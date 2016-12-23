Уралвагонзавод изготовил партию ТМВ-2 для ОАО «РЖД»

Уралвагонзавод реализует крупный заказ ОАО «РЖД» по поставке девяти многофункциональных транспортных средств ТМВ-2. Машины уже изготовлены и отгружаются заказчику. Работа осуществляется в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» для нужд ОАО «РЖД».

Машина передвигается на комбинированном колесно-рельсовом ходу и является прекрасной альтернативой маневровому тепловозу. По своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.

Многофункциональное транспортное средство ТМВ-2 — перспективная разработка Уралвагонзавода.

Заказ ОАО «РЖД» на производство ТМВ-2 был размещен на головном предприятии корпорации УВЗ по результатам тендера, который состоялся в конце сентября текущего года. Процедура торгов проходила через АО «УБТ-Уралвагонзавод».