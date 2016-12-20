Первый предсерийный ПК на базе микропроцессора Эльбрус-8С1
Камрад Максим Горшенин представил первый краткий видеообзор первого предсерийного ПК «Эльбрус-801-PC» на базе новейшего 8-ядерного микропроцессора «Эльбрус-8С1». Тактовая частота 1,3 ГГц!
Камрад Максим Горшенин представил первый краткий видеообзор первого предсерийного ПК «Эльбрус-801-PC» на базе новейшего 8-ядерного микропроцессора «Эльбрус-8С1». Тактовая частота 1,3 ГГц!
20.12.1610:16:29
20.12.1611:01:57
20.12.1622:27:58
21.12.1612:51:07
22.12.1615:56:07
22.12.1616:08:26
20.12.1611:36:13
20.12.1611:44:33
20.12.1612:26:27
20.12.1612:37:27
20.12.1613:23:22
20.12.1616:55:06
20.12.1617:03:54
20.12.1617:49:14
20.12.1620:14:01
20.12.1613:28:35
20.12.1613:39:19
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20.12.1621:32:30
21.12.1601:13:31
21.12.1612:52:10
22.12.1615:17:47
21.12.1606:39:41
20.12.1614:34:53
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20.12.1614:49:57
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21.12.1610:35:49
21.12.1611:31:34
21.12.1614:46:20
21.12.1615:10:30
21.12.1616:00:31
20.12.1616:48:34
21.12.1609:24:49
20.12.1611:47:37
20.12.1612:10:07
20.12.1612:33:37
20.12.1613:31:00
20.12.1613:46:16
20.12.1613:58:35
20.12.1614:45:49
20.12.1616:59:48
20.12.1621:04:36
20.12.1622:56:22
21.12.1610:50:34
22.12.1615:21:04
20.12.1614:24:30
20.12.1614:36:50
20.12.1614:59:20
20.12.1616:39:09
20.12.1619:45:14
20.12.1620:21:54
20.12.1623:01:52
21.12.1601:20:22
21.12.1605:32:51
22.12.1613:44:38
20.12.1622:35:49
21.12.1601:18:29
21.12.1601:16:55
20.12.1614:37:19
20.12.1615:04:38
20.12.1615:14:24
20.12.1615:40:04
20.12.1616:06:32
20.12.1616:32:22
20.12.1617:04:28
20.12.1617:39:08
20.12.1622:40:18
20.12.1618:01:32
20.12.1615:10:37
20.12.1616:49:35
20.12.1616:40:39
20.12.1616:51:43
20.12.1623:19:13
21.12.1601:23:21
21.12.1611:40:12
22.12.1615:24:54
22.12.1616:05:36
20.12.1616:52:31
20.12.1617:01:46
20.12.1617:15:36
20.12.1617:58:08
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20.12.1618:08:05
21.12.1601:24:17
20.12.1617:43:40
20.12.1618:00:21
20.12.1618:02:54
20.12.1618:10:47
20.12.1618:18:52
20.12.1619:06:04
20.12.1617:00:30
20.12.1618:51:57
20.12.1619:10:55
20.12.1621:49:33
20.12.1623:12:45
21.12.1612:31:49
21.12.1622:31:24
21.12.1612:58:15
21.12.1615:37:40
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20.12.1619:35:20
20.12.1621:59:36
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21.12.1622:28:10
22.12.1615:27:55
21.12.1622:26:55
22.12.1615:28:59