Сбор первого урожая начался в экспериментальном комплексе компании «Саюри» в Якутии

Сбор первого урожая начался в экспериментальном комплексе компании «Саюри» в селе Сырдах в Якутии — единственном в мире круглогодичном тепличном комплексе в районе вечной мерзлоты, где овощи выращивают по японской технологии.

В мае 2015 года в рамках визита в Японию в губернаторстве Хоккайдо правительство Республики Саха (Якутия) презентовало ряд инвестиционных проектов. Одним из них был инвестпроект по строительству круглогодичного тепличного комплекса в районе вечной мерзлоты, который меньше чем за год реализован на практике. Теплицы, где используется японская технология выращивания овощей, открыли в Якутии в начале декабря. Инвесторами проекта выступили «Алмазэргиенбанк» и «Хоккайдо корпорейшн».

По данным региональных властей, комплекс будет оснащён оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать непрерывное производство овощей, с автоматическим управлением микроклимата и минерального питания, с минимальным использованием ручного труда. В соответствии с инвестиционным проектом, в 2018-2020 годах планируется строительство второго и третьего этапов комплекса.

Проектом занимается компания «Саюри», которая является резидентом ТОР «Индустриальный парк Кангалассы». Ее директор Дмитрий Захаров рассказал РИА Новости, что в тепличном комплексе начался сбор первого урожая. «Сейчас снимем первые покрасневшие помидоры, остальные будут постепенно дозревать в течение всей зимы. Здесь представлены три скороспелых сорта томатов, отличающихся размерами: „тореро“, „комета“, „примула“. Мы начали именно с помидоров, потому что они более капризные, их сложнее выращивать, чем огурцы или зелень. Для перекрестного опыления даже специально запускали в теплицу шмелиную семью. Теперь есть уверенность, что все получится», — говорит Захаров.

По его словам, поставляться овощи будут в детские сады, а также на продажу в магазины, которые торгуют местной продукцией — спрос уже есть.

«Сейчас в регионе есть привозные китайские помидоры по 200 рублей за килограмм и помидоры, привезенные из Москвы, за 500 рублей. Цена наших помидоров будет около 250-300 рублей за килограмм — немного выше китайских. Но себестоимость выращивания их выше, чем в КНР, а также качество, несомненно, превосходит китайскую продукцию», — сказал Захаров.

Он отметил, что овощи из тепличного комплекса, которые будут получать местные жители, — свежие, «сорвали — и сразу на продажу».

«Кроме того, помидоры выращиваются по японским технологиям, а вы знаете, как японцы относятся к качеству продукции. Содержание нитратов в наших помидорах в 15 раз меньше, чем в китайских», — добавил Захаров.

По данным республиканских властей, в теплице используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой равна 94%, что лучше стекла. Все системы микроклимата в теплице автоматические и управляются через центральный компьютер, установлена гидропонная система орошения. Растения всходят на минеральной вате — агрономическом базальте. На первом этапе площадь теплицы — свыше гектара. В дальнейшем планируется реализовать еще два этапа и увеличить площадь комплекса до 3,5 гектара.

По данным властей, первый урожай сырдахских помидоров уже к концу этой недели поступит в городские детсады, а также на прилавки магазинов.

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