Открыто движение по новой транспортной развязке на 174-м км федеральной трассы М-3 «Украина»

20 декабря в Калужской области состоялось открытие движения на транспортной развязке «174 километр» автомобильной дороги М-3 «Украина». Объем вложенных в строительство средств составил около 1 млрд рублей.

Транспортная развязка «174 километр» расположена в месте пересечения с автодорогой I категории «Калуга — Медынь». Ее схема выполнена по типу «труба» — максимально приближенные другу к другу шоссе — для экономии занимаемых земель и уменьшения перепробега автомобилей.

В составе развязки два путепровода (длиной 79,58 м и 85,58 м соответственно) через основную дорогу на направлениях «Калуга — Медынь» и «Медынь — Калуга». Отделение поворачивающих потоков от скоростного движения достигается устройством разделительной полосы шириной 2,75 м. Трасса освещена, установлено 278 световых опор.

В рамках реконструкции автодороги М-3 «Украина» проводятся работы по уширению проезжей части и доведению её до параметров 1Б технической категории: четыре полосы для движения, отсутствие пересечений с другими автодорогами в одном уровне. В ходе работ будет увеличена ширина проезжей части до 7,5 метров, обочины с обеих сторон до 3,75 м

Справка:

Проект реконструкции, содержания, ремонта, капитального ремонта и эксплуатации на платной основе трассы М3 «Украина» на участке 124-194 км реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного между Государственной компанией «Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Срок действия соглашения — 23 года.

Реконструируемый участок автомобильной дороги М3 «Украина» 124-194 км проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской области и городскому округу Калуга. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

После ввода в эксплуатацию участка реконструкции АО «ДСК «Автобан» будет осуществлять содержание, проведение ремонта, капитального ремонта дорог, а также производить сбор платы за проезд в пользу государства. Проект реализуется в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» и программой деятельности Государственной компании «Автодор» на долгосрочный период (2010-2020 гг.), утвержденный правительством Российской Федерации.