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Сельское хозяйство

В Краснодарском крае перевыполнен план по закладке новых виноградников

План закладки виноградников на 2016 год в Краснодарском крае составляет минимум 1200 га. По оперативным данным на сегодняшний день фактически заложено 1237 га. Из них в Темрюкском районе — 613 га, Анапе — 445 га, Новороссийске — 15 га, Крымском районе — 10 га, Геленджике — 33 га, Ейском районе — 114 га. Таким образом, кубанские виноградари по итогам 2016 года перевыполнили план по закладке новых виноградников.

В 2015 году было заложено 915 га виноградников.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае в 2016 году составила 25 тыс. га. Из них плодоносящие — 20 тыс. га. На поддержку отрасли в этом году было выделено субсидий на общую сумму в 381,2 млн руб., из них из краевого бюджета — 81,2 млн руб., из федерального — 300 млн руб.

http://www.dsh.krasnodar.ru/news/news-2582/

Краснодарский край, виноградники
  • Нет аватара Иванушка
    23.12.1622:44:11

    Оого! Красавы!!!

    #868017
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    23.12.1622:50:32

             

    #868022
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    24.12.1605:08:07

    Виноград столовый?

    Жаль, если винный. Я как-то равнодушен к растворам этилового спирта. А вот покушать виноград люблю.

    #868086
  • Нет аватара zspe
    24.12.1612:06:31

    Вот бы виноградари по примеру сыроделов проводили в Москве Виноградные недели. Сырные недели прошли шикарно — отличные сыры и дешевле аналогичных западных были.

    #868131
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