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Фотофакты

Новый вертолет Ми-26 ВКС РФ

Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 построен для эксплуатации в условиях севера поступивший на вооружение смешанного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области.

Фото © Михаил Мизикаев, Ростов-на-Дону, 16 декабря 2016 года

http://russianplanes.net/id202177

Ми-26, Вертолеты России, Росвертол, Ростов-на-дону, ВВС, ВКС
  • Katamaran Katamaran
    23.12.1606:48:42

    я не совсем понял. от эмблемы в виде звезды от щита Капитана Америка наши в итоге отказались?

    #867659
  • Витя Климаск Витя Климаск
    23.12.1610:45:56

    кто такие ужасные цвета придумывает застрелится можно

    #867728
    • A_SEVER A_SEVER
      23.12.1610:46:50

      такие ужасные цвета
      Это для Арктики.

      #867729
  • Нет аватара box320
    23.12.1611:28:13

    Откуда ВКС взял два украинских Д-136? Я читал, что из-за украинского эмбарго МИ-26 теперь строится только на экспорт.

    #867743
    • A_SEVER A_SEVER
      23.12.1611:32:26

      Откуда ВКС взял два украинских Д-136?
      ВКС купили вертолёт, а где «Вертолёты России» возьмут двигатели его мало волнует.
      из-за украинского эмбарго
      Которое обходится через Белоруссию.

      #867744
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