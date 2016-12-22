Тверское предприятие «Трансмашхолдинга» начало поставлять комплектующие для Alstom

ОАО «Центросвармаш» (ЦСМ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») заключило контракт и начало отгрузку компании Alstom сварных элементов Bolster B20 (надрессорный брус или траверса), которые используются в составе тележек вагонов метро Metropolis.

Продукция тверского предприятия будет применена в конструкции поездов, предназначенных для эксплуатации в метрополитене города Панамы (столицы одноименного государства, расположенного в Центральной Америке).

Трехлетним контрактом предполагается поставка 350 единиц Bolster B20, которых будет достаточно для оснащения 175 вагонов метро. Ожидается, что до конца текущего года заказчику будут переданы 29 надрессорных брусов.

ЦСМ стал первым из пяти предприятий холдинга, где специалисты Alstom провели технический аудит на соответствие требованиям компании Alstom, что подтверждается международным сертификатом EN3834.

Предполагается, что в дополнение к панамскому проекту ЦСМ в рамках сотрудничества с Alstom в апреле следующего года начнет поставлять в адрес ТОО «Электровоз курастыру зауыты» масляные баки системы охлаждения трансформаторов для грузовых магистральных электровозов KZ8A.