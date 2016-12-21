Новости малого судостроения

Компания Christy Hovercraft (г.Санкт-Петербург) разработала и изготовила первый катер на воздушной подушке проекта Christy-9205 (длина — 7,4 м., грузоподъемность — 950 кг.) 2017 модельного года.

Данное судно (гидрокоптер) было построено на стандартной новой амфибийной платформе с учетом специальных требований заказчика, а именно:

повышенный уровень комфорта;

увеличенный запас плавучести;

силовая установка повышенной мощности;

система климат-контроля;

лобовое стекло с обогревом;

дополнительное светотехническое оборудование;

боковые зеркала с обогревом и электроприводом;

автономные отопители;

пониженный уровень шума.

Кроме того, гибкое ограждение оптимизировано под условия эксплуатации заявленные судовладельцем, что обеспечивает прежде всего безопасность и амфибийность судна.

По результатам заводских и приемо-сдаточных ходовых испытаний судно признано пригодным к эксплуатации в сложных условиях и принято заказчиком. Особенностью данной модели в сравнении со скеговыми судами является повышенная амфибийность и исключительная мобильность. Судно не имеет аналогов среди судов подобного класса, особенно в условиях берегового припая, торосистого льда и водной поверхности с нестабильными характеристиками(шуга, мелкий битый лёд и пр.).

По техническому заданию охотничье-рыболовной базы «Рассвет» компанией «Форсаж» (входит в группу компаний «Техносервис») был изготовлен катер на воздушной подушке «Пегас 5» в цвете хаки для лучшей макскировки во время охоты и рыбалки.

Лодка оборудована электрической лебедкой, позволяющей преодолевать труднопроходимые участки местности.

Конструкция СВП «ПЕГАС 5» позволяет уверенно и безопасно передвигаться над водной поверхностью со скоростью до 80 км./ч при высоте волны до 0,5 м., до 100 км./ч над ледяной поверхностью ( с высотой торосов не более 0,2 м.) и плотным снегом. Конструкция гибкого ограждения воздушной подушки позволяет сохранять возможность передвижения СВП даже при частичных повреждениях (разрывах ГО), а наличие 2-х скегов (баллонов) позволяют находиться СВП на плаву с выключенным двигателем. В кабине предусмотрен автономный отопитель салона, который позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в холодное время года при выключенном двигателе, также в салоне СВП «ПЕГАС 5» есть раскладное спальное место для комфортного отдыха 2-х человек.

Так же компанией «Форсаж» разработано и начато производство амфибийных катеров «РИБоход»

Амфибийное судно «РИБоход» 710 выполнено на основе лодки РИБ, длиной 6 метров, габаритная длина с учетом шасси 7,1м. Движение по суше, спуск на воду и выход из воды осуществляется с помощью 3-х колесного шасси (привод на все колеса). При движении по воде, шасси поднимается и никак не влияет на мореходные качества судна. Для движения по воде используется подвесной лодочный мотор 150-200л.с. Возможно изготовление лодок-амфибий «РИБоход» длиной от 5,0 м до 8,0м.

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод освоил выпуск и передал заказчику первый разъездной катер проекта «Самусь 2М».

Вот фотографии внешнего вида завод не разместил. Только внутреннего

Источники:

http://www.christyhovercr...isty-9205-uzhe-v-prodazhe

http://www.tsavto.com/news/

http://sssrz10.narod.ru/samus2.htm