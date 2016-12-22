Второй, в 2016 году ИЛ-38Н
В Сети появилось фото очередного, уже 8-го, модернизированного ИЛ-38Н.
Б/Н 8 бортов: 11, 15, 19, 22, 23, 24, 27, 78 все жёлтые.
В Сети появилось фото очередного, уже 8-го, модернизированного ИЛ-38Н.
Б/Н 8 бортов: 11, 15, 19, 22, 23, 24, 27, 78 все жёлтые.
22.12.1612:42:26
22.12.1613:23:57
22.12.1614:22:49
22.12.1614:49:10
22.12.1615:03:08
22.12.1615:43:49
22.12.1615:52:56
22.12.1616:05:34
22.12.1616:40:40
22.12.1612:52:55
22.12.1614:34:51
22.12.1615:23:48
22.12.1615:50:49