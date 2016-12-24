В Амурской области началось строительство моста между Россией и Китаем‍

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в Благовещенском районе Амурской области. Мост предполагается построить за три года.

Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Общая длина основного моста — 1283,8 м, ширина — 14,5 м. Это будет вантовый мост с низкими пилонами с двухполосной автодорогой. Стоимость строительства оценивалась в $356 млн (2,5 млрд юаней), две трети вложений придется на российскую сторону.

Как пояснил руководитель компании-подрядчика первого этапа строительства мостового перехода Сергей Рафалюк, сейчас проводятся подготовительные работы (планировка территории, завоз техники и оборудования). Выполнено обустройство ледовой дороги для работы в зимний период. В летний период возведение опор будет вестись с использованием плавсредств.

«Взаимодействие с китайскими строителями будет вестись через компанию-заказчика, филиал совместного предприятия по строительству моста через Амур. В первом квартале 2017 года планируется приступить к бурению свайного основания под русловые опоры, строить причальную стенку и проводить укрепление береговой линии, чтобы летом работать с помощью флота», — приводит пресс-служба слова Рафалюка.

Соглашение о строительстве моста через Амур в районе российского города Благовещенска и китайского городе Хэйхэ было подписано правительствами двух государство в 1995 году, в сентябре 2015 год в него были внесены изменения.

На паритетной основе в марте 2016 года создана совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключат концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода. Мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы.