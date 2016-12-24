В Башкирии открыли вторую очередь оздоровительного комплекса

В селе Буздяк состоялось открытие второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» с плавательным бассейном «Табанлыкуль».

Построенное за год двухэтажное здание общей площадью более 3 тысяч кв. м предназначено для обучения плаванию, а также проведения оздоровительных занятий и спортивных мероприятий. Его стоимость составила 115 млн рублей.

В цокольной части расположены зал подготовки пловцов с душевыми и раздевалками, технические помещения. На первом этаже располагаются сам бассейн, лаборатория, раздевалки, кладовая спортинвентаря, комната медсестры. На втором этаже — учебный класс, фитнес-зал, медицинские и массажные кабинеты, а также зрительские трибуны, рассчитанные на 80 человек.

Сам ФОК функционирует с 2003 года. Здесь работают секции по волейболу, баскетболу, дзюдо, самбо, национальной борьбе куреш, мини-футболу, бадминтону, гиревому спорту, хоккею с шайбой, легкой и тяжелой атлетике и другим видам спорта. В них регулярно занимаются более 900 учащихся. В комплексе также проходят районные и зональные республиканские соревнования.