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Авиация

В ЦАГИ разработали концепцию конвертируемого регионального самолёта

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского разработана концепция лёгкого турбовинтового конвертируемого самолёта с возможностью использовать его как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на дальность 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км.

В целях реализации концепции учёные института провели продувку модели лёгкого конвертируемого самолёта в аэродинамической трубе малых скоростей Т-102. Цель испытаний — получение взлётно-посадочных и крейсерских характеристик воздушного судна. Работы показали высокий уровень аэродинамических характеристик перспективного летательного аппарата в широком диапазоне углов атаки и скольжения.

«Предложенная сотрудниками ЦАГИ концепция призвана в минимальные сроки обеспечить российскую авиацию новым турбовинтовым самолётом для грузопассажирских перевозок на местных и региональных линиях. Тем самым в разы повысится авиатранспортная доступность регионов страны. А наш опыт в проектировании воздушных судов такого класса позволит минимизировать технические и финансовые риски», — уточнил главный конструктор проекта по созданию лёгкого конвертируемого самолёта, ведущий инженер комплекса аэродинамики и динамики полёта летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Владимир Черноусов.

http://www.tsagi.ru/pressroom/news/2878/

цаги, региональная авиация
  • АНС АНС АНС АНС
    23.12.1617:01:21

    Ил-112?

    #867891
    • Нет аватара Zor
      23.12.1617:29:51

      А кто же ещё?

      #867907
      • Саша Рошка Саша Рошка
        23.12.1617:35:49

        Ну хвост как бы другой     Да и вообще, Ил-112 В создан под задачи и требования военных. Вроде как такая форма фюзеляжа не совсем подходит для пассажирских вариантов, хотя это к специалистам по аэродинамике… А вообще, фиг его знает ) Вроде и похоже, и вроде бы нет. Но судя по всему, узлы могут быть унифицированы

        Мне вообще кажется, что аналог Ан-140. Только ильюшинские узлы.

        Отредактировано: Саша Рошка~19:11 23.12.16
        #867909
        • Нет аватара Yarhann
          24.12.1604:24:26

          да блин вы сильно серьезно относительс к постройке ветролетов — в современности все решает движка — нарисвоать фзеляжи оперение можно какое угодно так же как нафантазировать гидравлику и электрику .

          А по сути военные борта отличаюстя от гражданских только тем что боковые люки для выхода есть тупо дырка или выкидывающаяся лестница . В попе в плане апарели и средств загрузки выгрузки при такой грузоподемности — все должно быть идентично граждансокму борту .

          НУ еще возможно разница в шасси — это коненчо очень важная часть у военного борта она должна быть более крепкая для возможности посадки и взлета с хреновых ВПП. По шасси антоновцы конечно спецы да и вообще чисто по грузовикам это кб наверное лучшее в миру — вот только оно тихонько умирает…

          #868080
          • Альфред Бестер
            24.12.1611:11:46

            Если конструкция тяжелая и аэродинамика не очень, то движки не помогут.

            #868121
            • Нет аватара Yarhann
              24.12.1612:10:47

              конструктив данного ветролета это 30-40е годы прошлого века — такой вам где угодно нарисуют и расчитают — как-то же расчитывали и рисовали больше полувека назад самолеты без компьютеров, а сейчас это вообще примитив ир все упирается в движку — можно конечно поставить движку так же из прошлого века, но самолет будет иметь малую грузоподемность и высокий расход топлива и малую дальность .

              Потому таки движка самое сложное сейчас и важное в любой авиатехнике — посмотрите сколько стран в миру делают различне самолеты и как мало производителей движек мирового уровня .

              Так что как не крути будет двиг будет борт — нет двига нет борта.

              Отредактировано: Yarhann~14:51 24.12.16
              #868134
              • Zveruga Zveruga
                24.12.1613:25:24

                Двигатель для Ил-112 уже испытывается.

                #868153
              • Саша Рошка Саша Рошка
                24.12.1613:46:50

                Уважаемый, какие вертолеты?))

                #868162
                • Нет аватара Yarhann
                  24.12.1613:50:55

                  вЕтролеты ) где там вертолеты вы увидели

                  #868163
              • Саша Рошка Саша Рошка
                24.12.1613:52:14

                Двигатель для Ил-112 В уже есть, хотя и ваша правда, нужен помощнее, т к самолет тяжелый. Но это дело все равно исправят. Но для облегченной грузопассажирской версии, вполне достаточно

                #868164
                • Нет аватара Yarhann
                  24.12.1614:05:28

                  композиты просто необходимо применять в конструкции, но если переработать этот борт то это по сути будет другой проект. а тяжелый скорее всего просто потому что шасси и в целом конструкция расчитанна для взлета и посадки с хреновых ВПП — тут как не крути, но от этого никуда не уйти.

                  #868168
    • Нет аватара vlTepes
      23.12.1619:32:47

      Какой-то странный факт. Какая концепция, если есть вполне себе Ил-112В/Т/П — вот вам и концепция. Догадаться, что в Ил-112 В лезет 5 кресел в ряд, а не 4, как в Ил-114 — требовалось целое исследование проводить? Ну так я его могу произвести за 1 минуту — диаметр фюзеляжа 3,29м у Ил-112 В против 2,64м у Ил-114, это даже больше, чем у SSJ100 (3,25м).

      #867942
      • Нет аватара Neptus
        23.12.1622:20:04

        Вы считаете, что чем больше диаметр фюзеляжа, тем лучше? А как быть с лобовым сопротивлением?

        ИЛ-112 это транспортник с аппарелью. Там весь фюзеляж проектировался в расчете на эту аппарель, больший полезный объём (для данной размерности самолёта) и прочностные характеристики.

        Для гражданского и грузового (не транспортного) применения нужен самолёт с меньшим лобовым сопротивлением и большей экономичностью. Как вы видите у самолёта на картинке, фюзеляж вообще квадратного сечения, для наибольшего размера пола, при наименьшей площади лобового сопротивления.

        Ил-114, который вроде готовится для запуска в производства, при всех своих достоинствах имеет один недостаток — устаревшую базу комплектующих изделий. На фоне новостей, что его предлагали Индии для производства, видно, что в России его производить не хотят.

        Суммируя всю информацию и можно сделать вывод, что вместо Ил-114 будет выпускаться подвид Ил-112, в котором будет другой фюзеляж, но вся комплектация и технология производства будет унифицирована.

        Отредактировано: Neptus~23:29 23.12.16
        #868008
      • Альфред Бестер
        24.12.1601:03:25

        В том то и дело, что Ил-112 слишком широкий и тяжелый. Аналогичный С-295 весит на 4 тонные меньше, возит больше и дальше. У 112 плюс в его большом сечении фюзеляжа, он же минус.

        #868050
        • Нет аватара silicoid
          24.12.1612:43:09

          а как у С295 обстоят дела с эксплуатацией с грунта?

          #868140
        • Русский Витязь Русский Витязь
          24.12.1615:36:16

          Нам нужен наш самолёт, а не буржуйские дорогостоящие изделия!

          #868193
          • Саша Рошка Саша Рошка
            24.12.1616:05:12

            Нам нужен хороший и качественный самолет по разумной цене. Такой не может увы стоить дешево.

            #868205
  • Альфред Бестер
    23.12.1618:19:46

    Идея очень хорошая. ИМХО такой вариант лучше чем Ил-114.

    #867917
    • Саша Рошка Саша Рошка
      23.12.1618:36:18

      По-моему мнению, оба самолёта нужны     Но дороговато будет, две модели выпускать     Хотя и соглашусь, как мне кажется, такой вариант может быть в разы популярнее Ил-114

      Отредактировано: Саша Рошка~19:40 23.12.16
      #867919
  • Денис Ко Денис Ко
    23.12.1619:06:03

    опять начинаем распыляться и плодить ненужные проекты, Есть ИЛ 112 , под гражданские нужды, нужно боле экономичные движки и перекомпоновать салон.

    Но узкая специализация всегда будет выигрывать у широкой .

    Современной России ненужно столько самолетов одной размерности не потянуть, каждый завод и кб должно сосредоточится на определенной размерности или средние малые и грузовые как-то так если грубо.

    #867928
    • Саша Рошка Саша Рошка
      23.12.1619:22:21

      Да пока никакой информации нет. Так что рано говорить о конкуренции и т. д.

      #867934
    • Альфред Бестер
      24.12.1601:07:14

      Движки у него как раз очень экономичные. Просто из-за широкого фюзеляжа и рампы он очень тяжелый. В качестве пассажирского очень неудачный вариант.

      #868052
  • koshmar koshmar
    23.12.1619:49:53

    Ил-114 перспективнее из-за большей дальности и размера фюзеляжа. тем же армейцам пригодился бы вместо летающих до сих пор ил-18. когда скорости не важны, а важна экономика и надёжность. а ил-112 В — это скорее замена ан-74

    #867947
  • Samboris Samboris
    23.12.1620:40:38

    В ЦАГИ — дуют и дуют   

    В аэродинамической трубе малых скоростей Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского») выполнена новая серия испытаний модели перспективного среднего транспортного двухфюзеляжного самолета. Эксперименты были нацелены на определение аэродинамических характеристик и визуализацию физической картины обтекания воздушного судна.

    #867971
    • Николай Арбаев Николай Арбаев
      24.12.1611:48:03

      ЦАГИ и другие — нужен региональный аппарат типа квадро цикла сел полетел куда надо .Дома люди лучше делают мини аппараты, учитесь у них если не можете .Не стыдитесь ,рынок же !

      #868125
      • Нет аватара silicoid
        24.12.1612:49:16

        Цаги, это институт размером с город. в нем 13 аэродинамических труб и Бог знает сколько отделов занимающихся прочность. виброизоляцией, звукоизоляцией, гидродинамикой (есть свой канал), а также теоретическими работами.

        так что продуть в ЦАГИ одну модельку по одной теме. это даже смешно. Во времена ссср их дули сотнями

        #868142
      • Zveruga Zveruga
        24.12.1613:32:01

        Если захотите выпускать свой доморощенный аппарат самостоятельно, т его всё равно нужно будет продуть в ЦАГИ.    

        Отредактировано: Zveruga~14:32 24.12.16
        #868155
        • Николай Арбаев Николай Арбаев
          24.12.1614:27:29

          Не надо меня учить, служил в СА 1973-75 г. 11 армия ПВО (в дивизионе ОДС и РПС )знаю мощь и силу нашей Российской Армии .В Чугуевке откуда угнал Беленко МиГ-25П в Японию.

          #868173
          • Zveruga Zveruga
            24.12.1616:06:09

            Я к тому, что ЦАГИ дует много чего и не занимается производством и разработкой. Разработкой занимаются КБ, ЦАГИ дует. То, что ЦАГИ продуло макет ещё ничего не говорит.

            А делать нужно то, что лучше всего будет покупаться на рынке. Это я вам как человек понимающий в экономике говорю.

            #868208
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