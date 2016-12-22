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Детские сады и школы

В Смоленской области открылась школа-интернат для одаренных детей

В социальном учреждении «Феникс», открытым в деревне Мольгино Новодугинского района, будут получать образование дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных семей, а также школьники из местных деревень.

Школа размещается в новом здании с оригинальным архитектурным проектом, благоустроенной территорией, включающей зоны отдыха, современный спортивный комплекс со стадионом и футбольным полем. Все учебные кабинеты и лаборатории, вспомогательные помещения, в том числе, медицинский кабинет оснащены необходимым оборудованием, отвечающим самым современным требованиям. Также в школе предусмотрен интернат на 40 мест, состоящий из двух- и трехместных комнат с туалетом и душевыми кабинами, комфортной и современной мебелью, библиотекой, спортивным залом, видеозалом, комнатой психологической разгрузки.

С января 2017 года образовательное учреждение распахнет свои двери почти для 50 детей, часть из которых будет проживать в интернате на территории школы, для остальных обеспечат доставку из разных районов области путем подвоза.

Обучение будет осуществляться по спортивному, музыкальному, танцевальному и художественному направлениям. Педагогический состав школы состоит из 25 человек, это учителя из нескольких муниципальных районов Смоленской области.

https://www.admin-smolensk.ru/news/news_15629.html

Смоленская область, школа-интернат
  • Нет аватара termometrix
    22.12.1617:14:15

    + Побольше бы таких школ,тысячи!В них надо готовить школьников и студентов специально для международных предметных олимпиад.

    Здесь нашел фотографии

     http://smoldaily.ru/v-nov...ya-odaryonnyih-detey-foto 

    Отредактировано: termometrix~19:07 22.12.16
    #867494
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    22.12.1619:21:57

    Мало готовить для олимпиад, надо создавать условия, чтобы они потом у нас оставались.

    Новости плюс.          

    #867542
    • Нет аватара termometrix
      23.12.1600:07:34

      надо создавать условия, чтобы они потом у нас оставались.

      Конечно-это аксиома.

      #867608
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