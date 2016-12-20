В Алтайском крае запустили первое за Уралом производство гранулированного сульфата аммония

На Михайловском заводе химических реактивов запустили в эксплуатацию оборудование для производства сульфата аммония гранулированного (минерального удобрения с содержанием азота 21%). Инвестиционный проект по установке и проведению пуско-наладочных работ оборудования реализовали за полтора года за счет собственных средств предприятия и привлечения средств собственников. Общая стоимость проекта составила 45 млн рублей.

Это первое за Уралом производство гранулированного сульфата аммония в промышленном масштабе, мощность производства при работе в три смены составит до 2760 тонн в месяц, в настоящее время мощность производства будет составлять около 1500 тонн. Выход на полную мощность запланирован к середине 2017 года. Реализация проекта позволила создать 30 новых рабочих мест. Выпускаемое минеральное удобрение востребовано как на территории Алтайского края, так и в других регионах России.

В преддверии реализации этого проекта Михайловский завод химический реактивов совместно с властями края провел работы на железнодорожной станции Малиновое Озеро. Теперь там есть возмжность принимать и отгружать вагоны с сырьем и готовой продукцией.

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