Очередной тактический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России прошедший ремонт и модернизацию
На «КАЗ им. С.П.Горбунова (филиал ПАО «Туполев») были выполнены капремонт и работы по модернизации электронного оборудования до стандарта Ту-22М3. Самолёт имеет регистрацию RF-34089. По завершению испытательных приемо-сдаточных полетов в ближайшее время борт будет передан Воздушно космическим силам, в рамках гособоронконтракта Минобороны Российской Федерации.
Автор фотографии Станислав Воеводин, 22 декабря, размещенной на сайте russianplanes.net.
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- gradimir grujic
- 23.12.201608:44
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