Группа «Кронштадт» завершила поставку тренажеров автомобиля КамАЗ в рамках гособоронзаказа

Группа «Кронштадт» поставила 18 модульных тренажерных комплексов вождения автомобиля КамАЗ-5350 на системе подвижности в учебные заведения и центры подготовки Минобороны РФ в рамках текущего гособоронзаказа на 2015-2017 годы. Тренажерный комплекс предназначен для обучения начинающих водителей практическому управлению грузовым автомобилем и для совершенствования или коррекции навыков у опытных водителей. Комплекс имитирует условия работы в различных дорожных и погодных условиях, воспроизводит визуальную, звуковую обстановку, а также возможные нагрузки на обучаемого благодаря наличию системы подвижности.

Тренажер Группы «Кронштадт» сконструирован таким образом, что создает у учащегося полное ощущение управления реальным автомобилем: интерьер соответствует реальному интерьеру кабины автомобиля — те же органы управления и контрольно-измерительная аппаратура; органы управления расположены аналогично кабине настоящего автомобиля и имеют соответствующие усилия, реакции и характеристики, а имитаторы окон наблюдения создают эффект присутствия в реально движущемся транспорте. Вместе с тем, тренажер абсолютно безопасен для обучаемого, не расходует ГСМ и не требует частого ремонта вследствие износа деталей, предоставляет возможность обучения в любых погодных условиях и последующей оценки инструктором корректности выполнения заданий. Простота в сборке и обслуживании также делает его высокоэффективным средством подготовки личного состава.

Генеральный директор Группы «Кронштадт» Армен Исаакян отметил, что «компания поэтапно наращивает объемы поставок данного тренажера заказчику: в рамках Гособоронзаказа из законтрактованного 71 тренажера в 2015 году было создано и поставлено 3 комплекта, в текущем году — уже 18 комплектов, в 2017 году планируем успешно поставить оставшиеся 50. На сегодняшний день мы справились с поставленной перед нами задачей и оснастили военные академии, учебные центры по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы и контраварийной подготовки водителей, высшие военные училища и войсковые части Минобороны в разных регионах РФ».