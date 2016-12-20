Корпорация «Иркут» начала частотные испытания МС-21

В рамках подготовки самолета МС-21-300-0001 к летным испытаниям, начаты частотные (вибрационные) испытания, которые позволят определить собственные частоты колебаний конструкции.

Главная цель частотных испытаний — исключить возможность возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний конструкции в полёте. Для проведения испытаний специальное управляемое компьютером оборудование генерирует колебания основных элементов планера — крыла, фюзеляжа, мотогондолы, оперения, киля. Это позволяет определить собственные частоты колебаний конструкции и уточнить критическую скорость флаттера. Также в ходе частотных испытаний проверяется влияние системы управления самолёта на возникающие в ходе полёта колебания элементов планера.Результаты частотных испытаний оформляются в виде заключения ЦАГИ по безопасности от флаттера и шимми, которое предъявляется в методический совет для определения готовности самолёта к лётным испытаниям.Подробнуюм информацию о ходе подготовки к первому полету самолета МС-21-300-0001, строительстве опытной партии, а также о наземных испытаниях нового авиалайнера можно узнать из презентации корпорации «Иркут» по ссылке >> http://www.irkut.com/upload/Status_MC-21_rus.pdf