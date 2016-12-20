Поступившая в ЗВО партия новейших тягачей КамАЗ-65225 отправится в Калининград
Поступившие в Западный военный округ (ЗВО) тягачи КамАЗ-65225 будут отправлены в Калининград. В настоящее время автомобили готовят к погрузке на морской железнодорожно-автомобильный паром «Амбал».
Новейшие машины оборудованы автоматической коробкой передач, у них более чем на 20% увеличен ресурс эксплуатации, грузоподъемность возросла до 50 т, а скорость движения — до 90 км/час.
Тягачи полностью соответствуют стандарту Евро-4. Автомобильная техника такого типа отвечает всем современным требованиям. На ней установлено новейшее оборудование — интегрированная бортовая информационно-управляемая система, предпусковой подогреватель двигателя и отопление кабины, а также система регулирования давления в шинах.
Кроме того, комплектация автомобилей расширена за счет средств локальной защиты, имеется лебедка и коробка отбора мощности, предназначенные для подключения спецоборудования и агрегатов различного назначения.
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