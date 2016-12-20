ЕВРАЗ освоил производство стометровых рельсов европейского профиля

ЕВРАЗ ЗСМК освоил производство рельсов европейского профиля 60 Е1 длиной 100 метров. В зависимости от пожеланий потребителей комбинат может выпускать эти рельсы как сырыми, так и дифференцированно-термоупрочненными. ЕВРАЗ стал первой в России компанией, начавшей производство данной продукции.

«ЕВРАЗ готов гибко реагировать на потребности клиентов и предложить им максимально широкую линейку рельсовой продукции различной длины, от шести до ста метров, -отметил Вице-президент компании по продажам и логистике Илья Широкоброд.- Мы также активно работаем над совершенствованием логистики, что позволит нам расширить географию поставок».

Стометровые рельсы 60 Е1 предназначены для совмещенного движения, могут использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Они отвечают самым жестким требованиям по профилю и прямолинейности, обладают высокой прочностью и износостойкостью. Эти рельсы будут способствовать повышению безопасности, так как сварные стыки остаются наиболее уязвимым участком железнодорожного пути.

На данный момент ЕВРАЗ ЗСМК может производить восемь европейских рельсовых профилей. Рельсы 60 Е1 — первые из европейских профилей, освоенные в длине сто метров. Ранее стометровые рельсы производились только для внутреннего рынка.