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Армия и Флот

Партия автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» передана Вооруженным силам РФ

Партия автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением (БМДУ) «Арбалет-ДМ» передана Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Оружейные Мастерские», создавшей модуль, Дмитрия Галкина.

По его словам, таким образом, компания выполнила гособоронзаказ-2016.

Как отметил Галкин, в 2017 году «Оружейные Мастерские» продолжат выполнять государственные контракт на поставку бронеавтомобилей «Тигр- М» с модулем «Арбалет-ДМ» в войска. «Кроме того, Минобороны России выражает заинтересованность в установке модуля „Арбалет-ДМ“ на бронеавтомобили семейства „Тайфун“, на транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и другие колесные и гусеничные бронированные машины», — сообщил он.

Выносной боевой модуль «Арбалет-ДМ» может устанавливаться на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля — пулемет «Корд» калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.

может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная — до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

http://tass.ru/armiya-i-opk/3901504

"Тигр-М", "Арбалет-ДМ"
  • Евгений Лысов
    23.12.1617:57:47

    +,количество известно?

    #867913
    • Нет аватара Ил-2
      23.12.1618:39:26

      На тачанки бармалеев хорошо охотится

      #867921
      • Нет аватара cohort
        24.12.1601:39:34

        Ил-2, ты охотился, умник? Бармалеи на зушках сидях и на калибрах выше, плюс работают всегда с прикрытием. По тачанкам работают птурами или большим калибром

        #868056
        • Нет аватара Yarhann
          24.12.1602:05:51

          ну судя по тепловизору и оптике то таки эта машинка будет первая бармалейские тачанки отсекать ) нонче оптика и техническое зрение рулит, а не бармалей накуренный анашой )

          розведга немного рулед больше чем стволы нонче ) хотя чего нонче — разведка всегда рулила — потому технирческое оснащение энтого аппарта в плане средств наблюдения и обнаруженяи делают его уже смертельно опасным ) чурбаны могут и недогадыватся что их заметили — да и стрелять по ним с пулика смысла нету когда дата ушла в штаб, а там уже мста или грады расчехлены и ждут координат ну, а если немножечко подальше то там есть дальняя авиация или КР — в нонешних условиях работы разведки главное нацйти где и кого — а средства как выпилять всегда найдутся. Хороший разведчик — тот которого не обнаружили.

          Любой наблюдатель есть разведчик хоть и пассивный потому техническоре превосхордство в средствах обнаруженяи это успех.

          #868059
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    23.12.1619:19:38

    Мудрость и холодный расчет руководителей Минобороны и инженеров военно-промышленного комплекса не просто радуют, но поражают. Ведь основу вооружения российской армии будущих десятилетий составят боевые машины, созданные на основе унифицированных модульных платформ. За счет такого подхода на порядок снизится время, необходимое на разработку различных модификаций военной техники, упадет цена и улучшится ремонтопригодность. Например, тот же боевой роботизированный модуль «Арбалет-ДМ» может быть установлен, как на «Тигре», так и на платформах «Курганец-25», «Тайфун-К». В зависимости от решаемых задах на нужное колесное или гусеничное шасси размещается тот или иной боевой модуль. Причем без каких-либо проблем можно создать и роботизированный комплекс («Вихрь», «Удар»). Разнообразие машин, выпускаемых на единых платформах с применением различных боевых модулей зависит лишь от фантазии разработчиков.

    #867931
  • Денис Ко Денис Ко
    23.12.1619:28:15

    на мой делитанский взгляд, еще бы автоматический гранатомет 30 го калибра и одноразовый гранатомет сбоку от пулемета )))

    #867938
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    23.12.1620:08:07

             

    #867954
  • Денис Субботин Денис Субботин
    24.12.1600:54:42

    А сколько уже всего ТИГРов в армии?

    #868049
    • Нет аватара Yarhann
      24.12.1602:31:09

      да их скорее всего в первую очередь в ФСБ и МВД поставляли — границу охранять и бармалев выпиливать. А в армию само собой надо для контрактников кто участвует в боевых действиях и т. п. Просто нестоит забывать что у нас очень много частей внтри страны и смысла нет в таких средствах передвижения — там уазика патриота с головой хватит .

      Это знатее как в плане танков я считаю что основным ОБТ должен быть у нас т 72 последнего релиза — а вот танком для локальных операций где будут рулить контрактиники и спецы там да т 90 и армата .

      Просто в современных реалиях боя какй бы танк небыл крутой или бронемашина он будет уничтожен если противостоят такой же технически вооруженной силе. И воевать танками против такнов никто не будет — есть вертухи и штурмовики которые отлично пилят танки когда нет прикрытия с воздуха )

      транспорт в армии конечно нужен, но надо разобратся как мы ведем блоевые действия и допустим как сейчас в сирии где в основном контрактинки и новейшее вооружение — ну так давайте назовем это все как в матрастане десантынй корпус морской пехоты — ну у нас пуст не морской, но так же это передовые отряды десанта и разведки .

      Просто не вписывается часто техника в тактику ее применения и как у нас народ привык понимать ведения боеых действий. А будет отдельный корпус в у матрасников котоырй буде тпостоянно шататся по всему миру там будет лучшшее передовое воружение они одновременно будут лучшими бета-тестерами этого всего .

      Мне кажется что так на самом деле и есть — прост ок нас как обычно все скрывают непонятно от кого — проще узанть из докладов ЦРУ в прессе что у нас в армии чем от наших вояк.

      #868060
  • Сергей Богданов
    24.12.1614:33:51

    запилите эту вкусняшку про Ил-112В

    #868175
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