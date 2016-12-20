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Детские сады и школы

В Самарской области открыли детский сад

В микрорайоне «Южный город» Волжского района состоялось открытие нового детского сада «Лукоморье» на 300 мест. Общая площадь трёхэтажного объекта — 6.367 квадратных метра. На строительство и оснащение объекта из бюджета области было выделено 216 млн рублей.

На возведение детского сада ушло около года. Через год — в декабре 2017 — здесь же планируется завершить строительство еще одного детского сада на 350 мест. Также началось проектирование следующего дошкольного учреждения на 600 мест. Кроме того, в будущем году планируется открыть поликлинику.

Всего в 2016 году в Самарской области открыли девять новых детских садов. Создано около 3000 дополнительных мест для дошкольников.

Здание детского сада «Лукоморье» оснащено современным пищеблоком, спортивным и физкультурным залами, бассейном, медицинским блоком, учебными помещениями, кабинетами логопеда и психолога. Кроме того, в детском саду созданы условия для маломобильных граждан — входы в здание оборудованы пандусами, доступ инвалидов-колясочников на 2-ой и 3-й этажи здания осуществляется с помощью лифта, грузоподъёмностью 1000 кг. Предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация, имеется санузел, приспособленный для маломобильных групп населения.

http://www.educat.samregion.ru/news/detskiy_sad_v_mikrorayone_-yuzhnyy_gorod-_raspakhnul_svoi_dveri_dlya_malyshey/

Самарская область, новый детсад
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    20.12.1619:13:10

    Здание детского сада оснащено бассейном

             

    #866528
  • Alex63 Alex63
    22.12.1601:54:38

    Ну строго говоря ЮГ это считай Самара, так как расположен к центру поближе, чем значительная часть номинальной Самары.

    #867131
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