Новая свиноферма начала работать в Калининградской области

В пос. Космодемьянском Гурьевского округа Калининградской области запущена в эксплуатацию племенная свиноферма. Проектная мощность фермы составляет 7 тыс. животных и 30 тыс. товарных свиней.

Новое предприятие принадлежит группе компаний Russia Baltic Pork Invest ASA.

В комплекс входят корпуса для откорма животных и необходимая инфраструктура. Часть корпусов, оставшаяся от старого откормочного пункта, реконструирована и оснащена современным оборудованием, часть построена с ноля.

В процессе строительства

На свинокомлексе установлена новейшая система вентиляции. Микроклимат поддерживается с помощью компьютера. Для каждой свиноматки с поросятами отгорожен специальный отсек с кормовым автоматом и поилкой.

Во всех корпусах создан система навозоудаления. Через щелевые полы все сливается в накопительную емкость, где в дальнейшем фракция навозная сепарируется. Сухая фракция превращается в сухую, влажная, мокрая направляется в лагуны, где навоз держится в течение шести-семи месяцев, до тех пор, пока не превратится в удобрение, которые вывозится на собственные поля компании.

Формирование стада началось ещё весной с завоза племенных свиноматок и хряков таких мясных пород, как ландрас, йоркшир и дюрок.

Всего свинокомплекс обслуживает 30 человек.

Агрокомпания Russia Baltic Pork Invest ASA реализует в Гурьевском округе Калининградской области замкнутый цикл производства, начиная с выращивания зерна. Сбалансированные корма являются ключевым элементом производства свинины и наиболее затратной частью свиноводства.