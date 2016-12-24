Топ-7 лучших российских оружейных новинок 2016 года

Все рейтинги — условны. Но каждый год в нашей стране действительно появляются новые образцы вооружений из разряда «не имеет аналогов в мире». Мы попытаемся рассказать о самых перспективных разработках, уже поступивших в арсеналы армии и флота России или находящихся на подходе к серийному выпуску.

Железный солдат «Аватар»

Легендарный русский генерал Михаил Дмитриевич Скобелев говорил, что врага надо бить не только по загривку, но и по воображению. Это у нас сейчас тоже получается неплохо. Пока в Голливуде снимают кино про синих аватаров, у нас конструируют человекоподобных аватаров-солдат. Антропоморфный робот «Аватар», разрабатываемый при поддержке Фонда перспективных исследований специалистами НПО «Андроидная техника» и ЦНИИмаша, уже «познакомился» с Верховным главнокомандующим. Робот проехал на квадроцикле и пять раз подряд снайперски поразил мишень. Доводка экспериментального андроида продолжается. «Программой работ по проекту предусмотрено провести испытания робота на полосе препятствий. „Аватар“ должен преодолеть ее элементы, продемонстрировать возможность управления различными техническими устройствами, в том числе автомобилем, подняться по лестнице»

«Нудоль» — убийца спутников Современная война — война воздушно-космическая. Кто сильнее в космосе, тот победит и на Земле. Летом 2016-го многие американские СМИ ударились в панику: «Теперь все разведывательные и навигационные спутники США могут быть ликвидированы в любой момент, и все военные операции США будут успешно сорваны новым оружием России». В России эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Только заместитель главкома ВКС по-военному кратко сообщил, что «в конце этого года войска противоракетной обороны возьмут на вооружение противоракету, способную перехватывать цели на дальних расстояниях». Проект настолько секретен, что о технических данных нового оружия, способного одним ударом обезоружить всю армию США, можно только догадываться. Возможно, речь идет о глубоко модернизированных в рамках ОКР «Нудоль» противоракетах «Газель» или «Горгона». Известно, что новая противоракета предназначена не только для уничтожения летящих в сторону России ядерных боеголовок, но и вообще любых целей в ближнем космосе. В западной прессе ее уже называют убийцей спутников. Утверждается, что русская противоракета оснащена мощным двигателем, самой совершенной электроникой и станет самой быстрой в мире. По сведениям разведки США, уже было произведено четыре испытательных запуска — успешных.

РПК-16: строчи, пулеметчик! Новый легкий (его масса составляет всего 4 кг) 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16 - мечта пулеметчика. У него сменный ствол, поэтому в бою в городе пулемет может также использоваться и в качестве штурмовой винтовки. Ижевские оружейники разработали для РПК-16 новый магазин повышенной вместимости на 96 патронов — строчи, пулеметчик! — По массе, габаритам, точности стрельбы и универсальности этот пулемет сегодня не имеет аналогов не только в нашей стране, но и в мире, — говорит советник гендиректора концерна «Калашников» Андрей Кирисенко. За создание этого пулемета и за многие другие достижения в области развития вооружения, военной и специальной техники калашниковцам вручили главный приз II Международного военно-технического форума «Армия-2016».

«Шиповник» — та еще «колючка» Новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Шиповник-АЭРО» способен перехватить управление вражеским беспилотным летательным аппаратом (БЛА) менее чем за секунду. Созданный специалистами входящей в Госкорпорацию «Ростех» Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) комплекс подавляет сигнал управления беспилотника, взламывает его бортовые системы, а также с точностью до нескольких сантиметров определяет координаты места, откуда ведется управление. В радиусе около 10 километров от этой «колючки» небо будет только нашим. Новинка отечественной РЭБ предназначена не только для борьбы с БЛА. «Шиповник-АЭРО» также подавляет командные пункты связи, сигналы сотовых сетей, сети Wi-Fi, WiMAX и DECT. Новейший комплекс РЭБ мобилен: аппаратура базируется на шасси высокой проходимости «КамАЗ» и может быть оперативно доставлена к месту выполнения боевой задачи.

Дорогу «Тигру» уступают не из вежливости На форуме «Армия-2016» впервые был показан ГАЗ-233014 «Тигр-М» — идеальный «хищник» поля боя. Бронеавтомобиль повышенной проходимости вооружен автоматизированным беспилотным боевым модулем, оснащенным 30-миллиметровой пушкой 2А72. Она рассчитана на поражение живой силы противника на расстоянии до 4 км, легкой бронетехники — до 2 км, а также способна сбивать воздушные цели, летящие на высоте до 1,5 км. Экипаж и десант бронеавтомобиля надежно защищены: башня с пушкой необитаемая и управляется дистанционно. Дистанционно управляться может и сам «Тигр».

Ударим врагу по зубам «Дрелью»

В декабре 2016-го заканчиваются госиспытания планирующей авиабомбы «Дрель». Генеральный директор НПО «Базальт» характеризует новинку кратко: «В мире аналогов нет. Бомба без двигателя. Дальность при отходе от носителя — за 30 километров». Из открытых источников известно, что длина авиационного боеприпаса — 3,1 м, а масса — 540 кг. Это бомба кассетного типа, в ее поражающую часть входят 15 самоприцеливающихся боеголовок. «Дрель» можно применять на высоте до 14 км. Дальность ее планирования в свободном полете — до 30 км, поэтому наши бомбардировщики не будут заходить в зону вероятного поражения ПВО противника. Бомба способна самостоятельно поражать бронетанковую технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитных ракетных комплексов.

Получи НАТО «дальнобойную гранату» Российский оборонный концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) приступил к созданию сетевой стратегической системы радиоэлектронной борьбы с дальностью действия свыше 3000 километров. Она будет способна подавлять средства управления НАТО по всей Европе. Уже разработана новая подсистема, которая объединит в сеть и возьмет под управление самые «дальнобойные» наземные комплексы РЭБ, способные подавлять радиосвязь стратегического звена управления вероятного противника на огромном расстоянии. — При отражении массированной угрозы по нескольким направлениям координация работы комплексов РЭБ «Мурманск-БН» позволит полностью блокировать информационное поле пунктов управления противника. По эффективности сдерживания потенциального агрессора такая система сопоставима с развертыванием самых современных ударных средств. Наша национальная стратегическая система РЭБ является асимметричным ответом на реализуемую в вооруженных силах США и стран НАТО концепцию сетецентрического управления ведением боевых действий на основе единого информационно- коммуникационного пространства. А Россия преуспела в реализации сетецентрической концепции в обороне. Образец подсистемы, способной разрушить информационное поле противника, уже прошел госиспытания и рекомендован для принятия на вооружение. В ближайшее время одно из предприятий КРЭТ наладит его серийное производство.