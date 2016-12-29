Каждый город интересен по-своему. Эту простую истину можно открывать для себя столько раз, сколько городов на свете. Поражает непохожесть судеб городов, неповторимая индивидуальность облика каждого из них, своеобразие их внутренней жизни. Вот и Тюмень всегда была воротами в Сибирь, перекрёстком путей и человеческих судеб. История города интересна и поучительна, в ней отразилась судьба России, становление её могущества и культуры. В 2016 году древнейшему городу Сибири исполнилось 430 лет, за свою длинную историю город повидал многое и сменил множество обликов. За четыре века город побывал сторожевой крепостью на дальних рубежах страны, купеческим и ремесленным городом и даже столицей, хоть и деревень.

На протяжении всей истории городу-первопроходцу сопутствует удача. В конце XVIII — начале ХХ веков город не утратил своё значение как Сургут и Берёзово, а строительство железной дороги в 1885 г. позволило Тюмени и вовсе возвыситься над губернским Тобольском. Вовремя город стал областным центром, плацдармом в освоении Севера и даже Великая Отечественная война благотворно повлияла на его развитие.

Тюмень — первый русский город, заложенный в Сибири. История современной Тюмени уходит в глубину веков, к легендарной Чимги-Туре. Упоминание о Чимги-Туре впервые появляется в 1375 году как центре Тюменского улуса. В картах середины XVI века город уже называется Тюменью, однако впервые название «Тюмень» упоминается ещё в 1406 году в Устюжском летописном своде. Одно время (1396—1406) тюменским ханом был знаменитый Тохтамыш, а в 1428 году Чимги-Тура стала первой столицей Узбекского ханства. В 1481—1495 годах в город была перенесена столица Большой Орды, но в последующие годы город утратил значение и опустел.

В XX веке на месте старой сибирской столицы был сооружён стадион ФК «Тюмень».

В 1586 году на месте разрушенного города русские воеводы Василий Сукин и Иван Мясной по указу царя Фёдора Иоанновича заложили острог — оборонительный форпост от набегов кочевников, который был необходим при освоении Сибири и Дальнего Востока. Острог, получивший название от древнего городища и стал первым русским городом Сибири.

Великая Отечественная война потребовала перестройки всех предприятий города. Суровой зимой 1941 г. здесь было размещено 22 эвакуированных предприятия . Весной 1942 г. все они вошли в строй. Город поставлял фронту бронекатера, миномёты, мотоциклы, электрооборудование для танков, аккумуляторы, снаряды, мины, полушубки, валенки, фанеру, обозы и продовольствие. В один момент Тюмень превратилась в город союзного значения, когда сюда было эвакуировано тело Владимира Ильича Ленина. Местом для хранения выбрали здание Тюменской сельскохозяйственной академии, в память об этом в Тюмени возведён самый высокий бронзовый памятник Ленину в России — высотой 15,5 метров.

14 августа 1944 г. Тюмень стала центром обширной Тюменской области. Регион был образован из части расформированной огромной Омской области. Под управлением новоиспечённой столицы оказался маленький Ишим, утративший былой расцвет Тобольск, Ялуторовск, в те годы являвшийся городом лишь номинально, и посёлок Заводоуковск. Дальше — огромный и пустынный тогда ещё Тобольский Север. На нём два бывших города — Березов и Сургут, разжалованные в деревни, и два имеющихся — Ханты-Мансийск и Салехард получившие этот статус в 30-е годы, потому что стали центрами национальных округов, а других городов в округе больше не было. Так Тюмень стала руководить одними «деревнями», что вызывало смех у Свердловска, обиженного Омска и претендовавших на эту территорию Кургана и Петропавловска.

В 1960-70-е годы среди тайги, болот и тундры началось освоение северных месторождений нефти и газа. В 1966 году начато строительство железной дороги Тюмень — Тобольск — Cургут (Ноябрьск — Новый Уренгой) — Нижневартовск. В это время Тюмени опять сопутствовал успех. Город стал исходным и перевалочным пунктом по доставке грузов на Север, были построены новые специализированные предприятия, проектные институты. Тюмень быстро стала исходным и перевалочным пунктом в освоении Севера. Создание Западно-Сибирского энергетического комплекса было делом всей страны, но главная роль первой базы и оперативного центра освоения недр по праву принадлежит Тюмени.

«Тюмень — столица деревень». С каждым годом в городе всё меньше и меньше напоминает о деревенском облике.

Эта фраза знакома тюменцам с детства. Да и другие россияне с ней хорошо знакомы. «Тюмень — столица деревень» стала не просто поговоркой, а неким штампом, ярлыком города. Существует несколько версий происхождения популярной поговорки, одна из них уже изложена выше. Согласно второй в окрестностях города было более 80 деревень, в этой обстановке Тюмень и в самом деле была центром деревенской агломерации. По третьей Тюмень, быстро развиваясь и укрупняясь, захватила в городскую черту окрестные деревни. Такая тенденция свойственна многим городам, но не все они имеют такую знаменитую жирную, сочную, деревенскую грязь под ногами.

«Тюмень — лучший город Земли». Идея этого девиза принадлежит Сергею Собянину. Именно при нём «столица деревень» стала стремительно преображаться. Вот и в юбилейный год был сделан большой упор на благоустройство города и устройство мест отдыха.

В мае открыли памятник герою-пограничнику.

В Александровском саду появилась новая скульптура. Возле беседки, излюбленного места для фотосессий молодожёнов, без шума и помпы появился двухметровый металлический аист, летящий в силуэте человеческого сердца.

Памятник тюменским дорожникам торжественно открыт 8 июля в сквере на пересечении улиц Ямская-Полевая. Монумент представляет собой две фигуры. Одна из них символизирует инженера, работающего с нивелиром, а другая — проектировщика. Сам монумент выполнен из пластикрита — акриловой смолы, которая по прочности не уступает бетону, высота памятника вместе с постаментом составляет около четырех метров.

Скульптурную композицию «Танец», изображающую молодых Станислава и Людмилу Поповых, легенд советского и российского танца, открыли в апреле. Размещена статуя прямо напротив концертно-танцевального зала «Золотые ворота Тюмени» и это не случайно — именно здесь Станислав и Людмила активно и напряженно работали, тренируя молодых тюменских танцоров, чьи имена впоследствии не раз звучали на самых престижных мировых соревнованиях.

В районе домов №№ 51, 53 и 57 по улице Одесской появился обновлённый сквер Ветеранов энергетики. Этот сквер был заложен в 60-х годах. Сегодня, 56 лет спустя, зеленый уголок обрёл совершенно новый вид. Здесь в тени деревьев есть всё, чтобы приятно провести время и отдохнуть с детьми. В сквере необычно буквально всё — от шикарных лавочек до фонтана, струи воды которого образуют красивый купол в самом центре зелёного уголка. Есть не менее оригинальные качели, песочница на возвышении, детские городки, большая горка. Большинство малых и больших архитектурных форм в детских зонах отдыха изготовлены из дерева. Есть современные турники, велодорожка по периметру и большая площадка для массовых гуляний с идеально ровным асфальтовым покрытием.

Сквер гимназистов на ул. Холодильной имеет 40-летнюю историю, но теперь, после проведённого благоустройства этот зелёный уголок Тюмени выглядит свежо, современно и привлекательно. О его годах напоминают лишь огромные деревья, которые были сохранены во время строительных работ. В центре площади сквера установлена скульптура «Земля для детей», которая олицетворяет любовь, чистоту, просвещение и доброе отношение к окружающему миру и человечеству, изображая земной шар, на котором каждый континент утопает в цветах, а верх Земли венчает человек читающий.

Сквер шахматистов для любителей интеллектуальной игры открылся в областной столице в районе улиц Баумана и Червишевский тракт. Шесть шахматных столов позволят проводить встречи и занятия прямо на свежем воздухе. Тематическую направленность парка подчеркивают и большая шахматная доска в самом центре и кованая фигура ферзя. Название сквера Шахматистов не случайно: неподалеку находятся городской шахматный клуб и шахматная школа, которые не располагают большими площадями для проведения массовых шахматных соревнований. И этот сквер, оборудованный столами с нанесенной шахматной разметкой, станет удобным местом для шахматно-шашечных баталий. «Пять лет назад территория сегодняшнего сквера была заброшена, здесь стояло аварийное здание в сквере Шахматистов высажены более 130 наименований различных зеленых насаждений. Полимерную плитку здесь применили впервые

Раньше на месте сквера «Телевизионный» был пустырь. После благоустройства в сквере появились дорожки, освещение, турниковый комплекс, цветники, лавочки, скульптура в виде телевизионной вышки высотой выше 2,5 метров, детская зона.

Реконструкция лесопарка «Гилёвская роща» началась прошлой зимой. За год здесь было проведено берегоукрепление, расчистка русла ручья, построен мост, устроены пешеходные и велосипедные дорожки, автостоянки, теннисный корт и видовые площадки.

Последний объект благоустройства — сквер «Серебряные ключи» открылся в начале этой недели. Территория, на которой создан сквер, была заболоченной. Вначале строители её очистили и осушили. На месте болота теперь появился пруд с мостиком, также в сквере обустроена спортивная зона, детская площадка, пешеходные дорожки и др.

Юбилейный год открыл новую страницу в истории площади 400-летия Тюмени. История этого места началась в 1900 году, когда неподалеку был открыт чугунолитейный завод. И тогда как раз на месте будущей площади, выросла ещё одна деревня — посёлок работников завода.

Снос посёлка начался в конце 1970-х годов, территорию расчищали для строительства кинотеатра «Юбилейный». Открытие кинотеатра состоялось 1 июня 1978 года, постепенно территория благоустраивалась, а избы сносились. Окончательно посёлок был ликвидирован в 1983-1984 годах. Площадь обрела своё название в 1986 году, после массовых гуляний в честь юбилея города.

В 1999 году началась реконструкция кинотеатра. На старом фундаменте появился «Арт-палас», который должен был стать многофункциональным развлекательным центром, однако ему так и не суждено было открыться. Из-за ошибок, допущенных в ходе строительства и невозможности их исправления, здание простояло вхолостую 15 лет, пока его не было решено снести. После его сноса часть площади использовалась под парковку, к тому же она обветшала и пострадала при строительстве подземного перехода.

В конце 2016 года началась долгожданная реконструкция площади. Главной её достопримечательностью станет фонтан. Кроме того, центральная площадка будет трансформироваться в зависимости от времени года. Зимой это будет каток, в остальное время года — современная концертная площадка. На территории также предусмотрено обустройство велодорожек, прокат коньков, игровые, торговые и выставочные зоны, а также точки питания (рестораны, кафе), а под площадью разместится подземная парковка.

Конечно главным объектом благоустройства на протяжении последнего десятилетия является главная достопримечательность Тюмени — набережная. В этом году продолжилось строительство участка от реки Тюменки до Свято-Троицкого монастыря и началось возведение самого интересного участка в районе Масловского взвоза. Но в начале виды набережной в период рекордного паводка.

Строящийся участок в районе Свято-Троицкого монастыря.

Участок в районе Масловского взвоза интересен восстановлением комплекса памятников архитектуры, которые находятся на берегу реки. В него входит четыре здания: два каменных пакгауза, первая в городе водонасосная станция, а также контора пароходства и склад купца Колмакова.

Сейчас все здания находятся в запущенном состоянии, но работа по их восстановлению ведётся в соответствии с проектом.

Главным событием года в сфере туристической привлекательности города стало строительство аквапарка «Аквамарин» вступившее в активную фазу.

PS. В статье использованы собственные фотографии, фотоматериалы iamfromtyumen, аbvlvi, nosov.ee, Барышников Артём, www.skyscrapercity.com и др.