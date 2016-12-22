На Магнитогорском металлургическом комбинате введен турбокомпрессор производства «РЭП Холдинга»

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская обл.) введен в промышленную эксплуатацию турбокомпрессорный агрегат мощностью 25 МВт, изготовленный по заказу предприятия на производственной площадке «РЭП Холдинга» — Невском заводе.

ТКА включает паровую турбину К-25-3 и центробежный компрессор К5500-41-1М, снабженные комплексным воздухоочистительным устройством, а также автоматической системой контроля и управления. Оборудование, установленное в рамках проекта модернизации технических мощностей для производства чугуна, предназначено для сжатия и подачи атмосферного воздуха в доменные печи.

Турбокомпрессор работает в составе паровоздуходувной станции комбината. Вводу в эксплуатацию предшествовали 72-часовые испытания агрегата, проведенные специалистами Управления шеф-монтажа и пуско-наладки «РЭП Холдинга». Турбокомпрессорное оборудование успешно прошло проверку, подтвердив свое соответствие техническому заданию и всем требованиям безопасности.

Сотрудничество ММК и Невского завода насчитывает более 70 лет. За этот период предприятием было произведено и смонтировано свыше 130 машин различного типа. В настоящий момент «РЭП Холдинг» изготавливает для металлургического комбината очередной агрегат, в состав которого войдут паровая турбина К-19 и центробежный компрессор 5500.