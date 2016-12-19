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Экспорт

«Крафт групп» приступила к поставкам труб, швеллера, уголков и листа в Таджикистан

Российская компания «Крафт групп» приступила к поставкам труб, швеллера, уголков и листа для строительства Университета Центральной Азии, который возводится в город Хорог, Таджикистан. Это стало возможным благодаря одному из откликов на отправленный компанией запрос.

Компания Крафт групп более 10 лет осуществляет продажи металлопроката и металлоконструкций, предлагает услуги резки и гибки. Помимо наличия металлобаз и складов в Центральном федеральном округе, компания имеет филиалы в Северо-Западном и Южном федеральных округах. Это позволяет предоставить максимально высокий уровень сервиса как можно большему количеству клиентов. Компания отгружает до 1 тыс. т «день в день».

http://craftmetall.ru/news/kraft-grupp-pristupaet-k-postavkam-trub-shvellera-ugolkov-i-lista-dlya-stroitelstva-universiteta-tse/

Крафт групп, Таджикистан
  • Нет аватара Иванушка
    20.12.1618:04:24

    Круто! Вопрос толька вызывает фото — Что это?

    #866489
    • Великоросс Великоросс
      20.12.1622:56:48

      строительства Университета Центральной Азии

      Из статьи:

      …строительство Университета Центральной Азии в Таджикистане…

      #866626
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