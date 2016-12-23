ОПК изготовила первые радиоцентры «Антей» для высшего военного руководства

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) изготовила первую опытную партию новейших автоматизированных радиоцентров «Антей», предназначенных для обеспечения связи высших звеньев управления Вооруженными силами России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.

«Мы вели целый ряд работ, имеющих важнейшее значение для построения цифровых систем связи и управления Вооруженными силами РФ. В частности, для опытной эксплуатации в войсках изготовлена первая партия автоматизированных радиоцентров «Антей», — рассказал Якунин.

Он добавил, что новая разработка ОПК — «техника самого современного уровня», которая обеспечит связью высшие звенья управления ВС РФ.

«Разработок такого уровня в стране не было с 80-х годов прошлого века», — подчеркнул собеседник агентства.

Он также сообщил, что в 2016 году ОПК проводила модернизацию одного из самых востребованных видов военной техники связи на сегодняшний день — базового комплекса аппаратной связи «Редут-2УС».