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Производство

В Чебоксарах запущена новая производственная линия кондитерской фабрики «Акконд»

22 декабря в г. Чебоксары состоялся запуск новой линии ОАО «АККОНД» по производству отливных конфет. Только в 2016 году на предприятии запущено в эксплуатацию четыре производственные линии по выпуску конфет ассорти, конфет отливных желейных, конфет пралиновых и вафельных десертов.

В настоящее время ведётся строительство 3-ей очереди логистического центра, проектируется очередной производственный корпус.

Всего за период с 2011-2015 годы в модернизацию производства было вложено более 3.5 млрд рублей, организовано более 600 новых рабочих мест.

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&type=main&id=3442328

Чувашия, пищевая промышленность
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