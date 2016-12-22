Отремонтированный плавмаяк «Ирбенский» выведен из дока Кронштадтского морского завода

В среду, 21 декабря, плавучий маяк «Ирбенский» завершил докование на «Кронштадтском морском заводе».

«Было проведено обследование состояния корпуса, так называемая дефектация. Обследование показало, что корпус в хорошем состоянии и износ не превышает 20%. 15 метров дефектной обшивки корпуса было заменено, исправлена вмятина на левой стороне, корпус зачищен и покрашен» — рассказал о проведенных работах пресс-секретарь верфи Глеб Чубинский.

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Он также добавил, что ближайшие десять лет доковый ремонт плавмаяку не понадобится. Корпус «Ирбенского» был окрашен в оранжевый цвет, характерный для судов такого назначения.Предполагается, что решение по месту окончательной швартовки будет принято к весне 2017 года. В качестве возможных вариантов рассматриваются Калининград, Санкт-Петербург и Кронштадт.

Плавмаяк проекта 852 «Ирбенский» был построен на финской верфи Лайватеоллиссус в 1962 году. «Ирбенский» был одним из двух плавучих маяков, которые заказал СССР у Финляндии, вторым был «Астраханский приемный», корпус которого был выставлен на утилизацию в 2014 году.

В 2010 году «Ирбенский» также едва не был уничтожен в качестве «лома черного металла», однако покупателей на него не нашлось.

В конечном счете, в 2015 году «Ирбенский» перешел в собственность музея Мирового океана, а осенью 2016 былотправлен на докование в Кронштадт.

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