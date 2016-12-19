Удмуртское предприятие «Глазов. Электрон» начало производство комплектующих для LADA Vesta
Учредителем предприятия «Глазов. Электрон» является Всероссийское общество слепых. В компании более половины работников — люди с физическими ограничениями по состоянию здоровья. Они успешно занимаются выпуском электрических жгутов для автомобильной и бытовой техники с применением современных технологий обработки проводов и кабелей — мерной резки, зачистки, армирования разъёмами, тестирования. Такой подход к организации производства позволяет предприятию выступать авторизованным поставщиком крупнейших фирм (АвтоВАЗ, Candy и ВЕКО).
19 декабря состоялся запуск производственного участка по изготовлению аккумуляторных жгутов для автомобилей LADA Vesta, производимых в Ижевске.
«Глазов. Электрон» будет выпускать жгуты аккумуляторно-стартерной группы, в частности жгут проводов массы обогрева заднего стекла, аккумуляторной батареи, проводов массы двигателя и других.
Новое производство позволит увеличить выпуск автожгутов в 2017 году до 83 млн рублей, что вдвое выше, чем в текущем году.
В сентябре ООО «Глазов. Электрон» удалось номинироваться в пул поставщиков комплектующих для LADA Vesta.
Планируемый серийный запуск жгутов проводов для нового российского автомобиля позволит не только сохранить рабочие места, в том числе и для людей, ограниченных по состоянию здоровья, но и создать в 2017 году новые в рамках программы «Доступная среда».
- Великоросс
- 19.12.201620:37
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