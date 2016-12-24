ВДВ получили более 30 новых боевых машин десанта БМД-4М

24.12.2016 в одной из воинских частей соединения ВДВ Тульской области состоялась торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М.

Министерство обороны подчеркивает что с получением более 30 боевых машин Воздушно-десантные войска в преддверии Нового 2017 года будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

БМД-4М являются новейшими боевыми машинами десанта, способными десантироваться с самолетов.

Максимальная скорость — 70 километров в час. Машина способна преодолевать водные препятствия при волнении до трех баллов. Вооружение: «Бахча-У» 100-миллиметровое орудие 2А70, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72, пулемет Калашникова калибра 7,62 и ПТУР «Аркан».

Ранее исполнительный директор завода-изготовителя «Курганский машиностроительный завод» Александр Клюжев заявил «РГ», что к 2025 году все войсковые соединения воздушно-десантных войск России полностью перейдут на БМД-4М и БТР-МДМ.