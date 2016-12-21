Добавить статью
Судостроение и судоходство

Новости малого судостроения

Компания Christy Hovercraft (г.Санкт-Петербург) разработала и изготовила первый катер на воздушной подушке проекта Christy-9205 (длина — 7,4 м., грузоподъемность — 950 кг.) 2017 модельного года.

Данное судно (гидрокоптер) было построено на стандартной новой амфибийной платформе с учетом специальных требований заказчика, а именно:

  • повышенный уровень комфорта;
  • увеличенный запас плавучести;
  • силовая установка повышенной мощности;
  • система климат-контроля;
  • лобовое стекло с обогревом;
  • дополнительное светотехническое оборудование;
  • боковые зеркала с обогревом и электроприводом;
  • автономные отопители;
  • пониженный уровень шума.

Кроме того, гибкое ограждение оптимизировано под условия эксплуатации заявленные судовладельцем, что обеспечивает прежде всего безопасность и амфибийность судна.

По результатам заводских и приемо-сдаточных ходовых испытаний судно признано пригодным к эксплуатации в сложных условиях и принято заказчиком. Особенностью данной модели в сравнении со скеговыми судами является повышенная амфибийность и исключительная мобильность. Судно не имеет аналогов среди судов подобного класса, особенно в условиях берегового припая, торосистого льда и водной поверхности с нестабильными характеристиками(шуга, мелкий битый лёд и пр.).

По техническому заданию охотничье-рыболовной базы «Рассвет» компанией «Форсаж» (входит в группу компаний «Техносервис») был изготовлен катер на воздушной подушке «Пегас 5» в цвете хаки для лучшей макскировки во время охоты и рыбалки.

Лодка оборудована электрической лебедкой, позволяющей преодолевать труднопроходимые участки местности.

Конструкция СВП «ПЕГАС 5» позволяет уверенно и безопасно передвигаться над водной поверхностью со скоростью до 80 км./ч при высоте волны до 0,5 м., до 100 км./ч над ледяной поверхностью ( с высотой торосов не более 0,2 м.) и плотным снегом. Конструкция гибкого ограждения воздушной подушки позволяет сохранять возможность передвижения СВП даже при частичных повреждениях (разрывах ГО), а наличие 2-х скегов (баллонов) позволяют находиться СВП на плаву с выключенным двигателем. В кабине предусмотрен автономный отопитель салона, который позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в холодное время года при выключенном двигателе, также в салоне СВП «ПЕГАС 5» есть раскладное спальное место для комфортного отдыха 2-х человек.

Так же компанией «Форсаж» разработано и начато производство амфибийных катеров «РИБоход»

Амфибийное судно «РИБоход» 710 выполнено на основе лодки РИБ, длиной 6 метров, габаритная длина с учетом шасси 7,1м. Движение по суше, спуск на воду и выход из воды осуществляется с помощью 3-х колесного шасси (привод на все колеса). При движении по воде, шасси поднимается и никак не влияет на мореходные качества судна. Для движения по воде используется подвесной лодочный мотор 150-200л.с. Возможно изготовление лодок-амфибий «РИБоход» длиной от 5,0 м до 8,0м.

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод освоил выпуск и передал заказчику первый разъездной катер проекта «Самусь 2М».

Вот фотографии внешнего вида завод не разместил. Только внутреннего

Источники:

 http://www.christyhovercr...isty-9205-uzhe-v-prodazhe 

 http://www.tsavto.com/news/ 

 http://sssrz10.narod.ru/samus2.htm 


Ленинградская обл, Санкт-Петербург, Christy Hovercraft, Кристи Ховеркрафт, СВП, Christy-9205, Нижний Новгород, Пегас 5, РИБоход, Томская обл, Самусьский ССРЗ, катер, Самусь 2М
  • Katamaran Katamaran
    21.12.1614:07:28

    Прям интересно, что эт самусьсцы зажали фото катера снаружи.

    #866829
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    21.12.1615:04:42

             

    #866867
  • Нет аватара Алина Солнцева
    21.12.1622:52:33

    //пониженный уровень шума.// При описании суден на воздушных подушках тщательно избегают указаний уровня шума внутри салонов в Дб! Почему бы это?   

    Кроме того, как можно в движущихся (иногда на приличной скорости) объектах устанавливать мебель и оборудование с такими острыми углами — судя по фото?!

    #867080
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.12.1607:38:11

      При описании суден на воздушных подушках

      Вот это самое слово стоит под койкой в больнице и иначе в народе именуется «уткой». А о водоплавающих говорят «судов"

      тщательно избегают указаний уровня шума внутри салонов в Дб! Почему бы это?

      В ТТХ автомобилей вы часто встречаете указание шума в салоне в Дб? К чему бы это? А ведь он тоже нормируется и отличается у разных моделей автомобиля и потребитель выбирает в том числе по шуму в салоне. Не стоит искать мировой заговор там, где его нет.

      Кроме того, как можно в движущихся (иногда на приличной скорости) объектах устанавливать мебель и оборудование с такими острыми углами — судя по фото?!

      Углы там вполне скругленные. Мало того. У самолета скорость явно больше, а мебель там не тупее     Ну не нравится самолет так возьмите паровоз. Тут с СВП скорости точно схожие будут    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~08:41 22.12.16
      #867178
    • capt4net capt4net
      22.12.1614:45:45

      Кроме того, как можно в движущихся (иногда на приличной скорости) объектах устанавливать мебель и оборудование с такими острыми углами — судя по фото?!

      Это Вы про кухню из ДСП? Она внутри «Самуси» — 15 км/ч.

      #867405
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru