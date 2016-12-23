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Фотофакты

Очередной тактический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России прошедший ремонт и модернизацию

На «КАЗ им. С.П.Горбунова (филиал ПАО «Туполев») были выполнены капремонт и работы по модернизации электронного оборудования до стандарта Ту-22М3. Самолёт имеет регистрацию RF-34089. По завершению испытательных приемо-сдаточных полетов в ближайшее время борт будет передан Воздушно космическим силам, в рамках гособоронконтракта Минобороны Российской Федерации.

Автор фотографии Станислав Воеводин, 22 декабря, размещенной на сайте russianplanes.net.

http://russianplanes.net/id202478

Ту-22М3, Казань, КАЗ им. Горбунова
  • Великоросс Великоросс
    23.12.1608:10:20

       

       

    С праздником!

    Сегодня дальней авиации Воздушно-космических (ВКС) России исполняется 102 года со дня образования.

    В течение 2016 года экипажи дальней авиации выполнили план по налёту и боевому применению на 100%. Общий налёт в соединениях и частях составил более 20 тыс. часов, сообщил, подводя итоги года, командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш

    Он отметил, что в текущем году средний налёт на экипаж составил более 120 часов, при этом молодые лётчики налетали более 160 часов.

     http://function.mil.ru/ne...re.htm?id=12106833@egNews 

    Отредактировано: Великоросс~10:18 23.12.16
    #867673
    • Katamaran Katamaran
      23.12.1609:54:56

      а кто-то от этой вести вздрогнул.

      #867705
  • Максим Рожков Максим Рожков
    23.12.1610:59:30

    тактический бомбардировщик Ту-22М3

    Ту-22М3 не тактический, а дальний бомбардировщик. Поправьте пожалуйста.

    #867731
  • Нет аватара box320
    23.12.1611:07:43

    Вот, значит, кто заставлял срабатывать сигнализации во дворе    

    #867734
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