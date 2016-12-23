Новый детский сад на 220 мест открылся в Новосибирске

Строительство двух корпусов детского сада № 555 в Ленинском районе Новосибирска, рассчитанных на 400 мест, началось в ноябре 2014 года. Один блок расположен в микрорайоне «Дивногорский», второй — в «Новомарусино».

Корпус, расположенный в микрорайоне «Новомарусино», предназначен для 220 детей от 2 до 7 лет. Его окрытие состоялось 23 декабря. Помимо групповых помещений, здесь оборудованы медицинские, пищевые и прачечные блоки, музыкальные, физкультурные залы, кабинеты учителей-логопедов и педагогов-психологов, студии для художественного развития детей, театральная мастерская и библиотека, школа дополнительного развития детей, кабинет робототехники, исследовательская лаборатория и «Телестудия».

Средства на строительство объекта на условиях софинансирования были привлечены из федерального бюджета. Сметная стоимость строительства составила около 192 млн рублей, в том числе, порядка 78 млн рублей из областного бюджета и около 114 млн рублей из федерального бюджета.