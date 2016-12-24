

Благовещенская ТЭЦ

20 декабря 2016 года было завершено строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ — первого из проектов развития тепловой энергетики Дальнего Востока, реализуемых РусГидро. От начала строительных работ до их окончания прошло менее чем три года. За это время в здании действующей (и не прекращавшей своей работы на время строительства) станции смонтировали новый турбоагрегат, котел, массу вспомогательного оборудования, также ТЭЦ получила еще одну градирню.

20 декабря 2016 года, в Благовещенске состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства второй очереди Благовещенской ТЭЦ. Это один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке. В результате чего электрическая мощность станции выросла на 120 МВт (до 400 МВт), а тепловая мощность — на 188 Гкал/ч (до 1005 Гкал/ч). Новый энергообъект теперь позволит избавить город от дефицита тепла и в перспективе даёт возможность подключать новые микрорайоны к системе теплоснабжения. Теперь такие значимые и масштабные для города проекты как «Золотая миля», «Игнатьевская усадьба», жилые массивы «Питерский», «Европейский» и «Солнечный», объекты социальной инфраструктуры получили дополнительный импульс к развитию. Общая стоимость второй очереди Благовещенской ТЭЦ составила 7,9 млрд рублей, а если считать с полной реконструкцией станции, то все 8,2 млрд рублей.

Благовещенская ТЭЦ — это базовое предприятие энергетики Амурской области. Она на 85% обеспечивает потребности жителей города, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства столицы Приамурья в тепле и вырабатывает седьмую часть всей электроэнергии, потребляемой в области. Входит в состав Группы «РусГидро».

Генеральным подрядчиком по строительству второго энергоблока выступила компания «Силовые машины». В соответствии с условиями контракта, они выполнили комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, с изготовлением и поставкой необходимого оборудования, включая основное энергетическое — паровую турбину мощностью 120 МВт в комплекте с турбогенератором собственного производства, пылеугольный паровой котел производства Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик», а также силовой и блочный трансформаторы, производства совместного предприятия «Силовых машин» и компании «Тошиба» — ООО «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы».



Машинный зал Благовещенской ТЭЦ

Строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ было начато в 1988-ом году. Однако по факту был введён только один котлоагрегат, четвертый по счету на ТЭЦ, он был сдан в эксплуатацию в декабре 1994 года. 20 декабря 1999 года сдана в эксплуатацию градирня № 3. В январе 2000 года смонтированы и сданы в эксплуатацию 2 сетевых насоса. Затем строительно-монтажные работы были приостановлены, однако, в связи со строительством в Благовещенске Северного микрорайона, в 2009-ом году было принято решение о возобновлении сооружения второй очереди ТЭЦ. Но быстро ей появиться на свет так и не удалось. Фактически же строительство второй очереди началось лишь в декабре 2013 года с подписания договора генерального подряда между ПАО «Силовые машины» и АО «Благовещенская ТЭЦ» (оператор строительства).

Первую электроэнергию вторая очередь Благовещенской ТЭЦ выдала в сеть уже в декабре 2015 года. В 2016 году было завершено строительство градирни, выполнено благоустройство территории, реконструированы объекты топливоподачи, построены внутриквартальные дороги и наружные сети.



А вот и тот самый новый турбоагрегат № 4 (Т-120/140-12,8-2-ЛМЗ), Его установленная электрическая мощность - 120 МВт, а установленная тепловая - 188 Гкалл/ч. Годовая выработка теперь будет достигать 464 млн. кВтч, а годовой отпуск электроэнергии - 427,0 млн. кВтч.

Последним построенным крупным объектом второй очереди как раз и стала эта градирня, которая была сдана в эксплуатацию в июле этого года. Она больше своих трёх сестриц. Её высота — 74 м., диаметр чаши — 60 м., площадь орошения — 2 300 м2.