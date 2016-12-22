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МиГи для сербов

Пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии.

После поставки шести МиГ-29 и предполагаемого ремонта истребителя МиГ-29 (регистрационный номер 18101), ВВС Сербии планируют иметь десять исправных самолетов МиГ-29, а также два МиГ-21УМ. Поставки самолетов из России запланированы на весну 2017 года.

http://bmpd.livejournal.com/2336152.html

http://kommersant.ru/doc/3176344

МиГ-29, ПВО, Россия, Сербия, , военно-техническое сотрудничество, ремонт
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.12.1603:46:33

    Интересно будет посмотреть на эти машины после ремонта.    В любом случае пусть служат им долго верой и правдой!   

    #867147
  • Юрген Юрген
    22.12.1606:03:34

    Имхо, эта запись для личного блога.

    #867165
  • Katamaran Katamaran
    22.12.1606:37:11

    я бы не радовался. по факту передадут бесплатно, и не ясно, кто завтра на этих самолетах будет отрабатывать противодействие мигам.

    #867172
    • Evgeny Yakushev
      22.12.1609:10:46

      За ремонт и модернизацию сербы заплатят.

      А МиГ29 была вооружена, к примеру, армия ГДР, а, соответственно, ФРГ.

      #867211
    • Нет аватара Иванушка
      22.12.1609:50:59

      Katamaran, не переживайте так! Россия обрабатывает тех кто обрабатывает МиГи! В России нет дураков, а наше благородство не позволяет это делать грязно как это делают фашысша и их прислуги…

      #867232
  • A_SEVER A_SEVER
    22.12.1609:33:34

    Это к недавнему спору о количестве МиГ-29 у ВВС России.    

    #867223
  • Нет аватара Иванушка
    22.12.1609:51:50

    Брати, все будит ХОРОШО!!!

    #867233
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