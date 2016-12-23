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Производство

Уралвагонзавод изготовил партию ТМВ-2 для ОАО «РЖД»

Уралвагонзавод реализует крупный заказ ОАО «РЖД» по поставке девяти многофункциональных транспортных средств ТМВ-2. Машины уже изготовлены и отгружаются заказчику. Работа осуществляется в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» для нужд ОАО «РЖД».

Машина передвигается на комбинированном колесно-рельсовом ходу и является прекрасной альтернативой маневровому тепловозу. По своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Многофункциональное транспортное средство ТМВ-2 — перспективная разработка Уралвагонзавода.

Заказ ОАО «РЖД» на производство ТМВ-2 был размещен на головном предприятии корпорации УВЗ по результатам тендера, который состоялся в конце сентября текущего года. Процедура торгов проходила через АО «УБТ-Уралвагонзавод».

http://www.ubtuvz.ru/ubt/news/uralvagonzavod_izgotovil_tmv_2_dlya_oao_rzhd/

Уралвагонзавод, РЖД, ТМВ-2
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    23.12.1611:20:05

    В целлом, нужные темы. На ж/д США почти вся обслуживающая ж/д техника на совмещённом ходу, а они умеют считать деньги. Хорошо, что и наши решили использовать подобные машины. Их хотят при депо использовать, вместо ТГМ-23 и прочих малых тепловозов, ранее работавших на манёврах в депо или именно как путевые (привезти бригаду, подкинуть истарумент и т. п.)? Хотя для путевых у них скорость маловата…

    #867740
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    23.12.1615:03:50

    Промышленный дизайн у нас стал на высоте! Хорошо заметно на примере последних образцов техники.

    #867849
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