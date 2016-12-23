ИжАвто открывает двери (фоторепортаж)

10 декабря «LADA Ижевский автозавод», входящий в Группу АВТОВАЗ, отметил 50-летие со дня выпуска первого автомобиля. Тогда с конвейера вышел Москвич-408. Да отметил так, что пригласил к себе весь город. Более 30 000 горожан и гостей города с самого утра устремились к автогиганту. За свои полвека ижевский автозавод произвел более 5 млн. автомобилей. Как у них всё устроено я и покажу сегодня.

В 1965 году был издан приказ о создании в корпусе НИИ «Прогресс» автопроизводства «Ижмаш». И вот декабрь 1966 года с конвейера сходит первый автомобиль — «Москвич-408». Эту модель и технологии передали москвичи из АЗЛК, причём новый автомобиль вышел уже с эмблемой «ИЖ» на радиаторе. Машина была произведена, как сейчас принято говорить, методом отвёрточной сборки. Все детали и комплектующие автомобиля поставлялись из Москвы. До Нового года было собрано 300 автомобилей, а в мае 1967 с конвейера сошёл 1000-й автомобиль. Постепенно завод набирает обороты. В 1969 году был введён в эксплуатацию цех мелкой штамповки, организовано сварочно-кузовное производство. К концу года достроен корпус для цехов сварки, окраски, а также корпус с цехами сборки «белого кузова», мягких узлов и окончательной сборки автомобиля. Оборудование было лицензировано Renault и монтировалось с помощью французских специалистов. А осенью следующего года заработал главный конвейер.

2. Потом был спроектирован полноприводный автомобиль Иж-14 (в 1971) с оригинальной раздаточной коробкой, которая позволяла переключаться с переднего моста на задний или на оба сразу. Завод выпускал широко известный Москвич-412, целый ряд моделей «Иж» в различных кузовах. Рекордным для завода стал 1988 год, когда предприятие выпустило 190 тыс. автомобилей. В сентябре 1990 года вышел пятидверный хэтчбек с традиционным задним приводом — Иж-2126 «Ода». С 2000-го года началась дружба с АВТОВАЗом. Вначале было освоено лицензионное производство нескольких моделей (седана LADA 2106 и универсала LADA 2104), а в апреле 2011 года тольяттинский автозавод передал в Ижевск производство LADA 2107. Дальше больше, стороны так понравились друг другу, что в октябре 2011 года Ижевский автозавод вошёл в Группу АВТОВАЗ, а немного времени спустя, ещё и стал партнёром Альянса Renault-Nissan.

Мод ряд3 Сегодня «LADA Ижевский автозавод» является одной из современнейших производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России и более того располагает технологией полного цикла производства: от штамповки, литья и окраски пластика, сварки, окраски и сборки. С конвейера автозавода каждый день на радость потребителям выходит LADA Vesta (с 25 сентября 2015 года), LADA Granta liftback и автомобили бренда Nissan (Nissan Sentra и Nissan Tiida).

3. 4. Да, я знаю, что некоторые компании, организовывают для детей сотрудников подобные дни открытых дверей, но чтоб в таких масштабах. Короче, на один день завод превратился в страну детства. 5. Цех штамповки. Здесь установлено 37 штамповочных линий. Сейчас на этих линиях производятся крупные кузовные детали для автомобилей LADA: панели крыши и крыла, боковины, а также налажен выпуск штампованных деталей для автомобилей Nissan: боковин, внутренних панелей дверей и др.

6. 7. Площадь цеха штамповки составляет 32 000 кв. метров. Производственные мощности рассчитаны на 300 000 автокомплектов в год. Цех сварки, который разделяется на Цех сварки LADA Granta и Цех сварки Vesta/Nissan. Общая площадь первого сварочного комплекса составляет более 20 000 кв. метров, длина транспортных систем в цехе — 1 километр. Линия сварки кузовов автомобилей LADA Vesta включает более 300 единиц оборудования.

8. 9. 10. На заводе работает около 4 000 человек. 11. 12. 13. 14. 15. На сегодняшний день плечом к плечу вместе со сварщиками в цехе работают и роботы. Они используются на доварке кузова и шасси, а также задействованы в процессах сварки главного кондуктора. Кроме того, при деле ещё и портальные роботы, которые занимаются обеспечением геометрии кузова.

16. 17. 18. Для того, чтобы собрать одну машину с нуля нужно 19 часов. Завод работает в 2 смены — 15 часов 33 минуты. 19. 20. 21. Для перестановки кузова с линии на роботизированную тележку в цехе сварки установлен робот грузоподъемностью 2 000 кг. На заводах Альянса Renault-Nissan во всем мире используются только 3 таких робота.

22. 23. Цех окраски оснащён 12 окрасочными роботами фирмы DURR (Германия). Этот комплекс позволяет производить окрашивание кузовов одновременно в 20 цветов, причём только кузова LADA Vesta окрашиваются в 10 цветов. Площадь цеха превышает 56 000 кв. метров.

24. 25. Сваренные кузова перемещаются по цеху с помощью автоматических тележек: они перемещают кузов на линию рихтовки, а потом в цех окраски.

26. 27. Двери собираются отдельно от кузова, что снижает трудоемкость и дефекты, повышает производительность. Именно по такому принципу, на отдельном участке, организована сборка дверей на многих мировых автозаводах.

28. 29. 30. В сборочном цеху запущен кольцевой конвейер, позволяющий одновременно устанавливать на кузов автомобиля заднюю балку и силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач). Смонтированы роботы на участке вклейки стекол. На производстве работает целая система электронных механизмов, контролирующих процесс сборки автомобиля.

31. 32. 33. В настоящее время на конвейере цеха одновременно собираются автомобили LADA и Nissan. 34. 35. Каждый час с главного конвейера выходят около 30 автомобилей. Для справки, первый конвейер ИжАвто мог лишь выпускать 15 тысяч автомобилей в год. 36. 37. 38. 39. Участок испытаний состоит из 5 основных постов, расположенных последовательно: регулировка геометрии колес и света фар, стенд динамических испытаний автомобиля, установка проверки бокового скольжения колес, тестер электронных систем управления, камера проверки на герметичность. Затем автомобиль проходит систему качества — AVES. Там специалист-контролер с точки зрения покупателя оценивает автомобиль.

40. 41. 42. 43. Большое спасибо Сбербанку за организацию нашей поездки! Они такие молодцы и завод кредитами поддерживают, и вот нас на него возят! И, конечно же, большой респект Генеральному директору ООО «Объединенная Автомобильная Группа» (дочерняя структура «АвтоВАЗа», управляет Ижевским автозаводом), Михаилу Рябову (это мы с ним на фото) за такой смелый шаг и праздник для всего города. Вот так вот учитесь, кто-то говорит о популяризации рабочих профессий, а кто-то просто берёт и делает!

Автор: Игорь Ягубков