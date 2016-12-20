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Производство

Grunwald модернизирует сварочное производство

Российский производитель полуприцепов — компания «Grunwald» — осуществляет комплексные инвестиции в модернизацию сварочного производства. Основной целью инициативы является совершенствование технологий и повышение автоматизации производственных процессов.

В течение 2017 года заготовительное и сварочное производство завода Grunwald в Калининградской области будут сосредоточены на отдельной промышленной площадке. Площадь этих участков производства будет доведена до 4 500 кв. метров — в 2 раза больше, чем на текущий момент. Комплекс этих мероприятий позволит компании увеличить выпуск новых полуприцепов, чтобы покрыть существующий на рынке спрос на технику Grunwald.

На первом этапе по разработанным инженерами компании «Grunwald» техническим условиям изготовлено и поставлено подъёмно-переворотное устройство для сварки рам полуприцепов. В соответствии с национальной стратегией импортозамещения, поставленное специализированное оборудование полностью отечественного производства. На данный момент успешно завершены приемо-сдаточные испытания и подъёмно-переворотное устройство запущено в работу.

Возможности нового оборудования позволяют производить сварку рам для магистральных полуприцепов любой сложности. За счет использования переворотного устройства значительно повышается производительность труда и общее качество исполнения сварных швов.

На следующем этапе инвестиций в материально-техническое оснащение будет установлен дополнительный стенд для сборки лонжеронов магистральных рам и приобретен новый сварочный портал. Заказано и ожидает поставки новое сварочное оборудование.

http://grunwaldtrailers.ru/news/news/811/

grunwald, сварка, сварочный аппарат, производство, полуприцепы, грюнвальд
  • goryachee_leto goryachee_leto
    20.12.1614:23:39

    На первом этапе по разработанным инженерами компании «Grunwald» техническим условиям изготовлено и поставлено подъёмно-переворотное устройство для сварки рам полуприцепов. В соответствии с национальной стратегией импортозамещения, поставленное специализированное оборудование полностью отечественного производства.

    А кто — производитель?

    #866385
    • Макс Левин Макс Левин
      21.12.1609:35:27

      Производитель -- калининградская компания «АК-Продактс».

      #866721
  • Нет аватара Иванушка
    20.12.1615:14:39

    Цех очень хороший не мрак и не подвал!

    #866416
  • Нет аватара zabotin
    20.12.1616:32:14

    Если не трудно, подскажите, а в соответствии со стратегией импортозамещения сварочные источники тоже отечественного производства или все-таки импорт?

    #866449
    • Макс Левин Макс Левин
      21.12.1609:36:40

      Сварочные аппараты шведского и финского производства.

      #866722
      • Макс Южный
        21.12.1615:04:46

        В СССР было несколько НИИ по сварке; в СПб вроде до сих пор работает. Но производство до сих пор хромает? Наши сварочные аппараты барахлят? Имеют худший КПД?

        #866868
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