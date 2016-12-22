В Чувашии открылся ФОК для занятий настольным тенисом

В Чебоксарах состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса столичной Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука.

Общая стоимость строительства составила около 90,5 млн рублей, средства были направлены из федерального и республиканского бюджетов.

Одновременно здесь смогут заниматься настольным теннисом 64 спортсмена. В зале установлены 16 тренировочных столов, современная система освещения и вентиляции, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерская и судейские комнаты. Созданы условия для занятий людям с ограниченными возможностями.