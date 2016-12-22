МиГи для сербов
Пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии.
После поставки шести МиГ-29 и предполагаемого ремонта истребителя МиГ-29 (регистрационный номер 18101), ВВС Сербии планируют иметь десять исправных самолетов МиГ-29, а также два МиГ-21УМ. Поставки самолетов из России запланированы на весну 2017 года.
http://bmpd.livejournal.com/2336152.html
- Евгений Лысов
- 22.12.201604:21
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22.12.1603:46:33
22.12.1606:03:34
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