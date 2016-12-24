В Башкирии открылась школа на 1000 мест

Состоялось открытие школы на 1000 учебных мест в микрорайоне 7Б района Западный города Стерлитамак.

Школа построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Сметная стоимость школы составила 762,2 млн. рублей, из них 535,9 млн. рублей профинансированы за счет федерального бюджета.

Два бассейна, уникальное оснащение классов, доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня эта школа просто не имеет аналогов в Башкирии. Общая площадь здания составляет 15367,95 кв. метров. Учебные кабинеты объекта оснащены современным дидактическим и методическим оборудованием, на которое бюджетом республики дополнительно к сметной стоимости, выделено 58,9 млн.рублей.