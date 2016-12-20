Два новых катера «Мангуст» пополнили состав береговой охраны Сахалинской области

Торжественное мероприятие, посвященное прибытию пограничных сторожевых катеров «Мангуст» к месту постоянной дислокации, состоялось на территории Службы Пограничного управления в городе Невельске и совпало с ещё одним знаменательным событием — Днем работника органов безопасности Российской Федерации. Катера со своими экипажами полностью готовы приступить к охране российских рубежей. «Мангусты» выполнили программу заводских ходовых и государственных испытаний, приёмные акты на них были подписаны в конце августа. Катера были доставлены на Сахалин в сентябре транспортным самолётом Ан -124 -100 «Руслан».

Катера проекта 12150 «Мангуст» спроектированы в ЦМКБ «Алмаз» и построены для пограничников Сахалина на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. ПСКА «Мангуст» — серия быстроходных глиссирующих катеров прибрежной зоны водоизмещением 27,8 тонны. Максимальная скорость хода — 50 узлов. Дальность плавания при наибольшем запасе топлива составляет около 410 миль. Основным вооружением катера является 14,5-миллиметровый пулемёт КПВТ в составе морской тумбовой пулеметной установки (МПТУ), размещаемой в кормовой части. Установка предназначена для борьбы с надводными, береговыми и воздушными легкобронированными целями. Обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 метров при высоте до 1500 метров.