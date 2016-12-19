«Газпром нефть» открыла в Омске инженерный центр по испытанию катализаторов для вторичных процессов нефтепереработки. В составе центра начала работу первая в России пилотная установка каталитического крекинга, которая позволяет проводить испытания катализаторов с вовлечением различных типов сырья, а также определять условия и режимы их максимально эффективного использования на производственных комплексах каткрекинга российских НПЗ.

Пилотная установка представляет собой уменьшенную копию комплекса каталитического крекинга (один из ключевых процессов вторичной переработки): ее производительность по сырью составляет до 2,5 кг в час. Испытания новых марок катализаторов «Газпром нефти», анализ условий их эксплуатации и сравнение свойств будут производиться в условиях, максимально приближенных к промышленным: технологическая схема пилотной установки полностью моделирует процесс крекинга с вовлечением различных типов сырья и тестируемых катализаторов.

В настоящее время подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов России вынуждены приобретать катализаторы для вторичных процессов нефтепереработки за рубежом. Уникальная пилотная установка позволит нефтеперерабатывающим предприятиям тестировать катализаторы «Газпром нефти» на своем сырье с учетом индивидуальных параметров конкретных установок. Российские нефтеперерабатывающие заводы получат возможность использовать катализаторы «Газпром нефти» с учётом рекомендованных по результатам испытаний режимов их применения, что значительно повысит эффективность переработки.

Уже в этом году специалисты «Газпром нефти» приступят к первым исследованиям эксплуатационных характеристик перспективных марок катализаторов, произведенных в Омске. В частности, на установке будут проведены испытания катализатора новой марки «Авангард» в условиях его эксплуатации на установках каталитического крекинга различных НПЗ. Исследования, проведённые специалистами компании, показали, что применение катализатора «Авангард» на установке каталитического крекинга Омского НПЗ уже сегодня эффективнее аналогов.

До 2020 года в инженерном центре появятся еще несколько пилотных установок. Они будут предназначены как для испытаний катализаторов каткрекинга и гидропроцессов, так и для производства опытных партий катализаторов. Таким образом, специалисты катализаторного производства получат возможность производить новые типы катализаторов и исследовать их на одной площадке.

«Открытие инженерного центра — это очередной этап реализации национального проекта „Газпром нефти“ по развитию производства катализаторов в Омске. Первыми в России мы создаем сегодня комплексный исследовательский центр мирового уровня. Развитие новых технологий, над которыми „Газпром нефть“ работает совместно с научными институтами, позволит уже через несколько лет значительно снизить зависимость российской нефтепереработки от импорта катализаторов», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» Анатолий Чернер.