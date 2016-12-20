Репортаж о кемеровском предприятии «КЕДР ЭКСПОРТ»

Главный технолог предприятия Игорь Савельев показал, как сегодня на предприятии «КЕДР ЭКСПОРТ» проходит процесс превращения шишки в чистый продукт высочайшего качества премиум-класса.

Помимо линии обработки и фасовки орехов, на предприятии работает и линия по отжиму кедрового масла на специальном южнокорейском гидравлическом прессе. Используется только первый холодный отжим без какого-либо нагрева, получается продукт высочайшего качества. Оставшийся жмых тоже идёт в дело — высокобелковый продукт используется для детского и спортивного питания.

Около трёх месяцев назад Вячеслав Данилкин открыл новое направление деятельности своего предприятия — варенье: брусничное, сливовое, из красной смородины, голубики, крыжовника и, в том числе, из сосновой шишки.

Директор ООО «КЕДР ЭКСПОРТ» Вячеслав Данилкин по образованию юрист. Возможно, он так бы и занимался чужими делами, пока не решился рискнуть и открыть своё собственное. Сегодня Вячеслав с гордостью проводит экскурсию по своему заводу, рассказывая об иностранном высокотехнологичном оборудовании, об объёмах и особенностях производства, об открытии нового цеха варения, о новой продукции и планах, а началось всё в 2012 году с идеи и воспоминаний из детства. Вспомнил, как ещё пацаном с роднёй в Тисульском районе ходил «шишковать», орех собирать. И вот, спустя 15 лет, идея заняться кедровым орехом вернулась. Разработал бизнес-план, нашёл инвесторов, купил партию шишек, оборудование, построил ангар, и так кедровые орехи стали делом всей его жизни.

Около трёх месяцев назад Вячеслав Данилкин открыл новое направление деятельности своего предприятия — варенье: брусничное, сливовое, из красной смородины, голубики, крыжовника и, в том числе, из сосновой шишки. Добывать её поставщики-заготовители предприятия начинают в экологически чистых районах весной, с конца апреля по середину мая, пока шишки ещё нежные, зелёные, богатые витаминами и другими биологически активными веществами. Чтобы сохранить шишку, её замораживают в холодильнике. Как выяснилось, сбор и продажа сырья достаточно прибыльное дело: в этом году килограмм свежей шишки стоил от 140 до 200 рублей в зависимости от размера — чем мельче, тем дороже.

Отходы производства в виде скорлупы используются в ландшафтном дизайне, для производства кедропласта, а зимой этой скорлупой отапливается весь завод — около 1200 квадратных метров, в том числе сушилки для ядра и все помещения. У скорлупы великолепный КПД, экономичный расход, а жара больше, чем от каменного угля.

Алина Агафонова, технолог производства переработки плодов и ягод цеха варения:"Мы не варили шишковое варенье по шаблонам, подошли индивидуально и начали экспериментировать, чтобы создать оригинальный продукт. К тому же, прежде чем варить шишку, нужно изучить её химический, биологический состав. Если вы в домашних условиях попробуете сварить варенье, как из смородины или клубники, вряд ли у вас получится что-то вкусное и вообще пригодное в пищу. Дома создать специальные условия, отслеживать качество на каждом этапе производства просто нереально. И главное, продукт не будет полезным. А ведь настоящее варенье из шишек — прекрасный натуральный иммуномодулятор

Это будет уникальный продукт, и он 100% может стать брендом Сибири и Кузбасса. Наша цель — удивить покупателя разнообразием, но по доступным ценам. Каждый наш продукт — это наше детище, каждый раз собирается дегустационная комиссия, пробуем всем заводом, учитываем пожелания, снова перевариваем, дегустируем и доводим до совершенства. Да, в Кузбассе можно найти продукцию нескольких шишковаров, но наш продукт отличается особенной нежностью и сбалансированной сладостью. А какие у нас сосновый и кедровый сиропы с орешками, которых мы, кстати, не жалеем, в банке их почти половина от объёма! Кроме того, уже закуплено оборудование для производства крем-мёда"".

Разработка своей оригинальной рецептуры варенья из шишки заняла около месяца, было около 20 варок, прежде чем технолог добилась нужного результата, который одобрили все дегустаторы. Сейчас в разработке цеха варения ещё несколько видов уникальной продукции, которую, по словам Алины Агафоновой, не производят нигде в мире. Например, шоколадные конфеты ручной работы с оригинальной начинкой. Состав пока держится в секрете: сейчас на новинки оформляют сертификаты и патенты.