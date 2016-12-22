Отремонтированный плавмаяк «Ирбенский» выведен из дока Кронштадтского морского завода
В среду, 21 декабря, плавучий маяк «Ирбенский» завершил докование на «Кронштадтском морском заводе».
«Было проведено обследование состояния корпуса, так называемая дефектация. Обследование показало, что корпус в хорошем состоянии и износ не превышает 20%. 15 метров дефектной обшивки корпуса было заменено, исправлена вмятина на левой стороне, корпус зачищен и покрашен» — рассказал о проведенных работах пресс-секретарь верфи Глеб Чубинский.
Было:
Стало:
Он также добавил, что ближайшие десять лет доковый ремонт плавмаяку не понадобится. Корпус «Ирбенского» был окрашен в оранжевый цвет, характерный для судов такого назначения.Предполагается, что решение по месту окончательной швартовки будет принято к весне 2017 года. В качестве возможных вариантов рассматриваются Калининград, Санкт-Петербург и Кронштадт.
Плавмаяк проекта 852 «Ирбенский» был построен на финской верфи Лайватеоллиссус в 1962 году. «Ирбенский» был одним из двух плавучих маяков, которые заказал СССР у Финляндии, вторым был «Астраханский приемный», корпус которого был выставлен на утилизацию в 2014 году.
В 2010 году «Ирбенский» также едва не был уничтожен в качестве «лома черного металла», однако покупателей на него не нашлось.
В конечном счете, в 2015 году «Ирбенский» перешел в собственность музея Мирового океана, а осенью 2016 былотправлен на докование в Кронштадт.
22.12.1609:53:35
22.12.1609:58:00
22.12.1610:00:12
22.12.1610:05:59 "Эльбрус" старший брат «Всеволода Боброва», с маяком у него нет родственных связей!
22.12.1610:07:49
22.12.1610:10:30 Всё может быть.
22.12.1610:12:41
22.12.1610:16:52
22.12.1610:22:14
22.12.1612:47:48 Как правило сами гидрографы, ГУГИ занимается океанографией!
22.12.1614:41:52
22.12.1617:01:47
22.12.1612:07:55
22.12.1612:44:39
22.12.1615:00:17
22.12.1615:12:07