Группа ГАЗ начала серийное производство топливных насосов системы Common Rail

Ярославский завод дизельной аппаратуры «Группы ГАЗ» начал серийное производство электронно-управляемых топливных насосов высокого давления экологического стандарта «Евро-5». В конструкцию насосов заложена возможность доведения до норм «Евро-6». Инвестиции в проект составляют около 500 млн рублей, из которых 200 млн рублей — льготное заемное софинансирование Фонда развития промышленности.

Мощность первой очереди производства — 40 тысяч топливных систем в год, к концу 2017 года планируется расширение мощностей до 70 тысяч.

Топливные насосы ЯЗДА — это первая отечественная разработка топливных систем Common Rail экологического класса «Евро-5». Системы Common Rail используются в двигателях, применяемых в автомобиле-, тракторо- и судостроении, а также в сельскохозяйственном и специальном машиностроении.

К 2021 году компания планирует занять до 70% российского рынка систем этого типа, а также выйти на зарубежные рынки.

Выполнение современных стандартов «Евро-5» и «Евро-6» требует применения принципиально новой топливоподающей аппаратуры, обеспечивающей повышенное давление впрыскивания, высокую точность дозирования топлива, гибкое интегральное управление моментом начала и характеристиками впрыскивания в зависимости от режима работы дизеля.

На сегодняшний день до 70% всех выпускаемых в мире дизельных двигателей оснащается системами Common Rail. Реализация проекта станет важным элементом выстраивания полной производственной цепочки импортозамещающего двигателестроения.

Топливный насос типа Common Rail производства ЯЗДА для двигателей ЯМЗ-530 создает давление 2 000 атмосфер и имеет резервы форсирования до 2 500 атмосфер, что обеспечивает качественное распыление топлива и устойчивую работу двигателя. Этот запас по величине давления при соответствующем изменении программы блока управления двигателем и настройке систем нейтрализации отработавших газов обеспечивает возможность доведения параметров двигателей до показателей «Евро-6».

Насосы прошли тестирование на современных испытательных стендах, введенных в эксплуатацию в конце 2014 года. Работа насосов и их узлов оценена во всех возможных режимах, в том числе и с превышением номинальных параметров.

В марте 2016 года была выпущена опытно-промышленная партия продукции.

Конструктивные решения, использованные в насосе, обеспечивают двигателю низкую требовательность к качеству топлива. Новый продукт соответствует техническому уровню зарубежных аналогов, но лучше приспособлен к российским условиям эксплуатации и более доступен по цене.

Двигатели ЯМЗ-530 стандарта «Евро-5» с насосами типа Common Rail производства ЯЗДА будут устанавливаться на среднетоннажные автомобили «ГАЗон NEXT», автобусы ПАЗ и ЛиАЗ, промышленные установки, дорожную технику. Ярославские насосы в составе топливной аппаратуры типа Common Rail прошли сертификационные испытания в двигателях КАМАЗ.

Константин Рухани, директор дивизиона «Силовые агрегаты» «Группы ГАЗ»:

— Это важный с точки зрения импортозамещения проект как для «Группы ГАЗ», так и для всей российской отрасли двигателестроения. Он призван обеспечить конкурентоспособность Ярославского завода дизельной аппаратуры и жизненный цикл продукции предприятия на многие годы вперед. В характеристики новых насосов производства ЯЗДА для базового двигателя семейства ЯМЗ-530 изначально заложены лучшие параметры по сравнению с зарубежными аналогами. Это позволит нам обеспечить высокий уровень присутствия нового продукта на рынке.