Добавить статью
Спортивные объекты

В Чувашии открылся ФОК для занятий настольным тенисом

В Чебоксарах состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса столичной Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука.

Общая стоимость строительства составила около 90,5 млн рублей, средства были направлены из федерального и республиканского бюджетов.

Одновременно здесь смогут заниматься настольным теннисом 64 спортсмена. В зале установлены 16 тренировочных столов, современная система освещения и вентиляции, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, тренерская и судейские комнаты. Созданы условия для занятий людям с ограниченными возможностями.

http://pravdapfo.ru/news/83335-v-cheboksarah-otkrylsya-novyy-fok

Чувашия, спортивные объекты
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru