Очередной тактический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России прошедший ремонт и модернизацию

На «КАЗ им. С.П.Горбунова (филиал ПАО «Туполев») были выполнены капремонт и работы по модернизации электронного оборудования до стандарта Ту-22М3. Самолёт имеет регистрацию RF-34089. По завершению испытательных приемо-сдаточных полетов в ближайшее время борт будет передан Воздушно космическим силам, в рамках гособоронконтракта Минобороны Российской Федерации.

Автор фотографии Станислав Воеводин , 22 декабря, размещенной на сайте russianplanes.net.