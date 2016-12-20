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Армия и Флот

Поступившая в ЗВО партия новейших тягачей КамАЗ-65225 отправится в Калининград

Поступившие в Западный военный округ (ЗВО) тягачи КамАЗ-65225 будут отправлены в Калининград. В настоящее время автомобили готовят к погрузке на морской железнодорожно-автомобильный паром «Амбал».

Новейшие машины оборудованы автоматической коробкой передач, у них более чем на 20% увеличен ресурс эксплуатации, грузоподъемность возросла до 50 т, а скорость движения — до 90 км/час.

Тягачи полностью соответствуют стандарту Евро-4. Автомобильная техника такого типа отвечает всем современным требованиям. На ней установлено новейшее оборудование — интегрированная бортовая информационно-управляемая система, предпусковой подогреватель двигателя и отопление кабины, а также система регулирования давления в шинах.

Кроме того, комплектация автомобилей расширена за счет средств локальной защиты, имеется лебедка и коробка отбора мощности, предназначенные для подключения спецоборудования и агрегатов различного назначения.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12106660@egNews

КамАЗ-65225, Западный военный округ, Калининград
  • Нет аватара amtop
    20.12.1614:41:55

    «…грузоподъемность возросла до 50 т …». Не понял. Это грузоподъемность прицепа имеется в виду? Типа танки сможет перевозить?

    Отредактировано: amtop~15:52 20.12.16
    #866400
    • Макс Южный
      21.12.1615:29:32

      Да, это тягач: на своих осях он 50 тонн вести не может, имеется ввиду грузоподъёмность именно с прицепной-навесной колёсной платформой. На картинке не танк, но и танк потянет:

      Двигатель либо 360, либо 400 лошадиных сил -- разница маленькая, поэтому я даже не особо понимаю, зачем такой странный выбор предлагается (понятнее выбор был бы между, допустим, 300 и 500).

      А на фотографии в статье явно не та модель изображена.

      Отредактировано: Макс Южный~16:34 21.12.16
      #866889
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    • Денис Субботин Денис Субботин
      20.12.1618:35:36

      А что и зачем там надо менять?

      Двигатель — неубиваемый, а если и убивают его — ещё до хрена времени едет убитый.

      ходовка — легко ремонтируется и вполне надёжна.

      Кабина — «милитари стайл», ага. Нужно что-то иное?

      #866504
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    20.12.1619:35:42

             

    #866544
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