МиГи для сербов

Пара истребителей МиГ-29 ВВС Сербии.

После поставки шести МиГ-29 и предполагаемого ремонта истребителя МиГ-29 (регистрационный номер 18101), ВВС Сербии планируют иметь десять исправных самолетов МиГ-29, а также два МиГ-21УМ. Поставки самолетов из России запланированы на весну 2017 года.

http://bmpd.livejournal.com/2336152.html