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Армия и Флот

Топ-7 лучших российских оружейных новинок 2016 года

Все рейтинги — условны. Но каждый год в нашей стране действительно появляются новые образцы вооружений из разряда «не имеет аналогов в мире». Мы попытаемся рассказать о самых перспективных разработках, уже поступивших в арсеналы армии и флота России или находящихся на подходе к серийному выпуску.

Железный солдат «Аватар»

Легендарный русский генерал Михаил Дмитриевич Скобелев говорил, что врага надо бить не только по загривку, но и по воображению. Это у нас сейчас тоже получается неплохо. Пока в Голливуде снимают кино про синих аватаров, у нас конструируют человекоподобных аватаров-солдат. Антропоморфный робот «Аватар», разрабатываемый при поддержке Фонда перспективных исследований специалистами НПО «Андроидная техника» и ЦНИИмаша, уже «познакомился» с Верховным главнокомандующим. Робот проехал на квадроцикле и пять раз подряд снайперски поразил мишень. Доводка экспериментального андроида продолжается. «Программой работ по проекту предусмотрено провести испытания робота на полосе препятствий. „Аватар“ должен преодолеть ее элементы, продемонстрировать возможность управления различными техническими устройствами, в том числе автомобилем, подняться по лестнице»

«Нудоль» — убийца спутников

Современная война — война воздушно-космическая. Кто сильнее в космосе, тот победит и на Земле. Летом 2016-го многие американские СМИ ударились в панику: «Теперь все разведывательные и навигационные спутники США могут быть ликвидированы в любой момент, и все военные операции США будут успешно сорваны новым оружием России». В России эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Только заместитель главкома ВКС по-военному кратко сообщил, что «в конце этого года войска противоракетной обороны возьмут на вооружение противоракету, способную перехватывать цели на дальних расстояниях». Проект настолько секретен, что о технических данных нового оружия, способного одним ударом обезоружить всю армию США, можно только догадываться. Возможно, речь идет о глубоко модернизированных в рамках ОКР «Нудоль» противоракетах «Газель» или «Горгона». Известно, что новая противоракета предназначена не только для уничтожения летящих в сторону России ядерных боеголовок, но и вообще любых целей в ближнем космосе. В западной прессе ее уже называют убийцей спутников. Утверждается, что русская противоракета оснащена мощным двигателем, самой совершенной электроникой и станет самой быстрой в мире. По сведениям разведки США, уже было произведено четыре испытательных запуска — успешных.

РПК-16: строчи, пулеметчик!

Новый легкий (его масса составляет всего 4 кг) 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16 - мечта пулеметчика. У него сменный ствол, поэтому в бою в городе пулемет может также использоваться и в качестве штурмовой винтовки. Ижевские оружейники разработали для РПК-16 новый магазин повышенной вместимости на 96 патронов — строчи, пулеметчик! — По массе, габаритам, точности стрельбы и универсальности этот пулемет сегодня не имеет аналогов не только в нашей стране, но и в мире, — говорит советник гендиректора концерна «Калашников» Андрей Кирисенко. За создание этого пулемета и за многие другие достижения в области развития вооружения, военной и специальной техники калашниковцам вручили главный приз II Международного военно-технического форума «Армия-2016».

«Шиповник» — та еще «колючка»

Новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Шиповник-АЭРО» способен перехватить управление вражеским беспилотным летательным аппаратом (БЛА) менее чем за секунду. Созданный специалистами входящей в Госкорпорацию «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) комплекс подавляет сигнал управления беспилотника, взламывает его бортовые системы, а также с точностью до нескольких сантиметров определяет координаты места, откуда ведется управление. В радиусе около 10 километров от этой «колючки» небо будет только нашим. Новинка отечественной РЭБ предназначена не только для борьбы с БЛА. «Шиповник-АЭРО» также подавляет командные пункты связи, сигналы сотовых сетей, сети Wi-Fi, WiMAX и DECT. Новейший комплекс РЭБ мобилен: аппаратура базируется на шасси высокой проходимости «КамАЗ» и может быть оперативно доставлена к месту выполнения боевой задачи.

Дорогу «Тигру» уступают не из вежливости

На форуме «Армия-2016» впервые был показан ГАЗ-233014 «Тигр-М» — идеальный «хищник» поля боя. Бронеавтомобиль повышенной проходимости вооружен автоматизированным беспилотным боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой пушкой 2А72. Она рассчитана на поражение живой силы противника на расстоянии до 4 км, легкой бронетехники — до 2 км, а также способна сбивать воздушные цели, летящие на высоте до 1,5 км. Экипаж и десант бронеавтомобиля надежно защищены: башня с пушкой необитаемая и управляется дистанционно. Дистанционно управляться может и сам «Тигр».

Ударим врагу по зубам «Дрелью»

В декабре 2016-го заканчиваются госиспытания планирующей авиабомбы «Дрель». Генеральный директор НПО «Базальт» характеризует новинку кратко: «В мире аналогов нет. Бомба без двигателя. Дальность при отходе от носителя — за 30 километров». Из открытых источников известно, что длина авиационного боеприпаса — 3,1 м, а масса — 540 кг. Это бомба кассетного типа, в ее поражающую часть входят 15 самоприцеливающихся боеголовок. «Дрель» можно применять на высоте до 14 км. Дальность ее планирования в свободном полете — до 30 км, поэтому наши бомбардировщики не будут заходить в зону вероятного поражения ПВО противника. Бомба способна самостоятельно поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитных ракетных комплексов.

Получи НАТО «дальнобойную гранату»

Российский оборонный концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) приступил к созданию сетевой стратегической системы радиоэлектронной борьбы с дальностью действия свыше 3000 километров. Она будет способна подавлять средства управления НАТО по всей Европе. Уже разработана новая подсистема, которая объединит в сеть и возьмет под управление самые «дальнобойные» наземные комплексы РЭБ, способные подавлять радиосвязь стратегического звена управления вероятного противника на огромном расстоянии. — При отражении массированной угрозы по нескольким направлениям координация работы комплексов РЭБ «Мурманск-БН» позволит полностью блокировать информационное поле пунктов управления противника. По эффективности сдерживания потенциального агрессора такая система сопоставима с развертыванием самых современных ударных средств. Наша национальная стратегическая система РЭБ является асимметричным ответом на реализуемую в вооруженных силах США и стран НАТО концепцию сетецентрического управления ведением боевых действий на основе единого информационно- коммуникационного пространства. А Россия преуспела в реализации сетецентрической концепции в обороне. Образец подсистемы, способной разрушить информационное поле противника, уже прошел госиспытания и рекомендован для принятия на вооружение. В ближайшее время одно из предприятий КРЭТ наладит его серийное производство.

https://defence.ru/article/top-7-luchshikh-rossiiskikh-oruzheinikh-novinok-2016-goda/

Мурманск-БН, КРЭТ, НПО «Базальт», Дрель, Тигр-М, Шиповник-АЭРО, РПК-16, Нудоль, Аватар
  • Samboris Samboris
    24.12.1617:14:10

    От себя добавлю:

    Мягкая сила

    «Сублимационное пропагандистское оружие» самое страшное — «невинное», незаметное, поражающее наиболее беззащитных «врагов» оружие России — мультфильм «Маша и медведь"

    Мультсериал «Маша и медведь», созданный российской студией «Анимаккорд», стал самым популярным мультфильмом на сервисе YouTube и занимает первые строчки анимационных рейтингов по всему миру. Он был переведен на 25 языков, и сейчас его транслируют более сотни стран.

    скрытый текст

    #868236
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    24.12.1619:30:28

    Только сайт телеканала «Звезды» нужно в источнике указать.

    #868273
    • Samboris Samboris
      24.12.1620:06:33

      Брал с другого сайта, но «Звезда» первоисточник.

      И он указан

      https://defence.ru/article/top-7-luchshikh-rossiiskikh-oruzheinikh-novinok-2016-goda/

      А так, по тегам прошел — все есть на СУН, кроме «Дрели»

      Отредактировано: Samboris~21:19 24.12.16
      #868284
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    24.12.1620:01:34

    Опять это пресловутое «не имеющее аналогов в мире». У нашей страны очень умные и подлые враги, которые тратят на вооружения огромные суммы. А мы живем еще по кальке фильма «Если завтра война» 1938 года.

    #868282
    • Samboris Samboris
      24.12.1620:35:22

      У нашей страны очень умные и подлые враги, которые тратят на вооружения огромные суммы.

      Тратят и тратят. Выхлоп — последний выдох ПэЖэ.

      Авиация

      Истребители F-22 Raptor, участвующие в военной операции в Сирии, начали терять радиолокационное покрытие.

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      Флот

      Новейший эсминец ВМС США Zumwalt, введенный в эксплуатацию осенью этого года, стал для американского флота «настоящей катастрофой». С таким громким заявлением со страниц издания National Review выступил эксперт Майк Фреденбург.

      Бронетехника

      Стрелковое вооружение.

      Про Абрамс и М-16 — не к ночи будет сказано.

      #868296
    • Нет аватара Cinik
      24.12.1620:37:50

      Угу-угу

      #868299
  • Нет аватара drilling rig krilovka
    24.12.1620:51:03

    Хорошо, если я не прав. Страны НАТО в лепеху раскатали Ливию, Ирак, Югославию и проч. и проч. К врагу надо относиться без шапкозакидательства.

    Отредактировано: drilling rig krilovka~21:52 24.12.16
    #868311
    • Samboris Samboris
      24.12.1621:09:27

      Это точно. Но! Восток — дело тонкое.

      Отредактировано: Samboris~23:30 24.12.16
      #868319
  • Евгений Лысов
    24.12.1622:07:49

    про дрель впервые услышал,спасибо.   

    #868342
  • Артём Клюкойть Артём Клюкойть
    24.12.1622:37:30

    Аватар это конечно хорошо, но вот американский робот, пока далеко ФЕДОРа обходит. И по пересеченке гоняет и без кабеля работает. Разработчикам успехов.

    #868353
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