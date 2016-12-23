Новый вертолет Ми-26 ВКС РФ

Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 построен для эксплуатации в условиях севера поступивший на вооружение смешанного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области.

Фото © Михаил Мизикаев , Ростов-на-Дону, 16 декабря 2016 года