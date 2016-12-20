В Самарской области открыли детский сад

В микрорайоне «Южный город» Волжского района состоялось открытие нового детского сада «Лукоморье» на 300 мест. Общая площадь трёхэтажного объекта — 6.367 квадратных метра. На строительство и оснащение объекта из бюджета области было выделено 216 млн рублей.

На возведение детского сада ушло около года. Через год — в декабре 2017 — здесь же планируется завершить строительство еще одного детского сада на 350 мест. Также началось проектирование следующего дошкольного учреждения на 600 мест. Кроме того, в будущем году планируется открыть поликлинику.

Всего в 2016 году в Самарской области открыли девять новых детских садов. Создано около 3000 дополнительных мест для дошкольников.

Здание детского сада «Лукоморье» оснащено современным пищеблоком, спортивным и физкультурным залами, бассейном, медицинским блоком, учебными помещениями, кабинетами логопеда и психолога. Кроме того, в детском саду созданы условия для маломобильных граждан — входы в здание оборудованы пандусами, доступ инвалидов-колясочников на 2-ой и 3-й этажи здания осуществляется с помощью лифта, грузоподъёмностью 1000 кг. Предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация, имеется санузел, приспособленный для маломобильных групп населения.