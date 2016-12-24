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Судостроение и судоходство

ЛСЗ «Пелла» заложил малый ракетный корабль «Буря»

Сегодня на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное) состоялась закладка очередного малого ракетного корабля «Буря» проекта 22800 «Каракурт». Новый МРК разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и отличается от своего предшественника проекта 21631 лучшей мореходностью при сохранении ударных возможностей последнего.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

В разное время имя «Буря» носили канонерская лодка типа «Дождь», сторожевой корабль проекта 2 и малый ракетный корабль проекта 1234.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото после возвращения автора в Москву! :)


Ленинградская область, Пелла, МРК, 22800, Буря
  • Нет аватара astro911
    24.12.1612:06:36

    В этом варианте ПВО слабое

    #868132
    • Evgeny46 Evgeny46
      24.12.1613:34:42

      А зачем ему сильное ПВО при стрельбе в 2000+ км?

      #868156
      • obormot obormot
        24.12.1614:50:40

        Странный вопрос.

        Стрельба на «2000+ км» будет вестись по береговым или надводным целям, а не по самолётам противника. Уйти от береговой линии на 1000 км и более кораблю, базирующемуся на СФ, проблематично. Плюс существуют такие корыта — авианосцы называются. Думаю вы в курсе…

        #868178
    • obormot obormot
      24.12.1614:52:21

      Я вообще не вижу здесь ПВО как такового. Была инфа, что будут ставить Панцирь-М. Надеюсь это подтвердится.

      #868179
      • Макс Южный
        24.12.1615:20:53

        А зачем это:

        одна 76-мм артустановка АК-176М

        две 30-мм артустановки АК-630М

        При столкновении с кем из противников кроме каких нибудь экваториальных пиратов могут понадобиться пушки? Есть подозрение, чем вместо трёх артустановок достаточно одной. Лучше бы, действительно, морской вариант «Панциря С2» поставили.

        #868184
        • obormot obormot
          24.12.1615:26:18

          АУ главного калибра нужна. Она многофункциональна. А вот АК-630М это ни в коем случае не ПВО, а полная его дискредитация. Кстати Вики даёт наличие на корабле Панцирь-М штатно. Не знаю откуда взял инфу Север.

          #868187
    • Oleg Borisov Oleg Borisov
      24.12.1615:23:01

      на закладной доске уже панцирь… так что походу первый 22800 в том ввиде котором он задумывался

      #868185
    • Нет аватара Alexander2009
      24.12.1616:28:29

      ну да, и самолетов там тоже нет)))) это же МРК

      #868216
  • Katamaran Katamaran
    24.12.1612:21:11

    Ждём фотоэкскурсию

    #868136
  • Нет аватара altman66
    24.12.1613:55:15

       

    #868165
  • obormot obormot
    24.12.1615:03:38

    Появилась инфа, что СКР проекта 11356 «Адмирал Эссен», 22 декабря наконец-то покинул плавдок номер 8 завода Янтарь, завершив ремонт валолинии и винтов.

    #868180
  • Юрий Липатов
    24.12.1615:37:00

    Каракурт оптимальный во всех отношениях по сравнению с предшественниками корабль. Повышенная мореходность с тем же вооружением при меньших размерах и заметности.

    #868195
    • gadeshi gadeshi gadeshi gadeshi
      24.12.1617:21:46

      И с лучшим зенитным вооружением:

      Вариант 1: 2х АК-630М2 Дуэт + морской вариант Тора-М2

      Вариант 2: 1х Панцирь-М.

      #868238
  • Нет аватара xitmen
    24.12.1616:05:48

    1)№ 251 — Ураган — 24.12.15г

    2)№ 252 — Тайфун — 24.12.15 г.

    3)№ 253 — Шквал — 09.07.16 г.

    4)№ 254 — Шторм — 10.05.16 г.

    5)№ 255

    6)№ 256

    7)№ 257 — Буря — 24.12.16 г.

    Кроме того говорят строится Циклон, но где? Не понятно.

    И пропустили № 255 и № 256.

    #868207
    • Katamaran Katamaran
      24.12.1617:06:30

      Хто такой Циклон? Ракета? и еще вопрос — что там с катерами, которые толи на Вымпеле, толи на ЯСЗ начали достраивать?

      #868232
  • Нет аватара xitmen
    24.12.1616:37:07

    Фото закладной доски.

     http://files.balancer.ru/...oska-pella-24.12.2016.jpg 

    На фото МРК с ЗРАКом.

    Отредактировано: xitmen~17:38 24.12.16
    #868219
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