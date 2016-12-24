В Подмосковье открыли цех обработки стекла

В Орехово-Зуеве состоялось открытии стекольного цеха в ООО «Грифон» — компании по изготовлению мебели и стекольной продукции.

В новом цехе обработки листового стекла выполняются различные виды работ: раскрой и резка стекла, обработка кромки стекла и зеркал (шлифовка, полировка, «еврокромка», фацетирование), пескоструйная обработка, сверление, моллирование, закалка, ультрафиолетовая склейка, изготовление стеклянных перегородок, фотопечать, нанесение защитной пленки, тонировка и многое другое. Всего в этом цехе обрабатывается более 6000 квадратных метров стекла в месяц.

В Компании изготавливается мебель по технологии и эскизам XIX, XX и начала XXI веков. Поскольку для ее производства требуется стекло хорошего качества, было решено открыть дополнительный цех для его обработки. Над этим проектом трудились на протяжении целого года. Благодаря участию ООО «Грифон» в государственной программе по поддержке малого и среднего бизнеса компания вернула 40 процентов от общей суммы потраченных средств на приобретение современного высокотехнологичного оборудования. Поддержка компании оказывалась посредством компенсации части затрат на покупку оборудования из муниципального и областного бюджетов (порядка 3 миллионов рублей).