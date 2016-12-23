Новый вертолет Ми-26 ВКС РФ
Многоцелевой транспортно-десантный вертолет Ми-26 построен для эксплуатации в условиях севера поступивший на вооружение смешанного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области.
Фото © Михаил Мизикаев, Ростов-на-Дону, 16 декабря 2016 года
- gradimir grujic
- 23.12.201607:29
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23.12.1606:48:42
23.12.1610:45:56
23.12.1610:46:50 Это для Арктики.
23.12.1611:28:13
23.12.1611:32:26 ВКС купили вертолёт, а где «Вертолёты России» возьмут двигатели его мало волнует. Которое обходится через Белоруссию.