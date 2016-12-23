В Краснодарском крае перевыполнен план по закладке новых виноградников

План закладки виноградников на 2016 год в Краснодарском крае составляет минимум 1200 га. По оперативным данным на сегодняшний день фактически заложено 1237 га. Из них в Темрюкском районе — 613 га, Анапе — 445 га, Новороссийске — 15 га, Крымском районе — 10 га, Геленджике — 33 га, Ейском районе — 114 га. Таким образом, кубанские виноградари по итогам 2016 года перевыполнили план по закладке новых виноградников.

В 2015 году было заложено 915 га виноградников.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае в 2016 году составила 25 тыс. га. Из них плодоносящие — 20 тыс. га. На поддержку отрасли в этом году было выделено субсидий на общую сумму в 381,2 млн руб., из них из краевого бюджета — 81,2 млн руб., из федерального — 300 млн руб.