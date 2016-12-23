Новый детский сад на 175 мест открыли в Ягодном, Магаданской области.

Учреждение оснащено современной системой видеонаблюдения, имеет бассейн, а возле здания — площадки с травмобезопасным покрытием.

В поселке Ягодное прошло торжественное открытие детского сада «Солнышко». По проекту садик рассчитан на 175 мест, хотя в данный момент его будут посещать 140 детей: здесь четыре ясельных и четыре дошкольные группы. Общая стоимость строительства детского сада — 230 млн рублей. Из этой суммы 50 млн дал федеральный бюджет, а остальное — областные деньги. Учреждение оснащено современной системой видеонаблюдения, имеет бассейн, а возле здания — площадки с травмобезопасным покрытием, сообщили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики правительства территории.

Детский сад оснащён современной системой видеонаблюдения — 63 камеры с инфракрасным зрением, которое позволяет передавать изображение в темноте. Система соединена с пожарной сигнализацией и Интернетом, что в перспективе позволит родителям наблюдать за своими детьми в режиме онлайн. Также в детском саду есть бассейн, рассчитанный на 20 ребят с современной системой обеззараживания воды без использования хлора.

Общая площадь здания — 4,5 тысячи кв. метров, прилегающая территория — до 1 га. Рядом с садиком установлены детские площадки с травмобезопасным покрытием.