ЛСЗ «Пелла» заложил малый ракетный корабль «Буря»

Сегодня на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное) состоялась закладка очередного малого ракетного корабля «Буря» проекта 22800 «Каракурт». Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

В разное время имя «Буря» носили канонерская лодка типа «Дождь», сторожевой корабль проекта 2 и малый ракетный корабль проекта 1234.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото после возвращения автора в Москву! :)