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Армия и Флот

Два новых катера «Мангуст» пополнили состав береговой охраны Сахалинской области

Торжественное мероприятие, посвященное прибытию пограничных сторожевых катеров «Мангуст» к месту постоянной дислокации, состоялось на территории Службы Пограничного управления в городе Невельске и совпало с ещё одним знаменательным событием — Днем работника органов безопасности Российской Федерации. Катера со своими экипажами полностью готовы приступить к охране российских рубежей. «Мангусты» выполнили программу заводских ходовых и государственных испытаний, приёмные акты на них были подписаны в конце августа. Катера были доставлены на Сахалин в сентябре транспортным самолётом Ан -124 -100 «Руслан».

Катера проекта 12150 «Мангуст» спроектированы в ЦМКБ «Алмаз» и построены для пограничников Сахалина на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. ПСКА «Мангуст» — серия быстроходных глиссирующих катеров прибрежной зоны водоизмещением 27,8 тонны. Максимальная скорость хода — 50 узлов. Дальность плавания при наибольшем запасе топлива составляет около 410 миль. Основным вооружением катера является 14,5-миллиметровый пулемёт КПВТ в составе морской тумбовой пулеметной установки (МПТУ), размещаемой в кормовой части. Установка предназначена для борьбы с надводными, береговыми и воздушными легкобронированными целями. Обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальности до 2000 метров при высоте до 1500 метров.

https://www.sakhalin.info/news/125767

Ан -124 -100 «Руслан», 12150 "Мангуст", ЦМКБ "Алмаз", "Вымпел"
  • Katamaran Katamaran
    20.12.1614:51:37

    Я дико извиняюсь, но теги надо поправить. Ну, а так вопрос, где еще два Мангуста? Их же 4 штуки Руслан перевозить должен был?

    #866405
  • Нет аватара foxkeys
    20.12.1618:18:45

    Эх, красивые машины… Не знаю уж, каковы они с точки зрения моряков. Но выглядят — супер.

    #866496
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    21.12.1602:14:15

    Хороша машинка. Ничуть не хуже импортных скоростных яхт.

    #866664
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