В Ленинградской области открылся индустриальный парк для импортозамещающих предприятий

Во Всеволожском районе открылся индустриальный парк для импортозамещающих предприятий.

Индустриальный парк «Ладожский» занимает площадь 10 га близ федеральной трассы «Петербург-Мурманск». В помещениях первой очереди расположатся производства красителей и пигментов ООО «Завод технических дисперсий» и полиэфирного волокна ООО «Ладожское волокно». Аналогичная продукция, необходимая для выпуска бумаг, фильтров и флизелиновых обоев, сегодня почти на 100% импортируется.

Производство волокна в индустриальном парке выйдет на проектную мощность уже в 2017 году. В установку линии по выпуску 300 тонн материала в месяц инвестор вкладывает около 600 млн рублей.

Планируется, что резидентом второй очереди парка станет некоммерческая организация «Город мастеров».

«В настоящее время, на территории Ленинградской области размещены более 300 инвестиционных площадок разной степени готовности, реализуются проекты по созданию и развитию 30 индустриальных парков в Бокситогорском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Киришском, Тосненском и других районах. В целом индустриальные парки Ленинградской области показывают хорошую динамику заполнения.