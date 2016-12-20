Добавить статью
Электроника и электротехника

Первый предсерийный ПК на базе микропроцессора Эльбрус-8С1

Камрад Максим Горшенин представил первый краткий видеообзор первого предсерийного ПК «Эльбрус-801-PC» на базе новейшего 8-ядерного микропроцессора «Эльбрус-8С1». Тактовая частота 1,3 ГГц!

https://www.youtube.com/watch?v=gCqb65_Sz_I

МЦСТ, Эльбрус-801-PC, Эльбрус-8С1, микропроцессор, электроника
  • Нет аватара Инженер2015
    20.12.1610:16:29

    успехов вам!

    #866297
  • Павел Дурнов Павел Дурнов
    20.12.1611:01:57

    Прирост конечно впечатляет!!! Ждем синтетику(желательно оптимизированую) ну и хочется фоточек более детальных по плате и скриншотов с характеристиками.

    #866312
    • Tuck Trucker Tuck Trucker
      20.12.1622:27:58

      Пусть запустят 7-zip для примера. Для предыдущих Эльбрус уже были тесты. Там будет чистый прирост виден хорошо. За счёт частоты и ядер, плюс оптимизация компилятора за последние годы.

      Тут тесты производительности на одно ядро. Э2С, Э4С

      скрытый текст

      Отредактировано: Tuck Trucker~07:08 21.12.16
      #866614
      • Настя Вилкова Настя Вилкова
        21.12.1612:51:07

        Ничего себе, они до сих пор используют KOI8-R…    

        #866777
        • Нет аватара 99Andrei
          22.12.1615:56:07

          Зато длина имен файлов 256 русских букв, а не 128. Сколько лет сижу на utf, особых преимуществ не увидел.

          #867458
          • Настя Вилкова Настя Вилкова
            22.12.1616:08:26

            Ну это до тех пор, пока вам не пришлось писать софт, с которым работают, например, русские манагеры, которые загружают прайсы немецкого оборудования со всякими умляутами, и вы потом сидите и репу чешете, как же сделать так, чтобы русские и немецкие буквы подружились в одном и том же софте.

            Так вот, чтобы не уничтожать бесценное время на эту бесцельную фиговину, и придумали Юникод.

            #867466
  • Ray D_MIX Ray D_MIX
    20.12.1611:36:13

    Если бы при такой производительности цена бы еще не кусала было бы аще агонь

    USB 3.0 запилите, ребятки

    Отредактировано: Ray D_MIX~12:38 20.12.16
    #866325
    • Евгений Бубнов Евгений Бубнов
      20.12.1611:44:33

      Ну так при штучном производстве — цена Агонь будет=) Нужна серия, пусть и не большая.

      Да и четко сказали, что там что-то доводят до ума, оттого и серию не начинают. Уверен, что ща доточат там что-то и серию запустят. Процессор очень интересен всем.

      Интересно, а супер-эвм, чтоб в топ-100 войти, реально? Чтоб приемлемо было=) Так-то можно и на 80386 собрать, правда размер всего оборудования будет размером с Луну=)

      #866327
      • Нет аватара kerosene
        20.12.1612:26:27

        Для суперов готовятся другие процессоры: Эльбрус-8С2 @ 1,5 ГГц — 288 Гфлопс в пике на двойной точности. Должен выйти в 2018. И Эльбрус-16С @ 2 ГГц — 768 Гфлопс в пике на двойной точности. Планируется к выходу на 2020-2021 годы.

        Отредактировано: kerosene~13:27 20.12.16
        #866339
        • Денис Демидович Денис Демидович
          20.12.1612:37:27

          Эльбрус-8С2 от Эльбрус-8С будет отличаться только частотой или конструктивные изменения то же будут?

          #866345
          • Нет аватара kerosene
            20.12.1613:23:22

            Я не сотрудник МЦСТ, но кое какой инфой владею. Э8С2 претерпел некоторые существенные изменения в архитектуре. Отказались от кластерной системы ядра: теперь в ядре только по одной копии регистрового файла и кэша 1 уровня (раньше было по 2 копии в которых данные дублировались). Вручную разработаны новые кастомные ячейки памяти для кэша тегов и данных, теперь эти блоки способны работать на частотах до 2,6 ГГц (задел на будущее). Увеличили число портов доступа в кэш 1 уровня, так как теперь только 1 его копия в ядре вместо двух как например в Э4С. Увеличили разрядность АЛК с 64 до 128 бит. Теперь каждый арифметико-логический канал (состоит из АЛУ и ФПУ) способен выполнять в 2 раза больше операций с 64-разрядными данными! 24 операции с двойной точностью на ядро.

            Отредактировано: kerosene~14:24 20.12.16
            #866359
            • Е.Юрий Е.Юрий
              20.12.1616:55:06

              Надеюсь Вы не раскрыли секретную информацию   

              #866462
              • Настя Вилкова Настя Вилкова
                20.12.1617:03:54

                Что там может быть секретного… Наоборот, мировые производители процессоров публикуют открыто такую инфу, когда хотят склонить к себе как можно больше разработчиков.

                #866467
                • Е.Юрий Е.Юрий
                  20.12.1617:49:14

                  Я не спорю    Просто интересуюсь   

                  #866481
                  • Нет аватара kerosene
                    20.12.1620:14:01

                    Все данные из открытых публикаций МЦСТ.

                    #866562
      • Антон Смоленский Антон Смоленский
        20.12.1613:28:35

        Так-то можно и на 80386 собрать, правда размер всего оборудования будет размером с Луну=)

        Нельзя. Это тот случай когда 1+1<2, 100500+1=100500.

        Да и зачем? Суперкомпьютер — это как олимпиада. Много пафоса, а практическая польза весьма несущественна. Просто так вот страны соревнуются в IT. Строят суперкомпьютеры. У затрат на такие имиджевые вещи должен быть разумный предел.

        Отредактировано: Антон Смоленский~14:31 20.12.16
        #866360
        • Евгений Бубнов Евгений Бубнов
          20.12.1613:39:19

          Вот Т-Платформам и начать что-нить творить=) И действительно, на 16С построить что-нить входящее в ТОП-10(десять), и поднять свой рейтинг до небес. Использовать тоже самое, что и другие — не так прикольно, как сделать ТОП на недоступных для других процессорах ;)

          Огромный + этой архитектуры, как я понял, это относительная простота построений многопроцессорность на одной мамке. На одном этом могут хорошо сэкономить ресурсы(время, денег, и прочего).

          #866365
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            20.12.1613:55:08

            У слова «прикольно» есть конкретные расценки в долларах. Если государство будет за это платить — можно хоть на процессорах из телеприставок HPC делать.

            ТП кстати делали блэйд на Эльбрусах — я правда не знаю его судьбу.

            Отредактировано: Антон Смоленский~14:56 20.12.16
            #866373
            • Евгений Бубнов Евгений Бубнов
              20.12.1621:32:30

              Зачем государство опять? Т-Платформы и без государства сдюжит и собрать и продать   

              #866596
              • shigorin shigorin
                21.12.1601:13:31

                гм, сдаётся мне, у Вас в заднем кармане джинсов тоже на СК наберётся…

                или нет?

                #866652
              • Настя Вилкова Настя Вилкова
                21.12.1612:52:10

                Т-Платформы например в США забанили недавно, а бан у них, как вы знаете, довольно глобальный…

                #866779
                • shigorin shigorin
                  22.12.1615:17:47

                  Вы тогда, возможно, ещё учились -- ЕМНИС давно сняли санкции, но да.

                  #867427
          • Tuck Trucker Tuck Trucker
            21.12.1606:39:41

            В топ 10 не выйдет, с вероятностью 99.9%. Потому что суперкомпьютер надо ещё спроектировать. А уж насколько дорого это всё будет. Нужно потихоньку. Скорее всего начнут делать какие-то суперкомпьютеры серьёзные начиная с Э16С войдут может в топ-50. А уже после этого можно ожидать что появится что-то побыстрее на Э32С. Думаю пара компаний найдётся в РФ которые сделают суперы под госзаказ.

            #866696
        • Слава Загадочный Слава Загадочный
          20.12.1614:34:53

          Ничего не олимпиада. Суперкомпьютер — это инструмент профессионала.

          Без них невозможна, на сегодняшний день, полноценная разработка нефтегазовых месторождений,невозможно проектирование сложных технических систем, таких, как газотурбинные, паротурбинные установки, ядерные реакторы и много что ещё.

          На сегодняшний день такие инструменты проектирования как параметрическая и ещё более затратная топологическая оптимизация конструкций не так широко распространены в индустрии именно из-за высоких требований к вычислительным мощностям. Тем не менее — именно эти методы дают возможность создавать наиболее эффективные, лучшие товары.

          И даже те расчёты, которые сегодня ведутся — ведутся с использованием моделей сплошной среды, которые хороши только для макрообъектов. А для машин микромира — электроники, биологии, для материаловедения нужны модели межатомного взаимодействия. А этот уровень потребует ещё более мощных компьютеров. И только те компании, у которых будет к ним доступ будут конкурентноспособны.

          #866393
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            20.12.1614:40:10

            Ничего не олимпиада. Суперкомпьютер — это инструмент профессионала.

            Без них невозможна, на сегодняшний день, полноценная разработка нефтегазовых месторождений,невозможно проектирование сложных технических систем, таких, как газотурбинные, паротурбинные установки, ядерные реакторы и много что ещё.

            На сегодняшний день такие инструменты проектирования как параметрическая и ещё более затратная топологическая оптимизация конструкций не так широко распространены в индустрии именно из-за высоких требований к вычислительным мощностям. Тем не менее — именно эти методы дают возможность создавать наиболее эффективные, лучшие товары.

            И даже те расчёты, которые сегодня ведутся — ведутся с использованием моделей сплошной среды, которые хороши только для макрообъектов. А для машин микромира — электроники, биологии, для материаловедения нужны модели межатомного взаимодействия. А этот уровень потребует ещё более мощных компьютеров. И только те компании, у которых будет к ним доступ будут конкурентноспособны.

            Не путайте суперкомпьютеры из ТОП-500 с вычислительными центрами крупных корпорации. Это разные вещи.

            Да конечно что-то там считают преимущественно студенты и ученые. Но это не то оборудование без которого прям не возможен научно-технический прогресс. Тем более что оно очень быстро устаревает. От олимпиады же тоже небольшой прок есть — популяризация спорта там… Нельзя сказать что она полностью бесполезна. Просто целиком и полностью не-необходима. Страна не ввергнется в бездну отсталости если их не проводить.

            На самом деле это бесполезная полемика. Все просто — есть лишние деньги — будут строить очередной Ломоносов. Нет — не будут. Насколько мне известно сейчас денег нет, а ТП производством компьютеров больше не особо планирует заниматься. Переключились на Байкал и проекты с ним связанные.

            Отредактировано: Антон Смоленский~15:50 20.12.16
            #866399
            • Слава Загадочный Слава Загадочный
              20.12.1614:49:57

              Не путаю. Достаточно близко общаюсь как с людьми обслуживающими так и с людьми загружающими работой один из суперкомпьютеров России.

              #866404
              • shigorin shigorin
                21.12.1601:15:31

                Путаете. Евгений с разбегу намечтал на top10, а это чистой воды олимпиада.

                // участвовал в подъёме первого «Ломоносова»

                #866653
                • Слава Загадочный Слава Загадочный
                  21.12.1610:35:49

                  Не путаю. Сами вы олимпиада. То, что не все умеют суперкомпьютерами пользоваться — не проблема суперкомпьютеров. Не знаю на сколько вы IT-шный спец. Но, если вы участвовали в подъёме «Ломоносова», то наверняка должны были общаться с теми, кто «поднимал» первые СК в СССР. Собственно я о том, что задачи не изменились как были народно-хозяйственными, так и остались. За скобками военку оставим.

                  #866733
                  • shigorin shigorin
                    21.12.1611:31:34

                    Путаете, увы. И времена путаете. С тех пор много воды утекло.

                    Посмотрите послевоенные фильмы -- тогда многое из того, что мы с Вами считаем за данность, было редкостью (как и бабушка говорила).

                    Так и тут: одно дело, когда у тебя машинные часы сочтены, другое -- когда вообще-то не самые хилые установки по универам, построенные лет пять-десять тому, тупо ПРОСТАИВАЮТ.

                    И да, это «проблема суперкомпьютеров» в широком организационном плане -- ими тоже нужно уметь пользоваться, увы и ах.

                    ИТ занимаюсь с конца восьмидесятых, но с «теми» вроде бы незнаком (ИПС-овские знакомые, тот же Абрамов, вроде уже не первыми советскими занимались).

                    #866746
                    • Слава Загадочный Слава Загадочный
                      21.12.1614:46:20

                      Ну, очевидно, это вопрос веры. Или жизненного опыта. У нас в университете как старые ЭВМ гоняли, так и новый суперкомпьютер гоняют в хвост и в гриву. По реальным задачам за реальные деньги. Больше всего нефтянники.

                      IT-шникам просто — Ваш инструмент любой ПК и листок бумаги.

                      Ответственные инженерные расчёты моделей высокого уровня (в первую очередь динамические) — это только СК.

                      Сегодня большую часть времени занимает загрубление моделей и натягивание потом совы на глобус. И происходит это в первую очередь из-за ограничения вычислительных мощностей. Обратите внимание, я говорю не про хотелки сытого будущего, а про настоящее. Всё это есть, всё это делается, однако, все проекты в авиации, которые Вы сегодня можете видеть — состоялись бы гораздо раньше, при наличии более мощных суперкомпьютеров, а их нет. Вот и уходят на доводку техники до заданных характеристик невосполнимые годы. Вместо восполняемых финансов.

                      P. S. Конечно же суперкомпьютеры бесполезны без соответствующего софта.

                      Отредактировано: Слава Загадочный~15:49 21.12.16
                      #866855
                      • shigorin shigorin
                        21.12.1615:10:30

                        Рад за ваш универ, везде бы так. Их же довольно много в рамках соответствующей ФЦП, что ли, поставили.

                        Так о том и говорю, что недостаточно создать, надо ещё уметь применить!

                        В общем, надеюсь, итеративно ряд сошёлся :)

                        #866873
            • Нет аватара denik1989
              20.12.1616:48:34

              что значит что от Олимпиады мало толка? я бы не сказал, что она только популяризирует спорт. я катался на красное поляне. там космос. курорт евпропейского уровня. куча туристов зимой и летом. это вклад в экономику, а не просто популяризация спорта. на одного туриста приходится от 12 до 20 человек обслуживающего персонала. эти деньги не выводятся туристами за границу, а остаются в стране.

              #866457
        • Сергей Пышненко
          21.12.1609:24:49

          Ну вы сказанули. Олимпиада это вторично, первично это расчеты очень важных процессов. Вы спросите у владельцев этих суперкомпьютеров, что они делают с их помощью. Например с его помощью, зделан прорыв в изучении ВИЧ, и т. п.

          #866719
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    20.12.1611:47:37

    Круто! Обеспечить все правительственные организации этими машинами!

    #866328
  • Human RS Human RS
    20.12.1612:10:07

    Не специалист я увы, но для меня, как простого пользователя, выглядит весьма многообещающе. Кстати, глянуть бы, как система будет работать с инженерным софтом.

    ЗЫ.И бессплатно пропиарили отличный сериал Мир Дикого Запада    

    Если кто вдруг захочет смотреть, то только оригинал, дубляж (даже самый лучший — от Amedia) изрядко портит впечатление от игры актеров, а играют на высшем уровне.

    #866336
  • Михаил Раскин
    20.12.1612:33:37

    Неплохо, в качестве рабочей станции вполне можно применять! Разве что софта надо побольше иметь в арсенале.

    Интересно, эмуляция x86 а ля Trasnmeta возможна?

    А корпус, если не ошибаюсь, Accord ))

    #866342
    • Нет аватара kerosene
      20.12.1613:31:00

      Там на плате в левом верхнем углу слот с воткнутой картой Compact-Flash, на которой записана система динамической трансляции кода x86-64 в нативный код Эльбруса. В этом режиме (полной динамической трансляции) возможен запуск системы BIOS x86 при запуске компьютера и любой ОС в кодах x86-64. Все выглядит так, как если бы работали на компьютере с x86-совместимым процессором. Падение производительности в среднем около 20% по сравнению с тем, как если бы софт, написанный для x86, был бы скомпилирован под Эльбрус.

      #866363
      • Михаил Раскин
        20.12.1613:46:16

        Вообще прекрасно! А драйверы под Windows все есть? Если да, то и в софте недостатка нет.

        #866369
        • Нет аватара kerosene
          20.12.1613:58:35

          Весь софт, включая драйверы, транслируется системой динамической трансляции из кода x86 в коды Эльбруса.

          #866377
          • Нет аватара alexey38
            20.12.1614:45:49

            То, что код виндовых драйверов транслируется — это понятно. А сами драйвера на железо материнской платы есть? Как винда будет работать с USB, SATA и др. Быстро или в режиме совместимости (как винда без драйверов на мамку)?

            #866401
            • Нет аватара kerosene
              20.12.1616:59:48

              А вы как думаете? Что МЦСТ разработали материнскую плату, свой южный мост и т. д. и все это работает без своих родных драйверов?

              #866463
              • Нет аватара alexey38
                20.12.1621:04:36

                Так ведь родная ОС для этого железа на Linux. А тут вопрос про винду. Да и винды бывают разные, и драйвера под разные версии виндов нужны немного разные.

                #866588
                • Tuck Trucker Tuck Trucker
                  20.12.1622:56:22

                  Скорее всего виртуальное оборудование имитирует оборудование под которое уже есть дрова в винде.

                  #866625
                • Нет аватара kerosene
                  21.12.1610:50:34

                  Дело в том, что все интерфейсы совместимы. USB, SATA, PCI-Express и т.д. они одинаковы, что на Эльбрусе, что на x86. Поэтому драйвер винды прямо будет писать в порты, которые что там, что тут одни и те же. Разница только в том, что нативные коды команд x86 заменяются нативными кодами Эльбруса. И в том, что система динамической трансляции многопроходная. При первом запуске вообще может быть эмуляция, а по мере дальнейшей работы коды заменяются на похожие по принципу действия эльбрусовские. Далее оттранслированные кода записываются на копмакт-флеш диск и используются при повторных запусках.

                  Отредактировано: kerosene~11:52 21.12.16
                  #866738
                  • shigorin shigorin
                    22.12.1615:21:04

                    Вообще-то ещё и контроллеры разные бывают, но конкретно в случае Э401 SATA-контроллер реализует AHCI.

                    #867429
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          20.12.1614:24:30

          Есть отличная возможность:

          — полностью слезть с майкрософтовской иглы

          — дать толчок развитию софта по *nix и возглавить его

          — использовать новый процессор на 100%, а не на 80%

          И всё это закопать, потому что не хватает ускорителей интернета и чистилок реестра?

          #866387
          • Михаил Раскин
            20.12.1614:36:50

            Я не уверен, что весь нужный софт есть под *nix. Поэтому возможность запускать нужный, пока не появится альтернатив, это хорошо и полезно.

            Да и, если честно, никсы лично я не люблю. В первую очередь за файловую систему.

            #866397
            • Макс Южный
              20.12.1614:59:20

              «Эппл» недавно сделал свой относительно новый, но популярный язык программирования для своих юниксовых ОС открытым, что позволяет, по идее, использовать многие наработки и разработки ПО для «Макинтоше», планшетов и телефонов «Эппла», смыкать среды разработки с компиляторами для других юниксовых ОС, других ЦПУ. Так что положение вещей с ПО для «Юникса» будет улучшаться.

              #866407
            • Нет аватара Nguyen
              20.12.1619:45:14

              никсы лично я не люблю. В первую очередь за файловую систему

              Привыкли к дискам Цэ и Дэ?

              #866550
              • Михаил Раскин
                20.12.1620:21:54

                Да) Еще с начала 90-х. Но суть даже не в этом — мне в принципе больше по душе система с равноправными дисками. Которые не надо искать в /mnt) И когда системный диск я тоже вижу как диск, со всей структурой папок.

                #866567
                • Tuck Trucker Tuck Trucker
                  20.12.1623:01:52

                  Ну вообще-то давненько большинство дистрибутивов линукс выводят подключаемые диски отдельно в окне файлового менеджера, некоторые выводят ещё в трей. Какая разница есть у него буквенное название или нет и куда он монтируется? Это всё никак не влияет на удобство.

                  Отредактировано: Tuck Trucker~22:14 21.12.16
                  #866628
                • shigorin shigorin
                  21.12.1601:20:22

                  тёзка, у Вас привычки вроде алкогольно-табачных, уж простите на прямоте; и какого-либо «равноправия» между ними не бывает, разве что в зеркале с симметричной записью. в /mnt искать никого не надо, если его туда не смонтировать.

                  почитайте при желании нашу старенькую, но ламповую вводную книжку:

                   http://www.altlinux.org/Books:Insideout 

                   http://heap.altlinux.org/...cs/compactbook/index.html 

                  #866656
                • Андрей Степанов Андрей Степанов
                  21.12.1605:32:51

                  Это дело привычки, на самом деле разница не столь велика. Неделя работы и все уже будет казаться не таким страшным, а после пары месяцев вам станет казаться, что ФС винды это какой-то страшный хаотичный кошмар. Я сейчас дома сижу в никсах, а на работе на винде — могу сравнивать.

                  #866691
                • krotozer krotozer
                  22.12.1613:44:38

                  Можно C:\…, а можно и \\.\PhysicalDrive0\…

                  Можно вообще пройтись по стеку драйверов как по магистрали и посмотреть, на что похожи эти «равноправные диски», и какого отношение «виндов» к диску, на котором установлен загрузчик)

                  По мне, так ФС Unix-like ОС куда честнее и прозрачнее. А ещё и ЗАВЕДОМО АДЕКВАТНЕЕ. Ну и прямо скажем, функциональнее.

                  #867359
              • Нет аватара silicoid
                20.12.1622:35:49

                так Сэ Дэ еще со времен CP-M 80 идут. годов так из 70х

                #866618
            • shigorin shigorin
              21.12.1601:18:29

              Да и, если честно, никсы лично я не люблю. В первую очередь за файловую систему.

              а что с ней не так? и Вы про hier(7) или про недостачу «дисков»? (вот уж которое досовое наколеночное уродство могли бы как-нить выкинуть, но всё тащат и тащат)

              #866655
        • shigorin shigorin
          21.12.1601:16:55

          только вот зачем туда винду пихать -- ума не приложу…

          #866654
      • Настя Вилкова Настя Вилкова
        20.12.1614:37:19

        Падение производительности в среднем около 20% по сравнению с тем, как если бы софт, написанный для x86, был бы скомпилирован под Эльбрус.

        Что-то не верится. Прямо на днях здесь был обзор про Эльбрус, и кто-то в комментариях давал ссылки на Хабр, там подробно расписывали, что производительность достигается за счет широких слов инструкций — VLIW, и эти широкие слова компонует компилятор статически.

        Тогда как транслятор, про который вы говорите, делает преобразование «на лету». Какой же тогда смысл в этом навороченном VLIW, если разница составляет всего лишь смехотворные 20%?

        #866398
        • Павел Дурнов Павел Дурнов
          20.12.1615:04:38

          Вообще транслятор на процессорах с архитектурой VLIW явление не новое, у меня дома лежит ноут с Transmeta Effencion который вполне нормально работает под x86(2002 года вроде). Основным плюсом такого подхода является добавление новых инструкций процессора «на лету» без изменений в железе. А падение производительности в 20% это во первых достаточно много, а во вторых это среднее значение, в различных операциях снижение производительности может быть как больше, так и меньше. Поэтому предпочтительно все-таки нативный код, и желательно оптимизированный. Но в случае надобности можно использовать и x86-64 и IA64 и любую другую систему команд, достаточно просто написать транслятор.

          #866409
          • Настя Вилкова Настя Вилкова
            20.12.1615:14:24

            Ну смотрите, если вы на полном серьезе считаете, что «20% - это достаточно много», то зачем тогда огород городить со сложным VLIW, который заведомо не даёт расти частотам (та же проблема и с Itanium — его частоты намного ниже, чем у банального Xeon)? Даже просто сравнить процессоры поколения Core 2 и современных версий ядра Intel x86 — там нет никаких революционных изменений, просто эволюционное поэтапное развитие из года в год, и то суммарная разница выходит больше 20%.

            Нет, 20% - это ни разу не много, это как разница между 2 ГГц и 2,4 ГГц. Хотя на том же хабравском обзоре фигурировали цифры разницы порядка несколько раз в пересчете на МГц (это когда сравнивали Эльбрус с Интелом). Но так не может быть, тут надо или крестик снять, или трусы надеть, — у нас либо VLIW рвёт стандартный конвейер, либо не рвёт и даёт всего 20%.

            #866415
            • Павел Дурнов Павел Дурнов
              20.12.1615:40:04

              Вы путаете архитектуру процессора и набор команд процессора. Транслятор не меняет архитектуру, транслятор переводит команды х86 в команды VLIW для выполнения процессором. То есть 20% производительности тратится на перевод команд из одной системы в другую и обратно.

              Нет изменений? Вы серьезно? Что совсем, совсем? Я не говорю про архитектурные изменения, типа переноса на ядро всего северного моста и видеоядра, но хотя бы новые наборы команд то вы слышали(SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, VT-x, VT-d, AES-NI, CLMUL, TXT, TSX)? А про аппаратное ускорение шифрования? Это как раз привязка к набору команд древнего как мамонт процессора Intel 8088 образца 1979 года тормозит развитие процессора…

              Частоты то Вам зачем? Merom на равных частотах будет проигрывать Skylake в разы именно за счет архитектуры.

              #866434
              • Настя Вилкова Настя Вилкова
                20.12.1616:06:32

                Вы хотите сказать, что динамический транслятор настолько эффективен, что теряет всего лишь 20% от производительности, по сравнению со статической компиляцией? И эти сведения получены из какого-то достоверного источника, а не придуманы лично вами или кем-то еще?

                Отредактировано: Настя Вилкова~17:07 20.12.16
                #866442
                • Павел Дурнов Павел Дурнов
                  20.12.1616:32:22

                  Мопед не мой!     Почем купил — потом продал, информация от автора поста!

                  #866450
                • Нет аватара kerosene
                  20.12.1617:04:28

                  Вы читать умеете или блондинка? Где я писал, что 20% приходится на потери динамической трансляции? Я писал, что код, оттранслированный системой динамической трансляции из x86 в нативный эльбрусовский работает в среднем на 20% медленнее, чем код, полученный из исходников скомпилированных сразу под Эльбрус. Не верите? Сходите на сайт конторы ElTechs (стартап бывших сотрудников МЦСТ) и посмотрите на их систему ExaGear динамической трансляции кода x86 в код ARM.

                  #866468
                  • Комментарий удален
                  • Настя Вилкова Настя Вилкова
                    20.12.1617:39:08

                    Всё, поняла. Вы так сложно сформулировали свою глубокую мысль, что я сразу не в ту в сторону подумала.

                    #866477
              • Нет аватара silicoid
                20.12.1622:40:18

                то как раз привязка к набору команд древнего как мамонт процессора Intel 8088 образца 1979 года тормозит развитие процессора

                Ну. строго говоря никакой привязки к 8086 там уже нет. (8088, это кастрированная версия 8086 с 8ми разрядной шиной данных, вместо 16ти разрядной)

                уже давным давно, начиная с P6 все машкоды декодируются во внутреннюю систему команд, а потом уже эти внутренние команды исполняются исполняются.

                #866620
            • Виктор Королев Виктор Королев
              20.12.1618:01:32

              хабравском обзоре фигурировали цифры разницы порядка несколько раз в пересчете на МГц

              только вы забыли уточнить в чью пользу. Почти во всех тестах Эль 4с был почти в два раза быстрее, в некоторых в 4 раза (в пересчете на МГц)! Так что не такая уж VLIW плохая. И потом — кто вам даст делать х86 архитектуру?

              #866486
              • Комментарий удален
    • Павел Дурнов Павел Дурнов
      20.12.1615:10:37

      Насколько я могу разглядеть на фотках и на видео корпус тут AeroCool Q-series вроде бы Q-180 ;)

      #866413
      • Михаил Раскин
        20.12.1616:49:35

        А, верно. Ну, они на одном шасси сделаны. Я поворотную стенку для крепления HDD опознал)

        #866458
  • Нет аватара x-kozhevnikoff
    20.12.1616:40:39

    всё отлично, только удручают блок питания от повермэн и охлад от кулермастер.

    выглядит так, что наша страна не способна производить блоки питания для компьютеров и системы охлаждения для процов.

    #866456
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      20.12.1616:51:43

      А вы спросили, «нашей стране» это вообще нужно? Нет абсолютно никаких технических проблем сделать блок питания или вентилятор с радиатором. Есть только проблема — сделать это очень дешево и обеспечить массовые продажи по всему миру. Если вам хочется соревноваться в этом с китайцами — флаг в руки, берите инвестиции и запускайте новое производство, у нас пока еще капитализм и свободная рыночная экономика. Или кто должен это делать?

      Отредактировано: Настя Вилкова~17:52 20.12.16
      #866459
      • Tuck Trucker Tuck Trucker
        20.12.1623:19:13

        Эльбрус не продаётся пока ещё по рыночной цене, так что в принципе логично заказать и корпус и блок в РФ, чтобы поддержать отечественное производство. И МЦСТ кстати это делает и кстати платы у нас делают хотя дороже по словам Горшенина и некоторые компоненты используют. Труд в РФ дешевле чем в КНР в настоящий момент. Получив заказы наши производители чему-то научатся, я думаю у нас кто-то производит подобное оборудование. Если цена блока будет выше китайского поначалу это не важно, в цене компьютера это копейки. Кстати в блоке питания используют микросхемы и там могут быть закладки тоже, которые могут спалить к чертям компьютер.

        Так что стоит стремиться к импортозамещению везде.

        Отредактировано: Tuck Trucker~22:16 21.12.16
        #866632
        • shigorin shigorin
          21.12.1601:23:21

          говорят, что и на материнке стараются по возможности использовать наши компоненты, но испытывают проблемы с ассортиментом/ценой или надёжностью поставок…

          #866657
        • Настя Вилкова Настя Вилкова
          21.12.1611:40:12

          Чтобы создать Эльбрус (процессор, мосты и прочее), надо по сути создать целую микроэлектронную промышленность с нуля. А вот чтобы создать корпус и блок питания — ничего создавать не надо, это любой школьник из радиокружка склепает. Так что с точки зрения государства это вообще несопоставимые задачи, и распыляться на всякую фигню типа жестяных корпусов оно точно не должно. Это по силам обычным частникам вроде меня и вас, тут не нужны миллиарды инвестиций и годы труда крутых специалистов.

          #866749
          • shigorin shigorin
            22.12.1615:24:54

            Всё та же морока с рассыпухой есть, её одним пинком не сдвинуть.

            Но если зудит, давайте познакомлю с «Рикором» -- у них на заводе в Арзамасе, _кажется_, делают и БП. Кстати, надо будет переспросить да ребятам сказать, если да.

            #867436
    • Михаил Раскин
      20.12.1616:52:31

      Вот, давненько подумываю, что неплохо бы создать здесь компанию, производящую корпусы и кулеры (для начала). Где бы денег взять ))

      #866460
      • Настя Вилкова Настя Вилкова
        20.12.1617:01:46

        Ну, сейчас уже это всё можно подогнать под программу импортозамещения, учитывая, что государство теперь будет гарантированно закупать отечественный продукт при его наличии, мне кажется, и инвестора найти не проблема, был бы правдоподобный бизнес-план.

        #866465
        • Михаил Раскин
          20.12.1617:15:36

          Вот я и думаю) Сейчас для этого вообще подходящее время — у нас же все комплектующие на рынке поступают в УЕ. И выросли за последние пару лет из-за курса в 2 раза. Наверняка можно здесь производить дешевле. Тем более, что металла своего у нас хватает.

          #866471
          • Антон Смоленский Антон Смоленский
            20.12.1617:58:08

            Корпус стоит 3-7 тыщ, нормальный десктоп — от 100.

            Чет мне кажется не в корпусах дело то.

            Да и делают их вроде Депо, Аквариус тут то ли в Калуге то ли еще где-то.

            #866483
            • Михаил Раскин
              20.12.1618:07:02

              Они там системники собирают, но не делают сами корпуса.

              #866490
              • Антон Смоленский Антон Смоленский
                20.12.1618:08:05

                Они там системники собирают, но не делают сами корпуса.

                То что собирают — это понятно. Но откуда то у меня в голове — что и корпуса делают.

                #866491
            • shigorin shigorin
              21.12.1601:24:17

              серверные делает rikor в Арзамасе, например

              #866658
        • Антон Смоленский Антон Смоленский
          20.12.1617:43:40

          Ну, сейчас уже это всё можно подогнать под программу импортозамещения,

          Не. Все. Проехали уже. Не работает.

          #866479
          • Настя Вилкова Настя Вилкова
            20.12.1618:00:21

            Кто не работает?!    

            #866485
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              20.12.1618:02:54

              Получение денег на всякую ерунду под флагом импортозамещения. Отечественность — это большой плюс — но не необходимое-достаточное условие.

              Отредактировано: Антон Смоленский~19:05 20.12.16
              #866487
              • Настя Вилкова Настя Вилкова
                20.12.1618:10:47

                А вроде в документах, которые я видела, так и было написано, что если оборудование отвечает выдвигаемым требованиям, то при прочих равных выбирается отечественное? Или опять переиграли?

                #866494
                • Антон Смоленский Антон Смоленский
                  20.12.1618:18:52

                  А вроде в документах, которые я видела, так и было написано, что если оборудование отвечает выдвигаемым требованиям, то при прочих равных выбирается отечественное? Или опять переиграли?

                  а ))))

                  Я предполагаю, что Вы просто не видели как требования пишутся. Люди на местах точно знают что им нужно и пишут конкурсы именно так — чтобы получить именно то что нужно и не дай б*г ничего другого.

                  Просто обычно сначала люди договариваются, а потом делают конкурс. А не наоборот. Вы же не думаете всерьез, что там кто-то что-то выбирает и сравнивает?

                  Нет, иногда бывает что в конкурсы неожиданно влазит кто-то серьезный, способный этот конкурс отменить доказав что он под конкретного подрядчика. Но обычно его все равно сносят не мытьем так катаньем.

                  Формально то никто ничего не переигрывал — просто у кого-то наверху мозг включился и люди начали понимать что годно и православно, а что просто распил.

                  Если кому то нужен Интел — то продать ему Эльбрус можно исключительно и только доказав что это продукт — лучше. Просто за «отечественность» — никто его не возьмет и никакие программы импортозамещения — не помогут.

                  Отредактировано: Антон Смоленский~19:37 20.12.16
                  #866497
                  • Настя Вилкова Настя Вилкова
                    20.12.1619:06:04

                    Неее… ну про «люди на местах» и про то, как и под кого пишутся «индивидуальные» требования, это я конечно прекрасно знаю.    )) Но не знаю, как-то же борются с этим, судятся. Как говорится, «на каждую хитрую …»    )) С железками всё же проще, мне кажется. Вот с требованиями на софт — там полный ахтунг…

                    #866523
  • Е.Юрий Е.Юрий
    20.12.1617:00:30

    Ребята — да Бог вам удачи, успехов и развития! Все у вас получиться(и получается)    Душой за вас болею!

    #866464
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      20.12.1619:10:55

      Ничего себе «даже китайцы». Господин, оглядитесь вокруг, «даже китайцы» уже делят первое место по мощи с США. Нам этот процессор сейчас нужен не как полноценный конкурент мировым процессорам, а тупо чтобы было, чем отбиваться, если кто-то решит нас «отключить». Это безопасность и на ней не экономят.

      #866525
    • Виктор Королев Виктор Королев
      20.12.1621:49:33

      Во-первых, китайцы пока еще не делают более серьезные вещи, самый быстрый их процессор на 1.5 ГГц, т. е. примерно тоже самое. Во-вторых, частота не самое главное, в пересчете на 1 ГГц Эльбрусы в некоторых тестах в 2-3 раза быстрее Интелов i7 на такой же частоте. Т. е. условно Эль 4с на 800 Мгц работает в 3 раза быстрее, чем i7 на 800 МГц. Понятно, что т.к. реальная частота I7 — 4 ГГц, то в итоге он быстрее оказывается. Но, 8с — это уже 1300 МГц, т. е. в некоторых приложениях равен i7 на частотах 2600 — 3900 МГц. А в 2018 году должен выйти 8СВ, который должен быть в два раза быстрее на той же частоте + у него частота будет 1500 МГц. Т. е. в теории он уже должен делать i7 нынешнего поколения.

      Проще говоря 8с примепрно на уровне i5, что уже великолепный результат.

      #866602
      • Нет аватара sun_runner
        20.12.1623:12:45

        Эльбрусы в некоторых тестах в 2-3 раза быстрее Интелов i7 на такой же частоте

        Они быстрее там, где даёт выигрыш широкое командное слово — в тяжёлой обработке больших массивов однородных данных. Но это весьма специфические классы задач. Поэтому ждать, что вот-вот «догоним и перегоним» i7 с этой архитектурой не стоит, имхо, это совсем другая опера

        #866631
        • Виктор Королев Виктор Королев
          21.12.1612:31:49

          Но это весьма специфические классы задач

          Ну правильно, нужно найти эти задачи/программы, оптимизировать код так чтобы на Эльбрусе эти задачи делались быстрее чем на ксеоне и тогда будут брать не только гос. конторы. Пусть будет 0,1% таких задач. но все равно это десятки и сотни тысяч ПК.

          Ну и повторюсь если есть уровень i3/i5 — то 90% ПК на них и собирают, так что для гос. контор (офисные программы, бухгалтерия, еще что-то) и для школ вполне подойдут.

          #866773
          • Сергей Беляков Сергей Беляков
            21.12.1622:31:24

            С офисными задачами хорошо справляется тот же Intel g1840, тут и ай третий не нужен.

            #867073
        • Настя Вилкова Настя Вилкова
          21.12.1612:58:15

          Почему обязательно однородных? Для однородных вроде SIMD, а VLIW по идее гораздо более разношерстная штука. Хотя ветвление, конечно, будет ломать его полностью.

          #866787
          • Нет аватара sun_runner
            21.12.1615:37:40

            как мне видится, его наилучшая производительность обеспечивается при полной загрузке вектора команд, что как-то слабо с ветвлением вяжется.

            #866899
          • Нет аватара kerosene
            21.12.1618:11:21

            Для ветвлений в МЦСТ разработали предсказатель переходов, который должны были встроить в Эльбрус-1С+, но не успели по времени.

            #866966
  • Sergio Buk Sergio Buk
    20.12.1619:35:20

    2 человека специально сегодня зарегистрировались, что бы сказать свое «Фи». Причем мотивировка по стандартной схеме. Один «болты» увидел не российского производства (а значит непАлетит), другому тактовая частота не понравилась (видимо в этом все познания в этой области) и требует «как Интел» прям сейчас и сразу.

    Как в анекдоте:

    Звонок по телефону.

    — Вы телевизор продаете?

    — Я!

    — Ну так вот, я вам пол дня пытаюсь уже дозвониться и сказать, что он мне нафиг не нужен!

    #866543
  • Олег Черников
    20.12.1621:59:36

    Не знаю для чего сейчас может быть нужен десктоп — последним пользовался лет 10 назад. Наверное дизайнерам, архитекторам, может быть видео монтировать. Не знаю. Но думаю этот проект может быть прибыльным, если например оснастить этими компьютерами все школы через госзаказ. На этом apple в свое время раскрутилась. Если увижу какие-то намеки на такую госпрограмму — буду очень рад. Обычным людям это по-моему в товарных количествах не продать. Разве что если цена будет в полтора-два раза меньше чем-то, что уже есть на рынке.

    #866607
    • Нет аватара silicoid
      20.12.1622:45:13

      или придумать модный слоган типа Финк дифферент и впаривать мажорам «не таким как все»

      #866622
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      21.12.1613:01:03

      Всем офисным работникам нужен десктоп, будь до толстый или тонкий — не важно. Всем менеджорам-продажорам, всем бухгалтерам, всем сотрудникам клиентского сервиса, руководителям. Я даже не знаю, кому он не нужен — заходите на любое предприятие в офис и видите, как все сотрудники смотрят на вас через мониторы.

      #866789
      • Нет аватара silicoid
        21.12.1621:25:13

        Монитор ≠ системник.

        сейчас многие менеджеры сидят на ноутах, так-же очень популярны стали комбайны, где все мозги строены в дисплей. Большая производительность офисному работнику не нужна, а места эти ящики жрут немеряно

        #867038
        • Настя Вилкова Настя Вилкова
          22.12.1611:23:47

          1. Ноут — это во многих случаях всего лишь разновидность десктопа на более тонких компонентах. Это если не считать ультрабуки, а взять просто обычный толстый дешевый ноут.

          2. Спрашивали ли вы офисных сотрудников — на чем им удобнее печатать, на ноуте или на полноценном компе?

          3. Где именно «эти ящики» жрут немерянно места? Это если сотрудники в маленькой каморке друг у друга на головах сидят, то наверно да. А там, где сотруднику дают хотя бы полтора метра стола, там всегда под столом найдется место для ящичка. Я уж не говорю про ящики толщиной ½-1/3 от полноценного десктопа, такие тоже очень распространены на предприятиях и стоят не дороже, т.к. в них та же самая обычная начинка.

          4. Комбайн — тем более разновидность десктопа, просто тонкий десктоп влеплен в монитор.

          5. Вы почему-то не обратили внимания на мою фразу «будь то толстый или тонкий». Или может быть не знаете, что такое тонкий клиент. Тогда я вам поясню: тонкий клиент — это штука еще более тонкая и слабая, чем ноутбук, но тем не менее, даже она требует своего собственного процессора и памяти — просто чтобы прокачивать терминальные данные от сервера через сеть. И таким процом тоже может быть Эльбрус самый слабых простых серий. Или какой-нибудь Байкал.

          Так что монитор может и не равно системник, но всегда его подразумевает в том или ином виде. А если его нет, значит это уже планшет, телефон и что угодно еще, для офисной работы не приспособленное.

          Отредактировано: Настя Вилкова~12:25 22.12.16
          #867276
          • shigorin shigorin
            22.12.1615:26:48

            ½-1/3

            Настенька, держите: ⅓    

            #867438
            • Нет аватара 99Andrei
              22.12.1616:16:22

              где взял?     еще рубль нужен красивый Ꝑ

              Отредактировано: 99Andrei~17:19 22.12.16
              #867469
    • Tuck Trucker Tuck Trucker
      21.12.1621:17:44

      Там где нужна производительность нужен десктоп. Ну к примеру рендер.

      #867032
  • Игорь Волохов Игорь Волохов
    21.12.1621:08:27

    Вот бы дебиан подобную систему можно было бы поставить вообще сказка тогда,это и java и nodejs и т. д. доступно будет.

    #867026
    • Сергей Беляков Сергей Беляков
      21.12.1622:28:10

      Было уже на другом ресурсе. Java 6 тормозит из-за отсутствия JIT.

      #867070
    • shigorin shigorin
      22.12.1615:27:55

      Там и стоит дебианообразная (по крайней мере для админа, исключая настройку сети) система -- и java там есть, только IMNSHO плюсы/си/фортран там сильно уместней, чем вот это всё.

      #867439
  • Сергей Беляков Сергей Беляков
    21.12.1622:26:55

    На видео скорость работы приятно удивляет. А как с просмотром видео в FullHD?

    #867069
  • shigorin shigorin
    22.12.1615:28:59

    Если кого интересовал md5sum, по просьбе человека позамерял на .

    #867440
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru