Добавить статью
Энергетика и ТЭК

Объем утилизации попутного нефтяного газа в Коми достиг 85%

Объем отправляемого на переработку попутного газа с нефтяных месторождений в Коми увеличился с 76% прошлого года до 85% в этом году, сообщил сегодня заместитель председателя правительства — министр промышленности, транспорта и энергетики.

Компании планомерно сокращают объем сжигаемого газа на факелах. Объем отправляемого на переработку попутного нефтяного газа возрос с 76% до 85%. Еще 5 лет назад этот показатель не превышал 20−30%. Теперь примерно из 2,7 млн кубометров попутного газа 2,2 млн кубометров идет на переработку на Сосногорский ГПЗ и реконструированный Ухтинский ГПЗ.

Совместный проект «Лукойла» и «Газпрома» по переработке попутного нефтяного газа реализуется с 2011 года в соответствии с требованиями федерального законодательства о доведении объема переработки попутного газа до 95%. В рамках проекта был реконструирован Ухтинский газоперерабатывающий завод, с октября 2015 года этот газ теперь поступает с месторождений «Лукойл-Коми» на Сосногорский ГПЗ, что позволило загрузить завод, который снижал объемы производства из-за истощения сырьевой базы.

http://energybase.ru/news/oil-and-gas/obem-utilizacii-poputnogo-neftanogo-gaza-dostig-v-komi-85-2016-11-17

энергоффективность, ресурсосбережение, экология, ПНГ, Коми
  • Нет аватара Иванушка
    22.12.1609:45:57

    Одно время занимался над созданием информации по попутному газу, а именно его переработка и что из него производят так сказать, ОДНИМ СЛОВОМ ОТ СИБЯ: ВЫ КРАСАВЫ!!! ТАК ДЕРЖАТЬ И НАРАЩИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО!!!

    #867229
  • Dimitrius Wizard Dimitrius Wizard
    22.12.1613:40:17

    Прибыли упали, а жить хорошо хочется — наконец-то жизнь заставила заняться хорошенько переработкой!    

    #867355
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru