Grunwald модернизирует сварочное производство

Российский производитель полуприцепов — компания «Grunwald» — осуществляет комплексные инвестиции в модернизацию сварочного производства. Основной целью инициативы является совершенствование технологий и повышение автоматизации производственных процессов.

В течение 2017 года заготовительное и сварочное производство завода Grunwald в Калининградской области будут сосредоточены на отдельной промышленной площадке. Площадь этих участков производства будет доведена до 4 500 кв. метров — в 2 раза больше, чем на текущий момент. Комплекс этих мероприятий позволит компании увеличить выпуск новых полуприцепов, чтобы покрыть существующий на рынке спрос на технику Grunwald.

На первом этапе по разработанным инженерами компании «Grunwald» техническим условиям изготовлено и поставлено подъёмно-переворотное устройство для сварки рам полуприцепов. В соответствии с национальной стратегией импортозамещения, поставленное специализированное оборудование полностью отечественного производства. На данный момент успешно завершены приемо-сдаточные испытания и подъёмно-переворотное устройство запущено в работу.

Возможности нового оборудования позволяют производить сварку рам для магистральных полуприцепов любой сложности. За счет использования переворотного устройства значительно повышается производительность труда и общее качество исполнения сварных швов.

На следующем этапе инвестиций в материально-техническое оснащение будет установлен дополнительный стенд для сборки лонжеронов магистральных рам и приобретен новый сварочный портал. Заказано и ожидает поставки новое сварочное оборудование.