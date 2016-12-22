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Фотофакты

Отремонтированный плавмаяк «Ирбенский» выведен из дока Кронштадтского морского завода

В среду, 21 декабря, плавучий маяк «Ирбенский» завершил докование на «Кронштадтском морском заводе».

«Было проведено обследование состояния корпуса, так называемая дефектация. Обследование показало, что корпус в хорошем состоянии и износ не превышает 20%. 15 метров дефектной обшивки корпуса было заменено, исправлена вмятина на левой стороне, корпус зачищен и покрашен» — рассказал о проведенных работах пресс-секретарь верфи Глеб Чубинский.

Было:

Стало:

Он также добавил, что ближайшие десять лет доковый ремонт плавмаяку не понадобится. Корпус «Ирбенского» был окрашен в оранжевый цвет, характерный для судов такого назначения.Предполагается, что решение по месту окончательной швартовки будет принято к весне 2017 года. В качестве возможных вариантов рассматриваются Калининград, Санкт-Петербург и Кронштадт.

Плавмаяк проекта 852 «Ирбенский» был построен на финской верфи Лайватеоллиссус в 1962 году. «Ирбенский» был одним из двух плавучих маяков, которые заказал СССР у Финляндии, вторым был «Астраханский приемный», корпус которого был выставлен на утилизацию в 2014 году.

В 2010 году «Ирбенский» также едва не был уничтожен в качестве «лома черного металла», однако покупателей на него не нашлось.

В конечном счете, в 2015 году «Ирбенский» перешел в собственность музея Мирового океана, а осенью 2016 былотправлен на докование в Кронштадт.

Источник фото

http://flotprom.ru/2016/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B810/

852, плавучий маяк, Кронштадтский морской завод, Кронштадт
  • Сергей Пышненко
    22.12.1609:53:35

    Уникальный и единственный сохранившийся в России плавучий обитаемый маяк «Ирбенский», который 20 лет простоял у причальной стенки, после ремонта станет филиалом Музея мирового океана (ММО), сообщил портал flot.com со ссылкой на замгендиректора ММО Алексея Шуткина.

    Как поясняет портал wwportal.com, плавучий маяк проекта № 852 стал последним судном этого типа и одновременно последними построенными обитаемыми плавучими маяками во всём мире. К моменту проектирования судна, ведущие морские державы постепенно начали отказываться от такого класса навигационного оборудования как плавучие маяки, поэтому в «Ирбенский» инженеры вложили весь накопленный опыт строительства светящих судов.

    взято с vesti.ru

    #867234
  • A_SEVER A_SEVER
    22.12.1609:58:00

    Старый знакомый — я его в Ломоносове в прошлом году видел!    

    построен на финской верфи Лайватеоллиссус
    Ещё один пример покупки судна СССР в капиталистической стране.

    #867237
    • Katamaran Katamaran
      22.12.1610:00:12

      сзади братишку Эльбрус видно

      #867239
      • A_SEVER A_SEVER
        22.12.1610:05:59

        сзади братишку Эльбрус видно
        "Эльбрус" старший брат «Всеволода Боброва», с маяком у него нет родственных связей!    

        Отредактировано: A_SEVER~11:10 22.12.16
        #867243
        • Katamaran Katamaran
          22.12.1610:07:49

          Как думаете, сдадут Эльбрус в этом году?

          #867244
          • A_SEVER A_SEVER
            22.12.1610:10:30

            сдадут Эльбрус в этом году?
            Всё может быть.

            #867246
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        22.12.1610:12:41

        А ГС-388 уже попилили на иголки    

        #867247
        • Katamaran Katamaran
          22.12.1610:16:52

          это второй такой маяк?

          #867250
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            22.12.1610:22:14

            Нет. Гидрографическое судно ВМФ. Ну я думаю не надо объяснять кто обычно прячется за вывеской военных гидрографов     На фото «Было» стоит за маяком

            #867251
            • A_SEVER A_SEVER
              22.12.1612:47:48

              кто обычно прячется за вывеской военных гидрографов
              Как правило сами гидрографы, ГУГИ занимается океанографией!    

              #867323
              • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                22.12.1614:41:52

                Как правило сами гидрографы, ГУГИ занимается океанографией!

                Это именно по этому гидрографы очень часто сопровождали и вообще паслись вокруг крупных амеровских кораблей?    

                #867402
                • Dm. M. Dm. M.
                  22.12.1617:01:47

                  Согласен. На простых ГиСу полковники из генштаба в море не выходят, а матросы подписку на десять лет не дают.

                  #867488
  • Евгений Коптев Евгений Коптев
    22.12.1612:07:55

    Отремонтировали))) — заменили кой-какие листы обшивки, чтобы не утонул и покрасили.

    #867301
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    22.12.1612:44:39

    не знал даже о том, что такие бывают.

    #867318
  • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
    22.12.1615:00:17

    Интересно, он дудеть ещё умеет?

    Там помимо светового маяка стоял чудовищной мощности наутофон-ревун.

    Ревел как говорят, на 10-15 миль — ужасно далеко.

    А реставрацию, сколько я помню, подтолкнули просьбы нашего Вентспилского порта отдать/продать/подарить его для музея Вентспилса, типа «вы всё равно собираетесь его порезать»

    #867410
    • samgalaxyace123 galaxyace123 samgalaxyace123 galaxyace123
      22.12.1615:12:07

      А, да, в 1984 Ирбенского заменил необитаемый стационарный.

      До 1994 питался от трёх атомных РИТЭГов, затем поставили под солнечные батареи.

      #867423
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