В Мурманской области открыли комбинат детского питания

В Кировске состоялось открытие комбината школьного питания. Это — совместный проект АО «Апатит» и компании «ФосАгро». За шесть месяцев в здании бывшего детского дома, расположенного на улице Олимпийской, проведена колоссальная реконструкция помещений. Все ремонтные работы выполнили на современном уровне, приобрели новое оборудование, которое отвечает последним требованиям законодательства. Затраты компании «ФосАгро» на проект составили около 60 миллионов рублей.

В комбинате школьного питания все продумано до мелочей: открыты цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов, цех выпечки, специальные складские помещения, решен вопрос с хранением продуктов. Серьезно подошли к обеспечению рабочей и личной гигиены работников комбината. Для уборки помещений закуплена моечная станция «Керхер», профессиональные моющие и дезинфицирующие средства, установлены бактерицидные лампы и стерилизаторы ручного инструмента. Есть специальные помещения для мойки тары, посуды и котлов, а также стирки санитарной одежды.

Производственное оборудование, закупленное компанией «ФосАгро» для муниципального предприятия, отвечает самым высоким требованиям. Это — холодильные камеры, шкафы шоковой заморозки, мясорубки, котлетоформовочный аппарат, шпигорезка и многое другое. За считанные минуты особая машина упакует мясо, а вакуум обеспечит ему абсолютную свежесть в течение всего срока годности.

Теперь комбинат школьного питания сможет существенно улучшить рацион питания учащихся, обеспечивая высокое качество и безопасность продукции. Мощности предприятия позволяют кормить школьников не только Кировска, но и соседних Апатитов. В перспективе возможна организация питания и дошкольников в детских садах. Теперь повара за минуты нарежут мясо или подготовят овощи, герметично упакут с помощью техники готовые полуфабрикаты. Их будут доставлять из цехов комбината в школьные пищеблоки, где повара доведут еду до готовности.

Для этого в школьных столовых также провели большую подготовительную работу. За счет местного бюджета летом отремонтировали помещения пищеблоков, закупили новое оборудование. Так, в школу N5 приобрели пароконвектомат, котел, новую плиту и холодильный шкаф.