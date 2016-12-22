В Смоленской области открылась школа-интернат для одаренных детей

В социальном учреждении «Феникс», открытым в деревне Мольгино Новодугинского района, будут получать образование дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из малообеспеченных семей, а также школьники из местных деревень.

Школа размещается в новом здании с оригинальным архитектурным проектом, благоустроенной территорией, включающей зоны отдыха, современный спортивный комплекс со стадионом и футбольным полем. Все учебные кабинеты и лаборатории, вспомогательные помещения, в том числе, медицинский кабинет оснащены необходимым оборудованием, отвечающим самым современным требованиям. Также в школе предусмотрен интернат на 40 мест, состоящий из двух- и трехместных комнат с туалетом и душевыми кабинами, комфортной и современной мебелью, библиотекой, спортивным залом, видеозалом, комнатой психологической разгрузки.

С января 2017 года образовательное учреждение распахнет свои двери почти для 50 детей, часть из которых будет проживать в интернате на территории школы, для остальных обеспечат доставку из разных районов области путем подвоза.

Обучение будет осуществляться по спортивному, музыкальному, танцевальному и художественному направлениям. Педагогический состав школы состоит из 25 человек, это учителя из нескольких муниципальных районов Смоленской области.