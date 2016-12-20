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Авиация

Корпорация «Иркут» начала частотные испытания МС-21

В рамках подготовки самолета МС-21-300-0001 к летным испытаниям, начаты частотные (вибрационные) испытания, которые позволят определить собственные частоты колебаний конструкции.

Главная цель частотных испытаний — исключить возможность возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний конструкции в полёте. Для проведения испытаний специальное управляемое компьютером оборудование генерирует колебания основных элементов планера — крыла, фюзеляжа, мотогондолы, оперения, киля. Это позволяет определить собственные частоты колебаний конструкции и уточнить критическую скорость флаттера. Также в ходе частотных испытаний проверяется влияние системы управления самолёта на возникающие в ходе полёта колебания элементов планера.Результаты частотных испытаний оформляются в виде заключения ЦАГИ по безопасности от флаттера и шимми, которое предъявляется в методический совет для определения готовности самолёта к лётным испытаниям.Подробнуюм информацию о ходе подготовки к первому полету самолета МС-21-300-0001, строительстве опытной партии, а также о наземных испытаниях нового авиалайнера можно узнать из презентации корпорации «Иркут» по ссылке >> http://www.irkut.com/upload/Status_MC-21_rus.pdf

https://uac.defence.ru/article/korporaciya-irkut-nachala-chastotnie-ispitaniya-ms-21/

МС-21, Иркут, ОАК
  • Саша Рошка Саша Рошка
    20.12.1617:09:26

    Автору спасибо! ОАК просто огромное спасибо за pdf документ.Прямо тот случай, когда лучше, чем ожидалось. Полная и иллюстрированная информация по проекту.Молодцы! Другим брать пример ;)

    Отредактировано: Саша Рошка~18:14 20.12.16
    #866470
    • Samboris Samboris
      20.12.1618:09:34

      ОАК просто огромное спасибо за pdf документ.

      Я его в начале в личном блоге выложил. Сейчас этот блог удалил за ненадобостнью.

      #866493
      • gradimir grujic gradimir grujic
        21.12.1609:45:07

        Видеоролик можно добавить место старой фотографии    

        #866723
  • Е.Юрий Е.Юрий
    20.12.1617:45:05

    Удачи проекту во всем и ОАК! Самолет — красавец!    Желаю, чтобы все у вас получилось!

    #866480
  • Нет аватара maz537
    20.12.1621:13:06

    PW шикарен

    #866593
  • Нет аватара pershing
    20.12.1621:38:51

    На фото должен быть окрашенный самолет 001.

    #866598
  • Samboris Samboris
    20.12.1623:23:48

    Серийное производство нового российского пассажирского лайнера серии МС-21 могут запустить в IV квартале 2017 года, сообщил президент ПАО «Корпорация «Иркут», генеральный директор — генеральный конструктор ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» «Иркут» Олег Демченко.

    Во вторник заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин провел совещание по проблемам разработки и испытаний пассажирского самолета МС-21 в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском, а также проинспектировал в ЛИИ имени Громова ход летных испытаний авиадвигателя ПД-14. На совещании, кроме зампреда, представителей ЦАГИ и корпорации «Иркут», присутствовали представители министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «ОАК», ПАО «Авиадвигатель».

    "Если мы получим полностью собранный, опрессованный самолет в конце февраля, то уже в IV квартале начнем серийное производство", — сказал Демченко.

    #866633
  • Сергей Пышненко
    21.12.1609:01:37

    Надеюсь, что очень скоро, на него начнут ставить свой двигатель, ПД-14. Самолет просто шикарен. Красивому самолету долгую продуктивную жизнь.

    #866712
  • Нет аватара qwerty_asd
    21.12.1609:53:06

    Тем, кому лень качать pdf.

    1. МС-21-300-0001 готовится к летным испытаниям:

    — Фюзеляж проверен на герметичность.

    — Осуществлен монтаж оборудования и систем бортовых измерений.

    — Ведется отработка самолетных систем.

    — Произведена постановка самолета под ток.

    — Начаты частотные испытания самолета.

    2. В ЦАГИ завершаются работы по сборке самолета МС-21-300-0002, предназначенного для статических испытаний.

    3. Развернуто производство деталей, узлов и агрегатов МС-21-300-0003 и МС-21-300-0004. Причём для МС-21-300-0003 начата сборка фюзеляжа.

    4. Проведены прочностные испытания отдельных элементов конструкции:

    — Завершены испытания на статическую прочность основных силовых элементов конструкции (нескольких сотен конструктивно-подобных образцов), киля, стабилизатора, опор шасси, агрегатов механизации крыла и хвостового оперения, 4 прототипов кессонов крыла.

    — Проведены ресурсные испытания регулярной части фюзеляжа (47 тысяч циклов) и хвостового отсека (240 тысяч циклов).

    — Проведены прочностные испытания на столкновение с птицей, на прямое воздействие молнии и статическое электричество.

    5. На более чем 100 стендах проводятся испытания и отработка самолетных систем, бортового оборудования и элементов конструкции самолетов.

    6. Двигатель PW1400G-JM сертифицирован в FAA (США) в мае 2016 г.; в России в сентябре 2016 г. Двигатель ПД-14 вышел на второй этап летных испытаний.

    7. Построены первые тренажеры для подготовки пилотов.

    #866727
    • Макс Южный
      21.12.1615:00:13

      Спасибо.

      А что на счёт испытаний на обледенение? В отчёте об этом есть? Или такие испытания будут позже?

      #866859
      • Нет аватара qwerty_asd
        22.12.1603:44:38

        В отчёте — нет. Но они, вроде бы, выполняются в полёте.

        Вначале, в соответствии с метеопрогнозом, машина летала по окрестностям (от Мурманска до Петрозаводска и Сыктывкара) и при помощи своего локатора высматривала подходящие для обледенения облака. Затем, самолёт «нырял» в них и ходил кругами, наращивая лёд заданной толщины (по визуальному индикатору), затем набирал высоту, замораживал лёд при минус тридцати градусах для его «закрепления» и после этого выполнял требуемые испытательные режимы. Так как при этом, лёд частенько отваливался или испарялся под действием солнечной радиации, процедура его наращивания повторялась несколько раз. Поэтому длительность полётов составляла 4…5 час.

        Это про Суперджет.

        #867146
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