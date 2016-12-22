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Фотофакты

Второй, в 2016 году ИЛ-38Н

В Сети появилось фото очередного, уже 8-го, модернизированного ИЛ-38Н.

Б/Н 8 бортов: 11, 15, 19, 22, 23, 24, 27, 78 все жёлтые.

http://russianplanes.net/id202429

ИЛ-38Н
  • Нет аватара ivania
    22.12.1612:42:26

    Интересно, на сколько лет у Ил-38 ресурса планера осталось?

    #867316
    • Нет аватара foxkeys
      22.12.1613:23:57

      С капремонтами и при нормальном уходе — много.

      Это у коротких регулярных рейсов планер быстро изнашивается.

      А военные летают куда как меньше. Причем и в часах и, главное, на порядки меньше циклов взлет/посадка, которые и «убивают» планер сильнее всего. В том числе, в большой степени, усталостью металла при расширении/сжатии гермосалона от перепадов давления.

      И, кстати, у ИЛ-38 герметична, по моему, только носовая часть, с кабиной экипажа.

      Отредактировано: foxkeys~14:25 22.12.16
      #867345
      • Нет аватара amtop
        22.12.1614:49:10

        США продлят жизнь стратегических бомбардировщиков B-52 до 100 лет

        Ситуация с крупными воздушными судами по срокам их жизни и эксплуатации становится аналогичной ситуации с морскими судами. Сейчас в дальней бомбардировочной авиации преобладает тенденция — относительно простой, дозвуковой, но очень грузоподъемный носитель, не обязанный пробиваться через насыщенную ПВО противника, — он туда просто может не входить, — и очень современные средства дальнего поражения на его борту, которым отводится роль преодоления зоны ПВО, с перенесением центра интеллекта именно на дальние ракеты или планирующие авиабомбы. В этих условиях бомбардировщик В-52 именно как собственно носитель еще очень и очень на кровне. Воэможно, это будет учтено в концепции нашего ПАК ДА — именно как собственно носителя этого очень серьезного ударного вооружения, вероятно, уже и гиперзвукового. А роль ударного сверхзвукового дальнего бомбардировщика, очень «умного» и предназначенного для преодоления насыщенной ПВО противника, но с относительно менее совершенным вооружением, будет отводиться обновленному Ту-160. В этих условиях Ту-160 тоже сможет служить порядка 50-70 лет, отражая общую тенденцию продления срока жизни крупных самолетов.

        Отредактировано: amtop~15:59 22.12.16
        #867406
        • Макс Южный
          22.12.1615:03:08

          Не понимаю часть о «преодолении насыщенной ПВО противника». «Ту-160» может быстрее выйти на точку пуска ракеты и, наоборот, уйти от неё, но ПВО преодолеть этим самолётом вряд ли возможно. Нет вменяемых современных систем ПВО, ракеты которых не настигли бы «Ту-160». Это ещё не гиперзвуковой самолёт всё-таки.

          #867412
          • Samboris Samboris
            22.12.1615:43:49

            Ту-95 — головная боль НАТО

            #867448
          • de_moore de_moore
            22.12.1615:52:56

            Для преодоления ПВО он уходит на сверхзвук (2 маха, не так уж и медленно) и поднимается на высоту 18 км, можете привести в пример систему ПВО которая бьет на такую высоту?

            Или он наоборот опускается на предельно низкую высоту и на крейсерской скорости старается пройти ПВО вне действия их радаров

            #867453
            • Юрген Юрген
              22.12.1616:05:34

              Для преодоления ПВО он уходит на сверхзвук (2 маха, не так уж и медленно) и поднимается на высоту 18 км, можете привести в пример систему ПВО которая бьет на такую высоту?

              «Патриот» РАС-2 или РАС-3.

              #867463
            • Константин Рубцов Константин Рубцов
              22.12.1616:40:40

              Ф 15, Ф 16, Ф 22 ))) Вы как-то списали авиацию со счетов.

              #867477
  • Денис Ко Денис Ко
    22.12.1612:52:55

    появилась инфа вчера что очередной ту 204 передан заказчику.

    #867327
  • Нет аватара amtop
    22.12.1615:23:48

    Очень карасивый самолет. И очень нужный. Основа Ил-18 — это на уровне скрипки Страдивари в авиации. Как Ми-8 в вертолетном деле. Но нужен бы уже и новый самолет в этом классе, реальный соперник Ориону по характеристикам. Хотя и эти Ил-38 еще лет 20-30 полетают.

    #867434
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