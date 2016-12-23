В ЦАГИ разработали концепцию конвертируемого регионального самолёта

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского разработана концепция лёгкого турбовинтового конвертируемого самолёта с возможностью использовать его как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на дальность 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км.

В целях реализации концепции учёные института провели продувку модели лёгкого конвертируемого самолёта в аэродинамической трубе малых скоростей Т-102. Цель испытаний — получение взлётно-посадочных и крейсерских характеристик воздушного судна. Работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.

«Предложенная сотрудниками ЦАГИ концепция призвана в минимальные сроки обеспечить российскую авиацию новым турбовинтовым самолётом для грузопассажирских перевозок на местных и региональных линиях. Тем самым в разы повысится авиатранспортная доступность регионов страны. А наш опыт в проектировании воздушных судов такого класса позволит минимизировать технические и финансовые риски», — уточнил главный конструктор проекта по созданию лёгкого конвертируемого самолёта, ведущий инженер комплекса аэродинамики и динамики полёта летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Владимир Черноусов.