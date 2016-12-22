«СибСпецПроект» выпустила новую серию приборов «Смартреле» для защиты электродвигателей

Компания «СибСпецПроект» приступила к выпуску новой серии приборов «Смартреле» для защиты электродвигателей на производстве. Приборы отличаются надежностью, универсальностью и способны работать на удаленных объектах.

Приборы серии «Смартреле» имеют малые габариты (35×88×45 мм) и вес менее 60 г. Они сделаны в едином конструктивном исполнении, оборудованы унифицированным разъемом для подключения к внешним цепям, имеют надежные клеммы и минимальное число контактных соединений. Устройства сохранили информационную совместимость с выпускающимися пультами управления и адаптерами интерфейсов производства «СибСпецПроект». Подключение дополнительных блоков и модулей открывает возможность расширения функций приборов.

Приборы содержат минимальное число электронных компонентов, что обеспечивает высокую надежность и низкую стоимость приборов.

«Мы ставили цель разработать решение, которое бы помогло выжить предприятию в неблагоприятных условиях рынка. Над серией около трех лет работали четыре специалиста, получились надежные и дешевые приборы», — рассказала директор ООО «СибСпецПроект» Татьяна Перегудина.

«Главный критерий — это надежность, ведь наши приборы созданы для защиты оборудования, — подчеркивает Татьяна Перегудина. — Конкурентов достаточно, но мы смогли завоевать рынок, применяя первыми новые конструктивные решения».

«Наша продукция используется везде, где есть электродвигатели. Двигатели стоят очень дорого, и такое оборудование нуждается в подстраховке. Прибор предотвращает выход двигателя из строя», — говорит директор компании. — Но и относительно недорогие двигатели также требуют защиты, поскольку стоимость работ по демонтажу сгоревшего двигателя и установке нового, в совокупности с потерями от простоя производства могут быть значительными. Невысокая стоимость наших приборов расширяет область применения и делает их доступными для широкого круга потребителей, зачастую не располагающих большими финансовыми возможностями".

Универсальные приборы компании «СибСпецПроект» применяются на предприятиях нефтедобычи и нефтепеработки, тяжелой, химической и пищевой промышленности, на агропромышленных комплексах, водоканалах, тракторных, хлопковых и других заводах. Продукцию томского производителя используют во многих регионах России, на Украине, в Белоруссии, Туркмении, Узбекистане, Казахстане и Аргентине. Среди партнеров компании — «Трансгаз», «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть» и другие крупные предприятия.

http://www.smartrele.ru/index.php