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Авиация

ВКС РФ получили четыре бомбардировщика Су-34

ВКС России получили на вооружение очередные четыре фронтовых бомбардировщика Су-34, сообщил «Интерфаксу» в четверг источник в силовых структурах региона.

«Сегодня примерно в семь часов утра по Московскому времени самолеты взлетели с аэродрома Новосибирского авиационного завода, входящего в авиационную холдинговую компанию „Сухой“, и взяли курс на один из военных аэродромов, находящийся в районе Читы. После дозаправки и отдыха экипажа Су-34 выполнят перелет на аэродром постоянного базирования. По плану это произойдет завтра в первой половине дня», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это последняя в этом году поставка самолетов Су-34 Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа 2016.

Собеседник агентства напомнил, что данная поставка осуществляется в рамках второго контракта на закупку Минобороны РФ 92 самолетов этого типа. Первый контракт на поставку 32 машин полностью выполнен. Всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

Бомбардировщик отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики, прицельные системы большого радиуса действия, современная бортовая система связи и информационного обмена с наземными пунктами управления, Сухопутными войсками и надводными кораблями, а также между самолетами.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Бомбардировщик обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.

Дальность полета Су-34 — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

http://www.interfax.ru/russia/542716

СУ-34, ВКС, Авиация, Армия
  • exhausted1987 exhausted1987
    23.12.1611:59:10

    Два сверхплановых будут? Или я что-то пропустил?

    #867753
    • Великоросс Великоросс
      23.12.1612:32:42

      4. Публикации, содержащие сведения из неназванных анонимных источников должны размещаться в личном блоге, из общих блогов такие новости будут удалятся. Сайт для фактов, а не для домыслов. Публикуйте только проверенные факты, «анонимные источники» и «мнения ыкспертов» пусть останутся для продажных СМИ.

       http://sdelanounas.ru/staticpages/?id=112 

      #867778
      • gradimir grujic gradimir grujic
        23.12.1612:53:48

        Гусаров тоже пишет, но их никто из споттеров пока не заснял. Вроде четыре борта прошло.

        Вот первоисточник:

         http://www.sukhoi.org/news/company/?id=5895 

        Отредактировано: gradimir grujic~16:06 23.12.16
        #867792
        • Макс Южный
          23.12.1615:14:32

          Градимир (замечательное у вас имя), а не слышали ли, есть ли планы по дооборудованию «Су-34» средством улучшения точности метания неуправляемыми бомбами вроде «СВП-24»? Или оно уже встроены в «Су-34», а для «СВП-24» сделан по сути для обновления старых бомбардировщиков вроде «Су-24»?

          #867854
    • gradimir grujic gradimir grujic
      23.12.1612:54:35

      В этом году не будет.

      #867793
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