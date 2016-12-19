«Крафт групп» приступила к поставкам труб, швеллера, уголков и листа в Таджикистан

Российская компания «Крафт групп» приступила к поставкам труб, швеллера, уголков и листа для строительства Университета Центральной Азии, который возводится в город Хорог, Таджикистан. Это стало возможным благодаря одному из откликов на отправленный компанией запрос.

Компания Крафт групп более 10 лет осуществляет продажи металлопроката и металлоконструкций, предлагает услуги резки и гибки. Помимо наличия металлобаз и складов в Центральном федеральном округе, компания имеет филиалы в Северо-Западном и Южном федеральных округах. Это позволяет предоставить максимально высокий уровень сервиса как можно большему количеству клиентов. Компания отгружает до 1 тыс. т «день в день».