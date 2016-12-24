Добавить статью
Дорожное строительство

В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем‍

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в Благовещенском районе Амурской области. Мост предполагается построить за три года.

Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Общая длина основного моста — 1283,8 м, ширина — 14,5 м. Это будет вантовый мост с низкими пилонами с двухполосной автодорогой. Стоимость строительства оценивалась в $356 млн (2,5 млрд юаней), две трети вложений придется на российскую сторону.

Как пояснил руководитель компании-подрядчика первого этапа строительства мостового перехода Сергей Рафалюк, сейчас проводятся подготовительные работы (планировка территории, завоз техники и оборудования). Выполнено обустройство ледовой дороги для работы в зимний период. В летний период возведение опор будет вестись с использованием плавсредств.

«Взаимодействие с китайскими строителями будет вестись через компанию-заказчика, филиал совместного предприятия по строительству моста через Амур. В первом квартале 2017 года планируется приступить к бурению свайного основания под русловые опоры, строить причальную стенку и проводить укрепление береговой линии, чтобы летом работать с помощью флота», — приводит пресс-служба слова Рафалюка.

Соглашение о строительстве моста через Амур в районе российского города Благовещенска и китайского городе Хэйхэ было подписано правительствами двух государство в 1995 году, в сентябре 2015 год в него были внесены изменения.

На паритетной основе в марте 2016 года создана совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключат концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода. Мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы.

http://tass.ru/ekonomika/3903231

Амурская область, мост
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    24.12.1615:37:38

    две трети вложений придется на российскую сторону

    .Новости, конечно, плюс, но вложиться могли бы и поровну.

    #868196
    • de_moore de_moore
      24.12.1616:23:21

      там большая часть на нашей территории находится, наверное из-за этого и такое распределение

      #868214
      • чебурашка1974 чебурашка1974
        24.12.1616:31:29

        Мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы.

        Отредактировано: чебурашка1974~17:32 24.12.16
        #868218
    • Нет аватара stadtisch
      24.12.1617:19:42

      у нас есть,что вкладывать и поболее поднебесной)

      #868237
  • Нет аватара termometrix
    24.12.1615:56:22

    + Давно пора!

    Один день надеюсь будет построен и мост или тоннель под Беринговым проливом и тогда

    Европа,Азия и Америка будут связаны между собой.

    #868203
    • Нет аватара stadtisch
      24.12.1617:24:58

      ну да,пока этот маршрут связывают РВСН МО РФ))

      #868239
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    24.12.1617:04:13

    А можно на карте указать, где будет мост?

    #868231
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт, или вы можете воспользоваться вашим аккаунтом в LiveJournal, или в других социальных сетях: OpenId OpenID Вконтакте Twitter Yandex facebook Google Mail.ru