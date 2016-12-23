Партия автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» передана Вооруженным силам РФ

Партия автомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением (БМДУ) «Арбалет-ДМ» передана Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании «Оружейные Мастерские», создавшей модуль, Дмитрия Галкина.

По его словам, таким образом, компания выполнила гособоронзаказ-2016.

Как отметил Галкин, в 2017 году «Оружейные Мастерские» продолжат выполнять государственные контракт на поставку бронеавтомобилей «Тигр- М» с модулем «Арбалет-ДМ» в войска. «Кроме того, Минобороны России выражает заинтересованность в установке модуля „Арбалет-ДМ“ на бронеавтомобили семейства „Тайфун“, на транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и другие колесные и гусеничные бронированные машины», — сообщил он.

Выносной боевой модуль «Арбалет-ДМ» может устанавливаться на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля — пулемет «Корд» калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.

может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная — до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.