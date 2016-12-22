Объем утилизации попутного нефтяного газа в Коми достиг 85%

Объем отправляемого на переработку попутного газа с нефтяных месторождений в Коми увеличился с 76% прошлого года до 85% в этом году, сообщил сегодня заместитель председателя правительства — министр промышленности, транспорта и энергетики.

Компании планомерно сокращают объем сжигаемого газа на факелах. Объем отправляемого на переработку попутного нефтяного газа возрос с 76% до 85%. Еще 5 лет назад этот показатель не превышал 20−30%. Теперь примерно из 2,7 млн кубометров попутного газа 2,2 млн кубометров идет на переработку на Сосногорский ГПЗ и реконструированный Ухтинский ГПЗ.

Совместный проект «Лукойла» и «Газпрома» по переработке попутного нефтяного газа реализуется с 2011 года в соответствии с требованиями федерального законодательства о доведении объема переработки попутного газа до 95%. В рамках проекта был реконструирован Ухтинский газоперерабатывающий завод, с октября 2015 года этот газ теперь поступает с месторождений «Лукойл-Коми» на Сосногорский ГПЗ, что позволило загрузить завод, который снижал объемы производства из-за истощения сырьевой базы.